香港動漫電玩節2026懶人包︱一票三展通行$25起＋親子長者特別通道＋快線票送變色鋁杯＋限量最新精品 

香港動漫電玩節2026已經開鑼！一年一度動漫界盛事7月24日至28日於灣仔會展舉行，首日已經吸引大量動漫迷排隊入場。今屆展覽總面積達38萬平方呎，展場擴展至Hall 5，「CosParadise」亦移師至Hall 5，與Hall 3 共同打造更大型同人空間。今年新增「發掘島（Dig Dig Island）」及「ComixPop」兩大展區，分別以集體回憶及本地漫畫文化為主題。即睇今年有咩限量新品及入場懶人包！

重點內容

• 一票三展通行

• 新增「發掘島（Dig Dig Island）」及「ComixPop」兩大展區

• 親子、旅客、長者及傷健人士特別通道安排

• $150動漫節快線門票送變色鋁杯

• 「漫畫藝廊」展示珍貴手稿

• 限量版產品推介

購買門票攻略

今年動漫電玩節每款門票的入場時間及道通路線不同，大家要留意！持 ACGHK全票 人士注意，可以一票三展通行，進場時請依指示排隊，路線為 Hall 1 → Hall 3 → Hall 5，只限進場一次。其中親子、旅客、長者及傷健人士特別通道安排，可於每日 12nn經1B通道入場，留意此特別通道不設 10:30 am 入場！

不介意用金錢換時間，免排隊入場之苦，可以買動漫節快線門票，每日10:30am開放入場，直達1B通道，快人一步！每人限購4 張並送變色鋁杯，購票人士可憑ACGHK app的兌換券到Hall 1 #展位F30 兌換，現場換罄即止！動漫節快線門票只於ACGHK app內發售。

Cosplayer及CosParadise入場攻略

而Hall 3 全票只限進入Hall 3及5，每日限量5000張，每個Hall進場一次。每年cosplayer於動漫節精心打扮，同時吸引攝影師拍照。今年CosParadise攝影師入場證每日限量600張，持有者可多次出入Hall 3，而Cosplayer登記證每日限量4,500張可出入參觀Hall1 、3、5。Cosplayer登記證及CosParadise攝影師入場證使用專屬通道進場直達Hall 5FG，不用跟隨等候進入Hall 1的排隊隊伍，以確保入場過程快捷順暢！留意，除CosParadise攝影師入場證持有人外，CosParadise只限使用手提電話進行拍攝。

全新「ComixPop」本地漫畫專區

今年Hall3以同人空間為主，有全新「ComixPop」本地漫畫專區，馬榮成及黃玉郎兩大泰斗，聯同近40位漫畫家於backdrop於首日即席揮毫，為全區揭開序幕。場內設「漫畫藝廊」展示珍貴手稿，粉絲亦可到心儀攤位，以專享價選購原稿或請大師即席創作。Hall 3的大會舞台每日有精彩節目上演，更可以同人氣嘉賓近距離互動，機會難得！

Hall3「Dig Dig Island 發掘島」玩具極品珍藏展，不限資歷、不分門檻，展覽匯聚經典玩具、漫畫手稿到珍稀人型Figure等多元藏品。

講咗咁耐，究竟有咩好嘢買同抵買？羚邦集團於今年香港動漫電玩節帶來眾多人氣IP和大量全新會場獨家首次發售產品，包括人氣原創 linku 盲盒毛公仔、《排球少年!!》三大主題全新商品、超人氣VTuber 《hololive production-It's holo-tea time!》茶會主題獨家造型精品首賣登場！ 《咒術迴戰》死滅迴游激戰名場面再現，小金蟲周邊全新登場，另外多款限量福袋及過百款首賣精品，同場加映劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密打卡位，親臨打卡並完成任務，可免費獲贈會場限定「登島行李紙眼鏡」乙副（每人限取一副，數量有限，送完即止）！

劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密 羚邦集團展位：E01

不同款式福袋 羚邦集團展位：E01

Cheap Century大麻成於動漫節先發一系列新產品，非常搞笑，以日常生活小事情創作勁有共嗚，包括樓上噪音發聲公仔、舉旗不定矛盾大對決公仔、返工返學逼車慘慘豬公仔、發財小麻雀公仔、淨化心靈聲盒，以及看起來很有錢的卡套更有拉環發聲，增加洗錢錢儀式感！

樓上噪音發聲公仔 大麻成展位： E02

返工返學逼車慘慘豬公仔 大麻成展位： E02

看起來很有錢的卡套（beta) 拉環發聲 大麻成展位： E02

限量版產品巡禮

黑白大廚燦子人偶套裝限量發售7月24日200套，7月25日100套售價$200

Soap Studio Company Limited 展位︰Hall 1 D30



《世外》電影藝術巴士限量發售每日150件(兩日共300件) A Toyeast Limited展位︰D29



廚師水怪 - 夜光版7月24日限量發售50件 售價$450 UNBOX INDUSTRIES 展位︰Hall 1 F04

由馮德倫(@stephenfungible) 原創的動漫IP BUCKET MAN帶來多個聯乘作，現場更有會場獨家限定優惠。

BUCKET MAN 展位：Hall 1 B09 & B13

MOONROAD 展位：Hall 3 E13



TOCA LOCA 展位：Hall 1 G10

伊藤潤二 Fans 注意！香港玩具品牌 Unbox Industries耗時三年打造的重量級新作——伊藤潤二《富江：怪物》（Junji Ito’s『Tomie: Monster』）雕像，將在香港動漫電玩節現場展出並開放預購。。雕像全高36公分、淨重7.5公斤的怪物級怪物雕像。本作由知名原型師「万凜」操刀製作，歷經三年以上時間由版權方及伊藤潤二老師親自監修及反覆修改才終於得到最後批准，絕對是當前難得的珍藏級伊藤潤二雕像作品。





利佳玩具 展位：Hall 1 G04-05

限量數位手錶 Kamen Rider Shocker Watch Misutabai 展位：Hall 1 D19

想近距離直擊大師級接力即興創作，7月27日多位來自世界各地的漫畫家齊聚香港，而香港本地漫畫家鄺志傑、黃水斌即席 Art Jamming壓軸登場！

第27屆香港動漫電玩節

日期︰2026年7月24日至7月28日(星期五至星期二)

時間︰每日10am - 9pm (7月28日8pm閉館)

地點︰香港會議展覽中心Hall 1 & 3 & 5

各款電子門票：ACGHK app內發售

ACGHK全票及小童電子門票：7月2日01空間內同售 https://tinyurl.com/4r4nf2d4

實體門票：指定7-11便利店及OK便利店預售

Cosplayer登記證/CosParadise攝影師入場證： ACGHK App內發售

https://ani-com.hk/