英日已無將相才，黔驢技窮耍權謀

英國新首相貝安德周一（20日）在唐寧街和公眾見面，翻開了英國10年來第七位首相的政治新篇。兩年前，工黨在黨魁施紀賢領導下，結束長達14年在野，以壓倒性姿態贏得大選，把保守黨掃出唐寧街。誰料到施紀賢這麼快就被黨友逼宮，掃地出門？

而就在貝安德漏夜趕科場之時，在亞歐大陸東端的島國日本，《每日新聞》公布了最新民調——高市早苗內閣的民意支持度，一個月滑坡10個百分點，暴跌到41%，至她就職以來的低谷。高市上位之時，在外交內政上展示強硬作派，民調支持度達到75.9%的歷史性高位，一時之間好不風光。誰能想象到，她的人設在大半年後就淪落到崩潰邊緣？

英日國運殊命同途

英、日兩國隔了十萬八千里，政治現狀看似風馬牛不相及，實則殊命同途——她們不僅都是曾擁有強大工業實力的海權國家，而且是美國在亞歐大陸東西端積極扶持的戰略支點。然而，她們不約而同走上了產業空心化、工業技術水平逐漸落伍、國力持續衰落的窮途。

雖然目前在全球GDP排名榜上，日本仍然以4.38兆美元排在第四，而英國以4.26兆美元排第五，但兩國在工業技術與產能、政府債務及金融穩定等關鍵領域，都陷入結構性困難，如無法解決，將面臨國力進一步滑坡。

因此，兩國能否選拔出有政治智慧的領導人，帶領國家走出困境，就成了至關重要的課題。然而也正是在此問題上，從英國工黨上台才兩年就發生內亂，以及日本高市內閣支持度不到一年即大幅滑坡來看，兩國似乎都找不到能擔重任的將相之才。

英國公眾在唐寧街展示貝安德在政途上裸奔的諷刺畫（美聯社）

貝安德善弄權術

在英國這邊，貝安德以前大曼徹斯特市長的背景，展開一場「北境之王」的造神運動，勢如破竹進軍唐寧街，並迅速發表了「重新校正英國(Rewire Britain)」的治國綱領，但他提出的權力下放、10年國家改革藍圖，全是遠水解不了近渴的口號。

從兩件事來看，貝安德上台後展現出來的專長並非治國，而是玩弄權力遊戲：其一，他的治國綱領，無論是把政治權力下放到英格蘭北部、推出短期民生紓困措施、解決露宿者問題，都是服務於短期政治目標，旨在迅速鞏固工黨的民意基本盤，即倫敦以外的衰敗工業區，和深受通脹打擊的勞工階層。

此舉原因在於，貝安德是在前任辭職的情況下，經黨內推選當上首相，不僅背負內亂的污名，且欠缺民意基礎。為鞏固其權力地位，貝安德很可能在短期內就宣布舉行大選。這就意味著，他在入主唐寧街初期的所有舉動，都是在為一場競選做準備，而不是全力投入國家治理工作。

其二，貝安德的人事安排也是玩弄政治多於辦實事，他對內閣的施紀賢人馬進行了大清洗，財相李韻晴和外相顧綺慧兩大要角均被撤換，財相由原國防大臣賀理安接任更是可圈可點——先看被換掉的李韻晴，她是英國首位女財相，出身英倫銀行經濟師，在野期間長期擔任工黨財政政策的影子發言人。

施紀賢辭職後，李韻晴被視為貝安德主要的黨魁選舉對手。她雖然沒有加入競逐，但仍然被貝安德撤換，暴露出後者對潛在政敵的高壓態勢。另一方面，財相接任者賀理安，正是早前率先對施紀賢發起逼宮的內閣重量級大臣，他當時的理由是不滿李韻晴剋扣軍費。

換言之，賀理安是施紀賢和李韻晴的政治死敵，一旦獲得提拔，必將緊緊跟隨北境之王。但貝安德的盤算不止於此——他給賀理安戴上一頂財爺的高帽，也是以其之矛攻其之盾，盡顯其權術的兩面三刀——既然賀理安不滿財相剋扣國防經費，那麼就把他安置到財相的位子上。

