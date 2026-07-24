1周部署 | 方澤翹：SK海力士業績斷定AI產業前景，市場關注三大核心焦點

嘉賓：國農證券投資經理 方澤翹

環球AI產業鏈迎來關鍵時刻！作為市佔率高達56%的行業龍頭，SK海力士將於下周公布第二季業績及前瞻指引，市場極度關注閃存價格三大核心指標。方澤翹形容本次業績等同「AI板塊的開關」——不論數據和指引樂觀與否，都將會牽動人工智能相關板塊的走向。投資者在應該如何部署及解讀數據？

影片網址：https://youtu.be/_bbF7HaTlzQ

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