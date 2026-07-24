歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
七月
中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經典、名廚、家常食譜窺探時代面貌 中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經典、名廚、家常食譜窺探時代面貌
大型盛事 商場活動
中環 PMQ 元創方｜PMQ Taste Library 味道圖書館全新企劃 首登場「食譜藏珍」以經...
推介度：
03/07/2026 - 31/03/2027
19
七月
尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城 尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜Forever toys @海港城
推介度：
19/07/2026 - 31/08/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議
玩樂旅遊熱話
旅遊世界

北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議

主場·日本
Katty
主場·日本
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　日本絕對是喜歡自駕遊的朋友的天堂，特別是北海道，地方又大，景點之間的距離又遠，巴士及鐵路網絡又不太完善，有車牌的話，基本上都會選擇自駕遊。不過，最近北海道富良野發生兩宗涉及香港人的交通意外，其中一位更傷重身亡，大家不禁會問：在北海道自駕遊安全嗎？

 

　　讓我先戴頭盔，我不是「專家」，只是一個有超過20年日本自駕遊經驗的（前）旅遊記者，人生第一次的自駕遊就是在北海道富良野，從此愛上這個地方及自駕遊。以下的忠告及建議純粹個人經驗分享，並非以專家的立場。

 

北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議

北海道富良野及美瑛一帶的景色非常優美，喜歡開車的朋友一定愛上在這裏自駕遊。（攝影：Katty）

 

1. 北海道的面積等如75個香港

 

　　無論你在香港日日都揸車，還是 sunday driver，在考慮去北海道自駕遊之前，你必須要知道一件事，就是北海道很大很大很大，面積等如75個香港！你由札幌開車去富良野，距離大約是由旺角開車去上水來回2次，車程大約2.5小時！未試過在外地自駕遊的人（職業司機另計），或者覺得兩個半鐘「濕濕碎」，但只要試過一次，就會明白，連續開車超過1小時，已經很累。

 

北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議

砌了一張圖，給大家有個概念，北海道跟香港的比例。平時睇地圖，以為富良野在旭川的「下面」，感覺「很近」，其實兩地相隔約60公里，比起由羅湖開車到赤柱遠很多！

 

　　所以，要好好計劃行程，一日別去太多景點。例如你由札幌開車到富良野及美瑛，又要去這個那個花田及農場，又要去這棵那棵樹打卡，其實已經很累，如果你只想day trip，即日返回札幌，回程一定很辛苦。建議在富良野、美瑛或旭川住一晚（甚至兩晚）。

 

北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議

這張圖片是來自北海道觀光機構的網站，給大家看看每個地區之間的距離及行車時間，部分路線如果使用高速公路會快很多，所以只是作參考，實際車程可以查看Google Maps。

 

2. 選用「JR＋租車」旅遊模式

 

　　我絕對明白，北海道很多旅遊景點的交通都很不方便，「一車在手」感覺會比較「安全」，不怕錯過了巴士或火車的班次！不過，我總覺得某些路程「很無謂」！又用札幌往富良野及美瑛做例子（最人氣的自駕遊路線），中間其實沒有甚麼景點可以停車讓司機（即是我）休息一下，開2、3小時後到達目的地，你的乘客（朋友或家人）就可以愉快地觀光及打卡，但你卻累得要死，其實很無癮！

 

　　我會建議大家坐JR去旭川（甚至是富良野），齊齊在火車上休息，落車後再租車玩。司機精神一點，行車亦安全一點！另外，如果是6、7人同行，我亦會建議大家用這個「JR＋租車」玩法，除非打算租兩架車，否則只得一架7、8人車的話，就算你是收納高手（或行李箱都很小），可以把所有人及行李放進車廂內，但要長時間迫在車廂中，其實後座的乘客會很辛苦！所以，人多的話，我會建議大家入住旭川的酒店，可以把行李寄存在酒店內，車廂的空間會多一點，大家亦坐得更舒適。（而且旭川有Aeon、有Donki，夜晚不怕悶！）如果再去遠一點的地方，如函館、釧路、網走、稚內，我會更加推薦大家選用「JR＋租車」玩法。