當抗議財政部的人，變成掌管財政部的人，他自己就要一嚐庫房萎縮、無米之炊的煎熬，一併把這個潛在的麻煩製造者也收拾了。過去只處理過地方財政工作的賀理安，搖身一變坐上了內閣第二把交椅，當上了金融專業要求極高的財爺，英國輿論普遍表達了「震驚與意外」。弦外之音，當然是指貝安德的政治交接安排，出乎公眾預期之外，且看他能在唐寧街蹦跳多久。

施紀賢執政兩年就被逼出唐寧街（美聯社）

高市政治表演失效

貝安德的擅玩政治遊戲，與高市早苗的長袖善舞，真可謂異曲同工。然而，前者漏夜趕科場時，後者卻已黔驢技窮，其政治表演對選民失去號召力，跨過了民意支持度下挫的分水嶺。

面對近來民調滑坡，高市又施展其政治表演，在X社交網站大吐苦水，稱其為推進財政政策而無暇睡覺，哪怕是在假期，也睡不到5小時。她本以為這番訴苦能博取公眾同情，怎料網上鋪天蓋地罵聲一片。這說明，高市的政治表演不再受落了。

早在上周，日本權威財經報章、與「日本經團連」關係密切的《日經新聞》，拋出了一篇對高市的「檄文」，直指日本財務省進行了規模達11.7兆日圓的干預後，仍未能制止日圓貶值，根本原因就在於，市場正強烈意識到「高市日圓貶值」的風險。

進一步言之，高市上台後，並沒有提出新的治國方案，而只是死抄安倍經濟學，在油價上漲刺激通脹惡化時，仍然推進擴張性財政，卻又無法在融資問題上自圓其說，引發市場對日本主權信用的疑慮，進而拋售日圓。

本周，日圓兌美元貶破163日圓，逼近164，跌到了40年低位，令高市坐實了「高市日圓貶值」的罵名。隨著美伊戰事升級，油價再次上漲，日圓貶值趨勢難以扭轉。高市對此一籌莫展，眼看著財相片山皋月一次又一次硬著頭皮干預匯市，高市作為日圓重貶的始作俑者，卻悄悄躲到後面不說話了。

然而躲又有何用？她在社交平台發文後惹來的臭罵，說明公眾已經看穿其只會政治公關表演，卻無真材實料。日圓重貶，雖然一時之間令日本大企業的出口收益看似增加了，但仍舊是以國民承受通脹之苦為代價，且無法從根本上扭轉日本工業的萎縮之勢。

高市這一招不僅換來了公眾的不滿，事實上也把自民黨信守多年的「安倍經濟神話」撕碎了。所謂「西出陽關無故人」，未來的自民黨領袖，將很難再借安倍經濟之名，來取信於民了。有趣的是，對比之下，貝安德目前除了推進減稅，向基層派發小恩小惠，其實也提不出甚麼治國新思維。

高市早苗民意支持度滑坡；圖為她早前訪問唐寧街。（美聯社）

窮兵黷武走險途

那麼，本文的關鍵問題就來了——英、日兩個海權國家的下一步會走向何方？這邊廂，貝安德不僅把主張擴軍的鷹派前防務大臣推上了財相的位子，而且剛上台就同意美國使用英國基地，發動對伊朗的「防禦性攻擊」。他還迅速致電烏克蘭總統澤連斯基，重申英國的支持。

那邊廂，高市內閣如果真的倒台，最有機會取代她的是前首相小泉純一郎的二公子小泉進次郎。此君之鷹派立場比高市有過之而無不及，甚至近期公開宣稱：「日本應毫無禁忌地討論與核武器相關的政策。」

由此可見，無論是英國還是日本，在苦無將相才、難以扭轉國運衰落的情況下，後繼者都傾向走窮兵黷武的險途。在西邊，英國繼續為俄烏戰爭添油，破壞歐陸和談前景；在東邊，日本推進軍事擴張，重返挑戰中國的軍國主義舊路。