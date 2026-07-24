世界盃2026︱阿根廷輸波輸品，西班牙強勢應贏

2026美加墨世界盃終於落下帷幕，賽果並不意外，意外的是過程。

在四強結束後，上星期就指出，相較於阿根廷一路跌跌碰碰晉級，西班牙無論整體表現、戰術部署、攻守平衡以及體能狀況都更勝一籌。最終西班牙經過苦戰，以1比0擊敗阿根廷，再次登上世界之巔，賽果也是一如之前預測。

更重要的是，這不是一場依靠運氣贏得的決賽。

西班牙不但成功奪冠，更完成零封對手，以冠軍最具說服力的方式完成今屆世界盃。

本屆決賽最大的特色，不是西班牙的進攻有多華麗，而是防守部署有多成功。

西班牙的防守到底有多強？90分鐘內，阿根廷的攻門次數竟然是零，作為一隊擁有球王美斯，又幾乎場場入波的球隊，連射門機會都沒有，可見西班牙防守力度之強。

回顧整場比賽，阿根廷幾乎找不到有威脅的進攻組織。西班牙由第一分鐘開始便展現極高紀律性，無論是中場壓迫、邊路協防，還是限制美斯活動範圍，都明顯經過精心部署。

過去幾場淘汰賽，阿根廷往往依靠美斯回後串連，再利用個人能力創造機會。

但今仗西班牙採取針對性限制，中前場保持緊密距離，只要美斯接球，附近立即出現多名球員包夾。

結果美斯全場影響力大幅下降，阿根廷進攻體系完全失去節奏。

美斯在隊友與對手爆發衝突期間，不單沒有出手制止，更袖手旁觀，任由隊友出手打人，證明他也只是獨善其身，並非出色的領袖。

如果說四強面對法國，西班牙展示的是如何封鎖中場；那麼決賽面對阿根廷，則展示如何徹底瓦解一支以核心球星作為進攻發動機的球隊。

這支西班牙不但技術出眾，更重要的是懂得如何贏波。

這正是冠軍球隊應有的王者風範。

事實上，阿根廷能夠殺入決賽，一直存在不少爭議。

從小組賽開始，他們的整體表現其實沒有外界想像般具統治力。雖然最終成功晉級，但多場淘汰賽都踢得極為艱苦，更不止一次需要在落後局面下反撲。

尤其進入淘汰賽階段後，阿根廷很多時候都是依靠美斯「單天保至尊」。

無論對佛得角、埃及還是英格蘭，美斯幾乎都是改變戰局的核心人物。當球隊陷入困境時，總是依靠他的傳送、組織及創造力扭轉形勢。

問題是，足球始終是十一人的運動。

當一支球隊長期依賴單一球員解決問題，面對防守紀律最出色的球隊時，便容易暴露弱點。

而西班牙正是今屆防守最難被攻破的球隊之一。

根據賽後統計，西班牙在決賽的控球率介乎60.2%至67.3%，而阿根廷則只有約32.7%至39.8%。不同統計機構數字略有差異，但一致反映西班牙全場主導形勢。

決賽無法攻破對手大門，其實並非偶然，而是整個賽事走勢的必然結果。

然而，阿根廷最大的失敗，或許並非發生在120分鐘之內。而是發生在完場哨聲響起之後。

當西班牙球員開始慶祝冠軍時，雙方球員竟然爆發大規模衝突。多個現場片段顯示，阿根廷球員與西班牙球員發生推撞，甚至出現打人及鎖頸等激烈行為，事件其後更引起FIFA介入調查。

作為世界盃決賽，這樣的畫面實在令人失望。輸波固然令人難受，但尊重對手本應是職業球員最基本的素養。

更令人遺憾的是，在頒獎儀式上，部分阿根廷球員竟然集體背向頒獎台，以拒絕觀看西班牙捧盃方式表達不滿。相關畫面隨即在全球瘋傳，亦引來不少批評。

在足球世界，不論身勝負都值得尊重，但前提是懂得尊重別人。很可惜，阿根廷在輸掉決賽後，未能展示出衛冕冠軍應有的風度。

雖然決賽未算精彩，但今屆世界盃依然留下不少令人感動的畫面。

其中之一，是葡萄牙出局後C朗拿度在場邊落淚。縱然已步入職業生涯尾聲，但這位傳奇球星依然為國家隊傾盡所有，那份執著令人動容。

C朗球技好，人品同樣好。今屆有新規例，只要掩口說話就要被罰紅牌，其中對烏茲別克的賽事中，對方年輕球員掩口和C朗交談，但C朗立刻提醒對方，不要掩口，否則球證看到就會趕出場。這個小動作雖然事小，但對對手是一個尊重。

另一個令人感觸的畫面，是法國主帥迪甘斯完成最後一次世界盃征程。

這位帶領法國奪得世界盃冠軍的名帥，在完成任務後正式告別國家隊，象徵一個時代結束。接下來另一位傳奇施丹將會接任。

而今屆最大黑馬佛得角，更為世界盃增添童話色彩。

這個首次參賽的非洲小國，先後逼和西班牙及烏拉圭，小組賽保持不敗，更在淘汰賽與阿根廷激戰至加時。

佛得角40歲門將Vozinha屢救險球，成為今屆賽事最勵志人物之一。

此外，夏蘭特帶領挪威歷史性闖入八強，帶來的維京划船更成為全球焦點。

這些故事，或許比冠軍本身更值得記住。

因為世界盃最吸引的地方，從來不只是誰捧盃，而是有多少夢想被實現，又有多少傳奇被寫進歷史。