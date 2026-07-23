美食優惠︱譚仔首推冬瓜烤鴨陳皮湯河粉＋手打檸茶回歸；南記金銀蒜湯米線套餐＋秘製蒜香骨

夏天無胃口？想食清淡或惹味美食有新選擇。譚仔推出全新期間限定「冬瓜冬菇烤鴨陳皮湯河粉」，破天荒以「河粉」作為主食，同場更有全新小食柚子藕荀貴妃木耳，及人氣回歸的手打香水檸檬茶，陳皮鴨湯飯食得多，你有冇興趣試新嘢？另一方面，香港仔南記粉麵新出「金銀蒜湯米線」套餐，及再度推出風沙蒜香骨，愛蒜fans必試！凡惠顧南記新套餐，即可隨機獲贈貼紙，南記會會員另可以$20換購可愛吊飾或物袋。

譚仔首次推出河粉

去譚仔食河粉？！無錯，譚仔新推期間限定「冬瓜冬菇烤鴨陳皮湯河粉」，首次破天荒推出「河粉」作為主食，湯底採用生津開胃、理氣健脾的陳皮炮製，再配上時令清甜冬瓜去暑，減少油膩同時有助理氣健脾及幫助消化。河粉吸滿湯底精華，配厚實冬菇及嫩滑烤鴨口感豐富，喜歡米線的朋友亦可轉配米線。

冬瓜‧冬菇‧烤鴨陳皮湯河粉 $49

全新小食＋手打檸檬茶回歸

譚仔同時新推出「柚子藕荀貴妃木耳」小食，爽脆蓮藕、鮮嫩竹筍及彈牙木耳配上清新柚子風味醬汁，酸甜開胃。飲品方面，人氣「手打香水檸檬茶」回歸，以香水檸檬及黃檸檬雙色組合即叫即搗，配上茉莉綠茶及錫蘭紅茶雙茶底，酸甜清爽，消暑解膩！

柚子藕荀貴妃木耳 $14

Chill 爽特飲「手打香水檸檬茶」加配價$16；單點價$23

南記「金銀蒜湯米線」套餐

另一方面，香港仔南記粉麵新出「金銀蒜湯米線」套餐，愛蒜fans必要試，先講湯底，以金黃香脆炸蒜同炒香白蒜混合而成的金銀蒜為主角，配以海鮮熬製濃郁湯底，加上爽口掛汁的金菇，並可自由搭配精髓掛汁響鈴、肥牛、招牌春卷等必食配料，啖啖蒜香。嗜辣之人更可選擇三款辣度-「大、中、小」辣的湯底，更加惹味。凡惠顧任何「金銀蒜湯米線」套餐，即可隨機獲贈一張爆笑貼紙（合共三款）！

金銀蒜金菇套餐 (包括金銀蒜湯米線單/雙拼自由選及一杯檸檬洛神花茶或檸檬洛神花雪碧）

套餐價$58起

「金銀蒜湯米線」套餐期間限定貼紙

古法秘製「風沙蒜香骨」

南記粉麵再度推出風沙蒜香骨，採用古法醃製入味，香酥脆炸，骨肉外脆內嫩；出鍋後均勻灑上秘製辣椒粉、香煎芝麻及滿滿金黃炸蒜，蒜香辣香食到停不到口！檸檬洛神花特飲系列包括檸檬洛神花雪碧及檸檬洛神花茶，前者保留氣泡的暢快口感，後者則搭配新鮮檸檬口味清新怡人。

風沙蒜香骨（辣）加配價$24 （原價 $38）

檸檬洛神花特飲系列其他套餐加配價 $7（原價：$23起）

除此之外，早前推出的南記毛毛系列大受歡迎，南記最近再加推書包造型的「春卷仔」。南記會會員只需以800分換領，或凡惠顧以上套餐，即可以$20換購「書包春卷仔」吊飾或「魚片小姐」小物袋一個。