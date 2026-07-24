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北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品
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北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice Chow

　　暑假去北角廉署有新嘢玩！早前，廉署展覽廳剛重啟一周年迎來第100,000位訪客，最近展覽廳亦換上全新面貌，包括全新語音導覽、新增「深入執行處」資訊站及AI自拍區化身反貪海報主角，即日起入場及完成指定任務，即可獲贈特別版訪客證及限量金屬襟章！而「一九七四」咖啡廳亦在暑假檔期大玩咖啡主題活動，推出文創體驗活動，訪客可現場親手製作咖啡豆裝飾畫及廉署主題磁石貼，買廉署咖啡送期間限定咖啡金句杯套！

 

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

 

升級參觀體驗 AI照相機自拍  

 

　　廉署展覽廳於7 月提升訪客參觀體驗，新引入語音導覽系統，訪客只須用智能手機掃描展品上的二維碼（QR Code），便可以粵語、英語或普通話語音導覽，深入了解各展品背後的反貪故事。另外，展覽廳增設「深入執行處」資訊站，有全新短片重現廉署人員各項執法細節。

 

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

 

　　打卡方面，特別設計期間限定紀念版訪客證及限量版金屬襟章送給訪客打卡，而AI照相機讓你即時變身反貪海報主角，透過AI生成技術訂造專屬反貪造型。

 

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

 

全新咖啡主題活動及紀念品

 

　　廉署總部「一九七四」咖啡廳歎咖啡外，現場更新增特色打卡牆，及推出文創體驗活動、和全新紀念品。即日起，「一九七四」咖啡廳舉辦體驗活動，訪客可於現場親手製作獨一無二的咖啡豆裝飾畫及廉署主題磁石貼，作為紀念品帶走。另外，暑假期間凡惠顧咖啡，更有機會獲贈期間限定咖啡金句杯套，撕開杯套，內含不同金句贈言，送完即止。

 

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

北角廉署ICAC︱一九七四咖啡廳送金句杯套＋免費DIY體驗＋展覽廳新增AI自拍區＋送限量版紀念品

 

廉政公署展覽廳
地址︰北角渣華道303號廉政公署大樓2樓
開放時間︰星期一至五2pm–5pm、星期六10am-1pm、2pm -5pm（逢星期日及公眾假期休息）
https://www.icac.org.hk/icac/exhibitionhall/tc/index.html

 

「一九七四」咖啡廳
地址︰北角渣華道303號廉政公署大樓地下
開放時間︰星期一至六 10am - 5pm（逢星期日及公眾假期休息）
https://www.icac.org.hk/the1974/tc/index.html

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Jetso#著數優惠#Hot Deals#廉政公署展覽廳#一九七四咖啡廳#北角
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