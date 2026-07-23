高齡產子︱46歲湯唯誕二胎一家四口握手照報喜 湊成「好」字，08年透過優才計畫成為香港人

恭喜恭喜！46歲影后湯唯在社交平台分享喜訊，以一家四口手緊握在一起的照片宣布二胎兒子已經出生，並借女兒Summer的話透露︰「馬上開始一家四口的旅行啦！」，言語之間一家四口幸福甜蜜滿滿。湯唯於2008年透過「優才計畫」取得香港居民身份，大女兒及小兒子均於香港出生，可見對香港醫療體制充滿信心。

今年4月，46歲的湯唯親證懷二胎，於社交平台表示︰「是的，大大的意外，當然很開心，家裏要多匹小馬駒了，都很期待。非常感謝大家的關心！」轉眼間7月22日再傳來喜訊，湯唯與導演金泰勇十年間湊成「好」字，已經誕下兒子。

內地影后湯唯與韓國導演金泰勇（圖片來源︰網上圖片）

7月22日湯唯在社交軟件的朋友圈分享喜訊，宣布二胎兒子已經出生。她亦曬出一家四口緊握在一起的手，以及老公導演金泰勇創作的「小馬駒」畫作，並借女兒Summer的話透露︰「馬上開始一家四口的旅行啦！」，言語之間一家四口幸福甜蜜滿滿。

湯唯在朋友圈發喜訊。圖片來源：湯唯@微博

（圖片來源︰tangwei_mbox）

湯唯與金泰勇 於2014年結婚，2016年誕下女兒Summer。湯唯於2008年透過「優才計畫」取得香港居民身份，大女兒Summer亦於香港出生，小兒子再次選擇來港生產並不意外。有網民曾於6 月初見二人現身北京機場，二人隨後飛到香港待產。

湯唯 IG社交平台間中上載家庭生活照（圖片來源︰tangwei_mbox）

早前，湯唯的團隊宣佈，暫時停止收取粉絲來信，待未來確定恢復時間後，會再另行通知。有估計湯唯是想專心迎接小生命，這段期間要好好照顧家庭。

湯唯 IG社交平台間中上載家庭生活照（圖片來源︰tangwei_mbox）