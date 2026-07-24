美斯失落冠軍，又如何？

世界盃決賽完結，不少人討論的，不是西班牙贏了，而是美斯輸了。對阿根廷球迷而言，未能捧盃固然可惜；但若你是一位球會班主，一場敗仗，是否足以推翻對一名球員二十多年職業生涯的評價？

真正的球會管理，從來不會只看九十分鐘的勝負。領隊講求整體戰術，管理層則關心球員能否長期維持競爭力。投資亦一樣，不少人追逐今年升幅最大的股票、回報最高的基金，以為站在榜首便代表最好。真正困難的，不是某一年跑得最快，而是多年後仍然留在前列。

美斯正是一個例子，二十多年來，他由突破者轉型為組織者，角色改變，競爭力卻一直維持。阿根廷今屆陣容市場估值約八億歐元，低於西班牙、法國和英格蘭，卻仍然打入決賽；美斯的市場身價約1500萬歐元，亦遠低於祖利安．艾華利斯及安素．費南迪斯。

然而，市場身價主要反映未來產出和轉售價值，並不等於歷史成就、領導能力和商業影響力。這正是估值最容易被誤解的地方：價格可以量化，真正價值卻未必全部顯示在價格之中。

世界盃決賽完結，不少人討論的，不是西班牙贏了，而是美斯輸了。(AP)

更有意思的是，美斯由巴塞隆拿加盟巴黎聖日耳門，再轉投國際邁阿密，兩次轉會均以自由身完成，累計轉會費接近零。零轉會費，當然不代表零價值。對球會而言，真正衡量的是他能否持續帶來球迷、贊助、球衣銷售、媒體曝光，以及整體品牌回報。交易價格與真正價值，本來就是兩回事。

企業估值與球員估值，其實如出一轍。市場會因一季業績超預期而追捧，也會因一次業績失望而拋售，但季度盈利就像一場決賽，只反映某一刻的結果。真正值得分析的，是公司的競爭優勢、現金流、資本配置和品牌是否仍然穩固。若企業結構沒有改變，一季失手未必損害價值；反過來，一次亮麗業績若只是一次性收益，也不代表企業已經變得更優秀。

決賽可以決定冠軍，卻不能定義一名球員；季度業績可以左右股價，卻未必改變一家企業的真正價值。市場永遠追逐冠軍，成熟投資者看的，卻是誰能夠在十年、二十年後，依然持續創造價值。