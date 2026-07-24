金鐘好去處｜太古廣場夢幻毛絨世界＋400隻公仔打卡＋粉色鞦韆＋期間限定店

好可愛呀！見到超巨型公仔就想抱抱打卡，太古廣場於7月23日至8月16日舉行香港首個「juju world」大型藝術體驗，由國際知名澳洲藝術家CJ Hendry聯同創意及製作夥伴不只制作（Pen & Paper），帶你穿梭於巨型樹木與如雲朵般蓬鬆的毛球之間，漫遊「juju 星球」打卡同時療癒心靈。場內更有期間限定店，fans可購買限定版盲盒公仔珍藏及扭蛋站扭出配飾。

巨大的 juju 棲息在奇幻國度星球頂端

juju是由CJ Hendry創作的人氣角色，憑藉一雙標誌性垂耳、一隻以花朵點綴的眼睛，以及其玩味有趣的個性風靡全球。Juju是一隻兔仔嗎？其實何需定義，每人心自有答案！當你步入沉浸式的弧形、軟綿綿的juju 空間，牆身鋪滿逾400隻 juju 毛絨公仔，juju就是你溫柔的情感夥伴，讓你瞬間置身於療癒空間。你更可抱抱高達兩米的「巨型 juju」打卡，感受它的毛茸茸觸感。

牆身鋪滿逾400隻 juju 毛絨公仔圍住你

juju 無限鏡裝置

國際知名澳洲藝術家CJ Hendry

坐上鞦韆重拾純真童心打卡

CJ Hendry特別為太古廣場「juju world」推出全球獨家的九款基本版香港限定juju盲盒，並加推五款驚喜限量隱藏版盲盒，每款 juju 均以限量版盲盒形式發售，並珍藏於特製的閃亮收藏鐵罐中。只需預先登記成為 above Blue、above Gold、above Platinum 及 aboveBlack 會員，即可排隊索取即日門票，門票將於每日早上 10 時開始發放；現有 above會員則可通過太古廣場手機程式預留入場名額。

九款基本版香港限定juju盲盒

同場的「juju配飾扭蛋站」更提供多款扭蛋玩味配飾，購買代幣，即可扭出一系列玩味十足的 juju配飾，包括服裝、髮圈、耳環及首次登場的可替換花花眼睛。

7月23日至8月16日於太古廣場及星街小區盡享盛夏購物禮遇，即日消費滿指定金額即可獲贈購物禮券；以合資格銀聯方式消費之顧客更專享額外獎賞，為您的夏日購物體驗倍添夢幻色彩！

juju world

日期：2026年7月23日至8月16日

時間：10am-10pm

地點：金鐘太古廣場LG1層 Garden Court

juju world禮品店及juju配飾扭蛋站

日期：2026年7月23日至8月16日

時間：11am-9pm

地點：金鐘太古廣場L1層（近連卡佛）

入場方法：透過above會員預約或即場排隊取票