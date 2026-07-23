小熊維尼100周年︱Winnie the Pooh期間限定店8月登場＋主題精品率先睇＋百畝森林打卡位

小熊維尼粉絲8月必去熱點！為慶祝小熊維尼100周年，今個夏天8月6日至9月3日小熊維尼100周年慶典期間限定店登陸又一城一起走進充滿歡樂與童心的百畝森林打卡，購買香港限定毛絨拉動公仔掛件盲盒，體驗首度登場的DIY香水瓶工作坊、SNAPIO主題限定自拍亭，跟隨小熊維尼展開甜蜜之旅。

自1926年誕生以來，小熊維尼與小豬、跳跳虎、咿唷等百畝森林好友，憑藉溫暖純真的故事成為跨越世代的經典角色。為慶祝小熊維尼100周年，由多個部分組8月6日至9月3日的主題期間店即將登場，包括維尼與小豬的森林小屋、跳跳虎歡樂派對、DIY專屬香水瓶工作坊、巨型小熊維尼毛公仔打卡牆、SNAPIO限定主題自拍館等。Fans必搶首度登場的毛絨拉動公仔掛件盲盒、話題度極高的小熊維尼「手指粉撲系列」盲盒以及迷你水樽盲盒等。

毛絨拉動公仔掛件盲盒（共4款）$99

手指粉撲 $78、便攜香水 $108

DIY專屬香水瓶工作坊

大家只需於現場購買便攜香水噴霧瓶，即可參與DIY香水瓶工作坊，貼上小熊維尼100周年限定貼紙，親手設計獨一無二的小熊維尼100周年香水瓶！SNAPIO限定主題自拍館，提供獨家限定四款小熊維尼100周年限定相框，記得擺出最可愛pose拍下最甜蜜的合照！

DIY專屬香水瓶工作坊

SNAPIO限定主題自拍館獨家限定四款小熊維尼100周年限定相框

Winnie the Pooh: The 100th Year Celebration Pop Up Store @ Festival Walk

日期：2026年8月6日至9月3日

時間：11am-9pm

地點：九龍塘又一城LG2層