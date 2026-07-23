Galaxy Z Fold8 Ultra、Z Fold及Z Flip8新登場！摺疊屏幕手機全面升級，引領AI智能生活

三星最新推出的 Galaxy Z系列，不只是手機，更像是一部能隨時切換場景的生活工具。它的設計理念很明確，就是讓好奇心與探索欲望，透過摺疊屏幕自然流動。

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8及Flip8帶來三款專為極致生產力、沉浸式探索及彰顯個性表達的專屬體驗，開啟摺疊屏幕手機的全新篇章

Galaxy Z Fold8輕巧設計，沉浸體驗

以Fold 8為例，重量僅 201 克，是歷代最輕巧的 Fold。摺疊時，6.5 吋機面屏幕方便快速互動；展開後，8 吋主屏幕則成為沉浸式觀影、閱讀與遊戲的舞台。旋轉裝置時，屏幕比例自動適應，電子書或長篇文章的閱讀感受更自然。

Flex Titanium 技術

三星首度引入 Flex Titanium 結構，結合鈦合金薄膜與支撐板，讓屏幕更纖薄卻依然耐用。摺疊痕跡減少，展開過程更流暢。加上 3,000 nits 亮度與 Vision Booster 技術，即使在夏日烈陽下，畫面依然清晰。'

Samsung全新的Flex Titanium技術引入了以鈦金屬為核心的屏幕結構，透過結合鈦合金薄膜（Titanium-alloy film）與改良後的鈦金屬支撐板（Titanium plate），讓摺疊屏幕裝置更為纖薄，同時依然維持強悍的耐用度

高解像相機

雙5,000萬像素鏡頭在廣角與超廣角下都能保持細膩畫質。新功能 Dual Recording 可同時拍攝前後鏡頭，捕捉真實反應；而 My FanCam 則能自動追蹤主體，生成適合社交平台的影片。

Galaxy Z Fold8的雙 5,000萬像素鏡頭在廣角與超廣角視角下皆能呈現一致的高解像度細節

Galaxy Z Fold8的雙 5,000萬像素鏡頭在廣角與超廣角視角下皆能呈現一致的高解像度細節

My FanCam 功能會自動追蹤選定的主體並將影片重新構圖至理想的尺寸，減少繁瑣的手動編輯，將動態場景瞬間轉化為適合社交平台分享的影片

效能與續航

搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器，配合 4,800mAh 電池，確保長時間流暢運行。無論是多工處理、遊戲還是影音娛樂，都能保持穩定。

AI 融入日常

Galaxy AI 在 Fold8 上更顯貼身：

• Now Brief 即時呈現個人化資訊與建議。

• Now Nudge 能將對話中的訊息轉化為行動，例如直接打開日程或地圖。

與 Gemini Intelligence 結合，跨應用操作更簡單，工作與娛樂一鍵完成。

Now Nudge 協助用戶將對話中的資訊轉化為實際行動，利用 AI 主動呈現關鍵的下一步行動（例如檢查日程安排）。摺疊屏幕手機用戶更能在更寬廣的屏幕上進行並行操作，流暢無阻地繼續對話

安全與私隱

Samsung Knox 提供晶片級防護，配合 Knox Vault 與 Enhanced Privacy Alerts，用戶能清楚掌握 AI 的操作與數據使用方式，建立「可信任的智能體驗」。

Galaxy Z Fold8 Ultra：極致生產力的摺疊旗艦

三星今年的壓軸之作 Galaxy Z Fold8 Ultra，把「Ultra」級標準首次引入摺疊屏幕手機。展開後的 8 吋主屏幕，就像隨身攜帶的工作桌，能同時處理多個應用程式，無論是辦公、創作還是娛樂，都能流暢切換。厚度僅 4.1 毫米、重量 215 克，是迄今最纖薄的 Fold，卻依然搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器與 5,000mAh 電池，全天候支援高效工作。

相機方面，2 億像素主鏡頭配合 HDR 技術，帶來專業級影像；5,000 萬像素超廣角鏡頭則讓風景與微距拍攝更細膩。升級的「黑夜亮攝」功能，令夜拍更清晰。對創作者而言，8K 影片錄影與 Cine LUT 色彩控制，讓手機直接成為剪輯與電影級創作工具。

Galaxy Z Fold8 Ultra 專為賦予創作者從拍攝到編輯的極致自由度而生，配備 Ultra 級鏡頭系統與豐富的創作工具，讓用戶僅需一部裝置便能更輕鬆地製作出高質素的專業內容

Galaxy Z Flip8：最纖薄的個性自拍機

至於Galaxy Z Flip8 更像是一部「隨身表達」的時尚裝置。重量僅 180 克，展開厚度 6.1 毫米，是三星最纖薄、最輕巧的 Flip。它的 FlexWindow 不只是通知介面，更是 AI 的操作平台，能即時呈現數據洞察與行動建議，甚至透過語音指令完成跨應用操作。

自拍體驗亦全面升級：5,000 萬像素 ProVisual Engine 鏡頭，能捕捉自然膚色與動感散景；Flex Mode 支援多角度免提拍攝；而 FlipShot 與 Mirror View 則讓用戶在自拍時更具創意與個性。

Galaxy Z Flip8 全新 FlexWindow 透過 Now Brief 呈現關鍵洞察與下一步行動建議，協助用戶在最適當的時機，從一目了然的資訊快速無縫過渡至相應操作

從免提自拍、即時畫面預覽，以至利用機面屏幕錄製自拍影片及 Flip 專屬的鏡像自拍，Galaxy Z Flip8 能協助用戶無需攜帶任何額外器材，即可輕鬆創作、檢視並分享精雕細琢的完美瞬間

憑藉全新升級的 Smart Switch，轉用 Galaxy 變得更輕鬆，讓 iOS 用戶只需掃描 QR code，即可無線傳輸數據，過程中無需額外下載任何應用程式

預訂期間優惠禮遇

Galaxy Z Fold8 Ultra 、Z Fold8 及Z Flip8 由即日起在香港預售，並於8月7日公開發售。預售期間，凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂，即可享有多項優惠。

網址：https://www.samsung.com/hk/

網上商店：https://shop.samsung.com/hk/