 

北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議

早前獨遊北海道，我是先坐JR富良野，再租車四圍玩，因為一個人開幾個鐘車，實在太無聊，很易會想睡覺，十分危險！（攝影：Katty）

 

3. 就算沒有多一個「司機」同行，至少要一個識睇地圖的人

 

　　我身邊的朋友，幾乎全部都沒有車牌，所以，我每次都是飾演「司機」這個角色。當然，我最渴望所有同行的人都有車牌，可以輪流開車。就算沒有，最少要有一個識睇地圖的朋友，包括車上的導航系統及Google Maps。常常在日本開車的朋友，就算很習慣使用車上的導航系統，但有時難免會分心。如果朋友可以幫手看著地圖，司機專心駕駛的話，就會更安全！若是自駕遊新手的話，這位「地圖人」就更重要！

 

4. 很多路（包括高速公路）都沒有路燈

 

　　就算是很有駕駛經驗的朋友，去到日本（不只北海道）自駕遊，最不習慣應該是入夜後開車。我自己最大的衝擊是連高速公路（部分路段）都沒有路燈，只有「反光裝置」！而偏僻的地方，就更加沒有街燈。所以，大家要習慣用高燈（以及對頭車會用高燈），亦都要盡量減慢車速。提提有散光及老花的朋友，要記得戴眼鏡！

 

5. 動物出沒注意！

 

　　在北海道自駕遊，經常會見到野生狐狸及鹿，特別是春天及秋天。在公路上常常出現「鹿の飛び出し注意」的路牌，不懂日文都看得明：注意鹿飛出來！日光日白可能較易見到，但入黑後，就算牠們不是「飛」出來，如果你的車速太快的話，其實都好危險！

 

北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議

（圖片來源：Honda Rent A Car ）

 

　　分享一次個人經歷，由新千歲機場開車往富良野，在一條隧道內，看見牆上逐隻字寫出「鹿の飛び出し注意」，跟朋友笑說第一次見這種告示，附近應該有很多鹿吧！話口未完，在隧道出口，就站著幾隻鹿，與我不知幾多目交投！因為是夜晚，隧道外是黑漆漆的，幸好車速慢，又見到幾對鹿眼反了車頭燈的光，所以來得及剎車！

 

　　安全駕駛最重要的是：不要超速，甚至愈慢愈好！北海道部分住宅區限速只是30公里！

 

6. 盡量不要在冬天自駕遊

 

　　10個人問我「冬天在北海道自駕遊好嗎？」10個我都會答「不好！」除非有雪地駕駛的經驗，特別在加拿大生活過，應該問題不大。但一般香港人，很少（甚至未試過）在雪地開車，其實好危險。特別是遇上特殊情況，要剎車，我們都下意識會踩brake，但在雪地或冰地踩brake，不單剎不到車，車更會「滑行」，如溜冰那樣，有機會失控，撞向前面或旁邊的車或建築物。

 

　　另外，因為北海道冬天的天氣不太穩定，經常都有暴風雪，會出現「whiteout」的情況，能見度接近零，必須把車速減至最慢及開車頭燈（甚至死火燈），對於香港的朋友來說，其實相當危險。我會建議大家坐JR、巴士，或是包車，會比較安全。

 

北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議

冬天北海道會經常出現「whiteout」的情況，對於香港的駕駛者來說，非常危險。（圖片來源：Weathernews）

 

Tags:#日本#北海道#自駕遊#租車#玩樂旅遊熱話#主場日本#日本自駕遊
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
富士山放題！$4,860起包起獨立屋：絕景風呂＋室內圍爐裏BBQ＋2025年9月新開業！最平人均$770
更多主場·日本文章
富士山放題！$4,860起包起獨立屋：絕景風呂＋室內圍爐裏BBQ＋2025年9月新開業！最平人均$770

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
7
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

57%
不會
43%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處