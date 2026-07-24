北海道自駕遊是否安全？超過20年日本租車經驗的「自駕遊司機」給大家的忠告及建議

日本絕對是喜歡自駕遊的朋友的天堂，特別是北海道，地方又大，景點之間的距離又遠，巴士及鐵路網絡又不太完善，有車牌的話，基本上都會選擇自駕遊。不過，最近北海道富良野發生兩宗涉及香港人的交通意外，其中一位更傷重身亡，大家不禁會問：在北海道自駕遊安全嗎？

讓我先戴頭盔，我不是「專家」，只是一個有超過20年日本自駕遊經驗的（前）旅遊記者，人生第一次的自駕遊就是在北海道富良野，從此愛上這個地方及自駕遊。以下的忠告及建議純粹個人經驗分享，並非以專家的立場。

北海道富良野及美瑛一帶的景色非常優美，喜歡開車的朋友一定愛上在這裏自駕遊。（攝影：Katty）

1. 北海道的面積等如75個香港

無論你在香港日日都揸車，還是 sunday driver，在考慮去北海道自駕遊之前，你必須要知道一件事，就是北海道很大很大很大，面積等如75個香港！你由札幌開車去富良野，距離大約是由旺角開車去上水來回2次，車程大約2.5小時！未試過在外地自駕遊的人（職業司機另計），或者覺得兩個半鐘「濕濕碎」，但只要試過一次，就會明白，連續開車超過1小時，已經很累。

砌了一張圖，給大家有個概念，北海道跟香港的比例。平時睇地圖，以為富良野在旭川的「下面」，感覺「很近」，其實兩地相隔約60公里，比起由羅湖開車到赤柱遠很多！

所以，要好好計劃行程，一日別去太多景點。例如你由札幌開車到富良野及美瑛，又要去這個那個花田及農場，又要去這棵那棵樹打卡，其實已經很累，如果你只想day trip，即日返回札幌，回程一定很辛苦。建議在富良野、美瑛或旭川住一晚（甚至兩晚）。

這張圖片是來自北海道觀光機構的網站，給大家看看每個地區之間的距離及行車時間，部分路線如果使用高速公路會快很多，所以只是作參考，實際車程可以查看Google Maps。

2. 選用「JR＋租車」旅遊模式

我絕對明白，北海道很多旅遊景點的交通都很不方便，「一車在手」感覺會比較「安全」，不怕錯過了巴士或火車的班次！不過，我總覺得某些路程「很無謂」！又用札幌往富良野及美瑛做例子（最人氣的自駕遊路線），中間其實沒有甚麼景點可以停車讓司機（即是我）休息一下，開2、3小時後到達目的地，你的乘客（朋友或家人）就可以愉快地觀光及打卡，但你卻累得要死，其實很無癮！

我會建議大家坐JR去旭川（甚至是富良野），齊齊在火車上休息，落車後再租車玩。司機精神一點，行車亦安全一點！另外，如果是6、7人同行，我亦會建議大家用這個「JR＋租車」玩法，除非打算租兩架車，否則只得一架7、8人車的話，就算你是收納高手（或行李箱都很小），可以把所有人及行李放進車廂內，但要長時間迫在車廂中，其實後座的乘客會很辛苦！所以，人多的話，我會建議大家入住旭川的酒店，可以把行李寄存在酒店內，車廂的空間會多一點，大家亦坐得更舒適。（而且旭川有Aeon、有Donki，夜晚不怕悶！）如果再去遠一點的地方，如函館、釧路、網走、稚內，我會更加推薦大家選用「JR＋租車」玩法。

早前獨遊北海道，我是先坐JR富良野，再租車四圍玩，因為一個人開幾個鐘車，實在太無聊，很易會想睡覺，十分危險！（攝影：Katty）

3. 就算沒有多一個「司機」同行，至少要一個識睇地圖的人

我身邊的朋友，幾乎全部都沒有車牌，所以，我每次都是飾演「司機」這個角色。當然，我最渴望所有同行的人都有車牌，可以輪流開車。就算沒有，最少要有一個識睇地圖的朋友，包括車上的導航系統及Google Maps。常常在日本開車的朋友，就算很習慣使用車上的導航系統，但有時難免會分心。如果朋友可以幫手看著地圖，司機專心駕駛的話，就會更安全！若是自駕遊新手的話，這位「地圖人」就更重要！

4. 很多路（包括高速公路）都沒有路燈

就算是很有駕駛經驗的朋友，去到日本（不只北海道）自駕遊，最不習慣應該是入夜後開車。我自己最大的衝擊是連高速公路（部分路段）都沒有路燈，只有「反光裝置」！而偏僻的地方，就更加沒有街燈。所以，大家要習慣用高燈（以及對頭車會用高燈），亦都要盡量減慢車速。提提有散光及老花的朋友，要記得戴眼鏡！

5. 動物出沒注意！

在北海道自駕遊，經常會見到野生狐狸及鹿，特別是春天及秋天。在公路上常常出現「鹿の飛び出し注意」的路牌，不懂日文都看得明：注意鹿飛出來！日光日白可能較易見到，但入黑後，就算牠們不是「飛」出來，如果你的車速太快的話，其實都好危險！

（圖片來源：Honda Rent A Car ）

分享一次個人經歷，由新千歲機場開車往富良野，在一條隧道內，看見牆上逐隻字寫出「鹿の飛び出し注意」，跟朋友笑說第一次見這種告示，附近應該有很多鹿吧！話口未完，在隧道出口，就站著幾隻鹿，與我不知幾多目交投！因為是夜晚，隧道外是黑漆漆的，幸好車速慢，又見到幾對鹿眼反了車頭燈的光，所以來得及剎車！

安全駕駛最重要的是：不要超速，甚至愈慢愈好！北海道部分住宅區限速只是30公里！

6. 盡量不要在冬天自駕遊

10個人問我「冬天在北海道自駕遊好嗎？」10個我都會答「不好！」除非有雪地駕駛的經驗，特別在加拿大生活過，應該問題不大。但一般香港人，很少（甚至未試過）在雪地開車，其實好危險。特別是遇上特殊情況，要剎車，我們都下意識會踩brake，但在雪地或冰地踩brake，不單剎不到車，車更會「滑行」，如溜冰那樣，有機會失控，撞向前面或旁邊的車或建築物。

另外，因為北海道冬天的天氣不太穩定，經常都有暴風雪，會出現「whiteout」的情況，能見度接近零，必須把車速減至最慢及開車頭燈（甚至死火燈），對於香港的朋友來說，其實相當危險。我會建議大家坐JR、巴士，或是包車，會比較安全。

冬天北海道會經常出現「whiteout」的情況，對於香港的駕駛者來說，非常危險。（圖片來源：Weathernews）