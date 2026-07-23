升勢未穩，好友要努力

地緣政治未穩，AH股上方蟹貨仍多，好友要努力才可。

星圖金融研究院表示，A股方面，經歷了前天市場的極限深V與科技股的全線反攻之後，昨日（22日）市場未能延續強勢。儘管有前晚（21日）美股上漲、早盤日韓股大漲等利好，但A股三大指數卻是紛紛低開，似乎已經預示著盤中走勢的一波三折。

AI硬件股大幅回調

雖然昨日上午有所衝高，但午後市場卻持續回落，尾盤集合競價階段上證才勉強收紅（上升）。而前天大漲的AI硬件相關個股，亦是大幅度回調，其中存儲晶片人氣股德明利（深：001309）再度跌停板，近8個交易日有6天跌停，讓無數持有者血虧。

昨日午後市場大跳水，原因大體有二：

其一，地緣政治局勢緊張，避險情緒傳導至A股科技板塊方向。

昨日午後，伊朗稱襲擊美國亞馬遜公司(US.AMZN)在巴林的數據基礎設施。消息一出，引發亞太市場集體跳水，韓國綜合指數日內一度上漲超過6%，收盤僅上漲0.7%，日經更是直接翻綠（下跌），如此也在很大程度上影響了A股科技板塊的方向，繼而拖累大盤。

地緣風險的傳導邏輯有三：一，全球風險偏好同步下行，A股被動承壓；二，半導體、AI等科技板塊對外部供應鏈依賴度高，資金率先撤離；三，科技板塊歷來在地緣衝擊中波動最大，程式交易進一步放大跌幅。

其二，科創50技術面承壓，獲利盤集中兌現。

技術面上，科創50指數前日漲幅高達10.7%，日內震幅更是接近14%，如此使得短期獲利盤豐厚，昨日上午在慣性上衝時剛好來到了上方「M頂」的頸線壓力位，在無法放量突破後，科創50兌現資金湧出，繼而引發市場的回調。

穩市「組合拳」形成

展望後市，目前市場處於震盪築底階段。值得注意的是，國家隊近日在真金白銀地買入相關品種，證監會更是連續召開重要會議，要求確保資本市場穩定運行，同時切實保護投資者利益。

與此同時，中國鋁業（10億至20億元人民幣）、國電南瑞（5億至10億元人民幣）、中國中車（1.5億至3億元人民幣）、中國神華（推進資產注入和中期分紅）等多家央企密集發布回購、增持公告，中國太保等保險巨頭明確表態加大權益配置，以及私募基金掀起年內最大規模自購潮等，一套穩市「組合拳」正在形成。

繼續橫行震盪築底

在此背景下，市場繼續大跌的可能性不大，但由於上方套牢盤過重，想要一次性V上去也不太現實，預計接下來還會繼續橫盤震盪築底，短期內很難有主升行情。建議投資者控制倉位，同時考慮均衡配置，從而更好地應對後續行情。

港股與A股是相互通氣。

東吳證券認為港股仍處於補漲窗口期，但反彈的持續性和力度存在較多變量，目前正處於關鍵觀察窗口。未來港股表現的核心驅動因素包括：美股AI科技敘事的演繹節奏；美國聯儲局年內貨幣政策預期；估值與國內催化劑，仍需等待國內政策刺激落地或新的AI產業敘事提供增量動力。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

