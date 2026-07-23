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網購騙案｜68歲退休女子誤信「二手高價回收」廣告  本想放售銀包  反被騙逾$240萬港元
理財智慧
騙局大拆解

網購騙案｜68歲退休女子誤信「二手高價回收」廣告  本想放售銀包  反被騙逾$240萬港元

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　過去一星期，警方共接獲近100宗網上購物騙案，總損失超過$1,200萬港元，其中一名受害人本來打算放售銀包，但卻墜入騙案圈套，結果損失逾$240萬港元。

 

　　一名68歲退休女子打算放售銀包，於網上社交平台點擊「二手高價回收」廣告後，隨即被轉去WhatsApp與騙徒商討交易。騙徒聲稱需透過「網上二手拍賣平台」收款，於是向事主傳送一個假冒該平台的釣魚連結，要求她下載及註冊。受害人表示不懂操作，騙徒立即安排「假客服」手把手指導，並要求輸入網上銀行資料，令整個流程看似合理。

 

　　騙徒聲稱需先繳付「註冊保證金」，並承諾一小時內全數退回。受害人信以為真，一日內分4次轉賬，最終損失逾$240萬港元。當發現遲遲未有退款，再聯絡對方時，對方早已失聯。騙徒不是一下子騙取$240萬，而是讓受害人相信每一步都「好合理」，令受害人不知不覺間，愈「輸」愈多！

 

　　警方提醒大家：

 

　　●    在社交平台見到買賣廣告，都要提高警覺

　　●    平台交易毋須透過陌生連結註冊或收款

　　●    「客服」要求輸入網上銀行資料或支付「保證金」，好大機會是騙局

　　●    如有懷疑，應立即終止交易，打開「防騙視伏 APP」查證

 

網購騙案｜68歲退休女子誤信「二手高價回收」廣告  本想放售銀包  反被騙逾$240萬港元

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#網上購物騙案#騙案#騙徒#防騙視伏App#釣魚連結#電子支付騙局#網上二手拍賣平台#理財#理財智慧#熱話#防騙視伏器#提防騙子#網購騙案
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