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戰鼓擂

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　俄核彈機飛日，美伊火併，不用擦槍才走火，真走火亦有可能，小心。

 

　　援引《日本經濟新聞》7月23日報道，日本防衛省統合幕僚監部22日發布消息稱，俄羅斯一架可搭載核武器的圖-95戰略轟炸機於21日在日本海上空飛行。日本航空自衞隊F-15等戰鬥機緊急升空進行跟蹤監視。

 

　　據了解，當時還有一架蘇-35戰鬥機以及兩架其他類型戰機一同飛行。

 

　　另據俄羅斯塔斯社報道，該轟炸機在日本海空域飛行了超過11個小時。

 

　　據報道，此類可搭載核武器的轟炸機出航，客觀上能對周邊國家起到威懾作用。針對圖-95與護航戰鬥機同飛一事，日本自衞隊高層分析認為，俄方意在「檢驗並確認空中協同作戰能力」。

 

伊朗傳準備應對美軍地面入侵

 

　　據央視新聞報道，俄羅斯方面23日援引一名伊朗軍方消息人士的話稱，伊朗軍方已推演多種美軍進攻場景，並為應對美軍地面入侵做好準備。

 

　　這名消息人士說：「伊朗武裝力量已針對美國可能發動的任何新襲擊準備多種應對方案，尤其是如果美國政府犯下錯誤發起地面入侵。」

 

　　這名消息人士還說，如果美軍再次打擊伊朗核設施或基礎設施，伊朗的回應將超出美方預期。美國總統特朗普的威脅只會促使伊朗武裝力量提升戰備水平，抵禦可能的入侵。

 

　　特朗普21日對媒體說，美軍「可能很快」打擊伊朗鎬山地下核設施。22日，特朗普又在社交媒體發文威脅將轟炸伊朗的橋樑或電廠。本月早些時候，特朗普還表示不排除向伊朗派遣地面部隊的可能性。

 

　　據央視新聞報道，伊朗方面23日消息，伊朗胡齊斯坦省官員表示，當天凌晨美軍導彈襲擊了伊朗與伊拉克接壤的沙拉姆切赫口岸。襲擊已造成2人死亡、11人受傷。

 

　　消息援引當地官員的話說，目前沙拉姆切赫口岸通行正常，現場救援工作正在繼續。這名官員還說，胡齊斯坦省安迪梅什克市周邊一處地點也遭到美軍導彈襲擊。

 

胡塞武裝襲擊油輪

 

　　據央視新聞報道，沙特方面23日消息，沙特阿拉伯「恩塞利亞」號油輪在紅海航行時遭襲，襲擊造成船頭起火，船員均安全。

 

　　此前，也門胡塞武裝表示使用多枚彈道導彈、巡航導彈以及無人機，打擊違反該組織海上禁運令的沙特油輪「恩塞利亞」號和「萊拉」號。

 

　　也門胡塞武裝20日宣布對沙特實施海上禁運，並警告國際航運公司稱，與沙特港口開展貿易往來的船隻可能面臨軍事打擊。

 

　　市場方面，近日國內外原油期價延續強勢震盪格局，截至昨午，SC原油期價漲超3%，棕櫚油、燃料油、低硫燃料油(LU)期價漲超2%。

 

　　新湖期貨研究所所長助理、原油研究員嚴麗麗表示，當前中東局勢未出現任何緩和跡象，地緣風險溢價正持續推升油價。一方面，霍爾木茲海峽通行量已大幅萎縮；另一方面，胡塞武裝宣布對沙特實施海上禁運，引發市場對沙特紅海出口通道受阻的擔憂。與此同時，伊朗強硬表態，將封鎖海灣石油運輸通道、打擊區域能源基礎設施，區域供應擾動持續升級。

 

油價易漲難跌

 

　　嚴麗麗提醒，短期美伊局勢仍存在惡化可能，油價整體易漲難跌，高波動風險顯著，需警惕局勢緩和消息帶來的快速回調壓力。此外，俄羅斯和哈薩克斯坦原油同樣面臨出口量下降的風險，多重因素形成共振，支撐油價偏強運行。

 

港股處階段性修復窗口

 

　　在這戰鼓擂之時，銀河證券認為港股當前正處於一個階段性修復窗口，而非普漲反轉的起點。從資金面來看，近期港股市場出現了明顯的資金回流跡象，這是市場走強的核心驅動力，內外資在科技板塊上的共振，共同推升了市場情緒。外資整體仍偏謹慎，流入的主要是被動型和短線靈活型外資，全球主動型長線資金尚未大規模回歸。

 

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　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#中東局勢#俄羅斯#圖-95戰略轟炸機#日本#自衛隊#伊朗#美軍#川普#胡塞武裝#沙特阿拉伯#油輪#油價#股市#港股#地緣政治風險#中東衝突#中東#美以襲伊朗
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