溫傑星期四｜港股有彈力收復兩萬五 | Google績優但燒錢盤後倒跌！| 聯儲政策大拆解

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

科技巨頭Alphabet最新業績喜憂參半，雖然受惠AI需求帶動Google Cloud收入按年大升逾八成、Gemini月活用戶逼近9.5 億，惟管理層大幅上調2026年資本開支預算，市場「燒錢」疑慮再起拖累盤後股價倒跌逾3%。面對巨額 AI 硬件投入與回報的拉鋸，投資者應視為低吸良機定避險訊號？

外圍方面，聯儲局最新貨幣政策走向如何影響大市資金流？國際油價持續波動，對整體通脹及能源板塊又有何啟示？

另一方面，港股體育用品經銷商滔搏(6110)突遭利空消息衝擊，股價大幅震盪，現價是否已充分反映風險？業務基本面又是否出現變數？

影片網址：https://www.youtube.com/live/m3MoR4kxHjU?si=bMnhv0Md2a15UlkS

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