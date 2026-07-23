7月串流推介｜日韓男神小栗旬、南柱赫、李棟旭 vs 伊藤潤二首部真人劇集《聰明鎮》

七月有多套猛片同期上映，票房鬥得你死我活，其實串流平台的劇集同樣精彩。日韓男神強勢集結：先有改編自日本經典特攝的《氣體人第一號》（Human Vapor），由小栗旬領軍鬥智；接著是南柱赫退伍後回歸，聯手曹承佑在《鬼謎東宮》（ The East Palace）奇幻宮鬥的話題作；而李棟旭主演《殺人者的購物中心》第二季（A Shop for Killers），更有另一日本男神岡田將生加盟，掀起連場硬仗，再加上由梁詠琪主演、伊藤潤二第一部真人影集《聰明鎮》（Bloody Smart）壓軸上架。看來今個七月要廢寢忘食地追劇了。

當小栗旬遇上無法觸摸的對手：《氣體人第一號》（Human Vapor）7月2日上線（Netflix）

誰說改編經典特攝就一定是老土的動作片？Netflix 將東寶 1960 年的特攝電影《氣體人第一號》重新包裝成同名的 8 集劇集，並找來小栗旬（刑警）搭蒼井優（演記者），這個組合本身已經令人期待，而且還有無眉黑幫企業社長竹野內豐、廣瀨鈴及林遣都加持，難怪劇集首播便拿下日本 Netflix 收視冠軍、全球榜第 7 的成績。

故事由一場直播命案揭開序幕，大學教授在眾目睽睽下離奇膨脹自爆身亡，兇手竟是能隨意化作氣體的神秘人，並展開無差別殺戮，讓社會陷入恐慌。與當年電影裏被科學家改造、一心想用異能打劫銀行來幫助心儀女舞蹈家的簡單犯罪劇情相比，新版本明顯多添幾分浪漫與科幻感。今次由《噬亡村》（Gannibal）與《尋人啟弒》（Missing）導演片山慎三執導，兼有《屍速列車》（Train to Busan）及《寄生獸：灰色部隊》（Parasyte: The Grey）導演延尚昊兼任製作人與編劇，直擊人性的黑暗與恐懼，以及對社會弱勢一群的描寫。

《氣體人第一號》劇照

《氣體人第一號》劇照

《氣體人第一號》劇照

南柱赫退伍首作，走入深宮斬妖除魔：《鬼謎東宮》（The East Palace）7月17日上線（Netflix ）

作為退伍後首部作品，南柱赫沒有走最安全的浪漫濾鏡愛情劇，而是繼《非法正義》（Vigilante）後，再次挑戰動作打鬥題材。而且更是 Netflix 2026 全球片單中極少數入選的亞洲劇集，排場自然不小，找來曾執導《惡魔法官》（The Devil Judge）的崔正奎操刀，並與曾執筆驚悚劇《客：The Guest》的編劇權昭羅、徐載源合作，將古裝、奇幻、驅魔、驚悚、懸疑及宮鬥等元素完美結合。

故事講述南柱赫飾演的神秘男子「九天」能夠穿梭陰陽兩界，是一名專門斬殺惡鬼的驅魔師，被皇上李蓮（曹承佑 飾）召喚入宮，聯手能與亡者溝通的宮女生薑（盧允瑞 飾），調查關於東宮接連發生的離奇命案與詛咒。隨著逐步深入調查，發現一連串詭異事件原來與三十年前的慘案有關，而且與曹承佑有莫大關係。劇集已經上線，如果細看的話，便會被劇中壓抑的氛圍感與動作場面所深深吸引，當然少不了南柱赫的顏值加持。

《鬼謎東宮》劇照

《鬼謎東宮》劇照

李棟旭的全面復仇：《殺人者的購物中心》第2季（A Shop for Killers） 7月22日上線（Disney+）

叔姪檔終於回來了，而且這次規模更大，血腥更多。第一季結尾那個假死之謎，應該令大家心癢了許久，終於等到第２季揭開真相。今集鄭智安（金慧峻 飾）正式成為神祕購物中心 Murthe Help 的揸 fit 人，而李棟旭飾演的鄭進灣這次不再是背後操控的影武者，而是與姪女合作直搗「巴比倫」大本營。當中最讓人驚喜的是，日本男神岡田將生加盟，飾演反派僱傭兵 J，與李棟旭正面交鋒，戰鬥場面當然會全面「升呢」，槍戰、埋身肉搏與追逐絕對比第一季更有睇頭。除了動作場面外，導演李權表示，今集劇本將會脫離原著小說的框架，並會逐步解開首季遺留下來的謎團。

劇集已播出首兩集，節奏就像大家在購物中心裏迷路，轉角永遠不知道會撞見殺手還是救援，像打機般刺激，睇完頭兩集絕對會覺得意猶未盡。打後逢星期三會更新兩集，8月12日大結局，全季共8集。

《殺人者的購物中心》第2季 劇照

《殺人者的購物中心》第2季 劇照

伊藤潤二筆下的毛骨悚然：《聰明鎮》（Bloody Smart）7月28日上線（Netflix）

Netflix 在月底壓軸出場的，是首部授權兼真人改編日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的《聰明鎮》。劇集並非直接翻拍單一故事，而是由台灣製作團隊，結合伊藤潤二筆下多部經典作品，如《富江》、《至死不渝》及《蛞蝓少女》的角色與概念等元素，重新打造出一個全新故事。

故事講述梁詠琪飾演的單親媽媽，帶著重考的女兒趙佳琦（陳姸霏 飾）搬到聲稱升學率百分之百的神祕「崇明鎮」，並進入競爭激烈的崇明補習班。這裏唯一的生存法則是：「只有成績優異，才有資格生存。」隨著考試逼近，扭曲的規則讓每個學生內心的不安、猜忌與恐懼無限放大。比起血腥場面，那種從生活細節滲透出的不安感，才是最令人心寒。如果喜歡伊藤潤二的風格，《聰明鎮》絕對值得大家期待。

《聰明鎮》劇照

《聰明鎮》劇照