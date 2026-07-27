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感覺上，近期香港街頭多了發生一些因瑣事而引發的激烈爭執與肢體衝突事件，有些更搞出人命，過程更被目擊者拍下並於網上瘋傳。
理財智慧

百忍成金

財識兼收
止凡
財識兼收

　　感覺上，近期香港街頭多了發生一些因瑣事而引發的激烈爭執與肢體衝突事件，有些更搞出人命，過程更被目擊者拍下並於網上瘋傳。

 

　　單是7月，主流傳媒報道出來的也有兩宗：

 

　　－香港仔華富邨發生因瑣事引致的謀殺案：兩名女子在小巴上因「踩到腳」爆發口角，下車後街頭混戰，期間一名50歲女子情緒失控猛掐對方頸部，致53歲女子窒息，送院後不治，涉案女子已被拘捕並起訴謀殺。

 

　　－旺角星際城市發生碰撞爭執：一對情侶遭中年男子推撞並大聲喝罵，事後證實該男子為休班消防員，事後到警署自首，涉嫌普通襲擊罪被捕。

 

暴力事件有傳染性

 

　　除了以上兩宗，網上流傳還有很多宗，港鐵月台及車廂都有好幾次市民衝突。近期街頭衝突頻傳，這類暴力事件其實具有「傳染性」。手機年代，這類暴力事件很容易被錄影，再在網上瘋傳。當大眾在網上觀看相關影片時，體內的腎上腺素會隨之飆升，讓人熱血沸騰，甚至在腦海中模擬自己面對類似情境時的反應。平時預演得多，有點小事兒便很快「進入狀態」，引發衝突。加上，人類自我保護的動物本能，見到暴力事件頻繁，容易誤判他人總是懷有敵意，最終選擇「以暴易暴、先下手為強」的極端手段。

 

借鏡「巴士阿叔」事件男配角
 

　　回顧當年的「巴士阿叔」事件，發生於2006年，還處於「Nokia年代」，YouTube平台也只是剛起步。當日情況剛巧被拍下來放到網上，主角因而爆紅。那次事件，全城焦點雖在阿叔身上，但那位青年面對猛烈攻勢時依然不為所動的高EQ，更值得我們深思。

 

　　試想，當時阿叔情緒已達沸點，青年若有任何反擊，後果將極其麻煩——驚動警察、出入法庭，甚至受傷送院虛耗光陰。權衡輕重，街頭碰撞或被罵一頓只是小事，相比起忍不住而出手所帶來的代價，實在是小巫見大巫。可惜當腎上腺素上腦，感性往往戰勝了理性。

 

百忍成金

無論發展事業還是投資理財，都需要一個平靜的心境。(Shutterstock)

 

投資贏在控制情緒

 

　　商場與市場如戰場，投資更是理智與感性的終極拉鋸。面對自己辛苦賺來的血汗錢，更考驗個人的EQ。如果連生活中的一時之氣都無法克制，在瞬息萬變的投資市場中，便容易被恐懼與貪婪支配。一個無法掌控情緒的人，相信其投資成績也絕對難言理想。

 

家和萬事興，壞環境難聚財氣

 

　　這份躁動若帶入家庭，後果同樣嚴重。許多家庭經常「家嘈屋閉」，兄弟姊妹間不和，又或者老人家常因瑣事責罵子女，年輕人又按捺不住還口還手，最終只會互生嫌隙。俗語說「和氣生財」，一個終日吵鬧的家，財神爺看見都會繞道。從理性角度來看，不論是發展事業還是投資理財，都需要一個平靜的心境。身處煩躁的家庭環境中，人絕對無法作出理智的決定。

 

　　香港是我家，實在不希望終日 「家嘈屋閉」，期望香港人少一點戾氣，多一點理智，多想長遠後果，少做無謂的短線情緒發洩，自然能走運。

Tags:#財識兼收#暴力事件#衝突#爭執#情緒控制#投資#家庭和睦
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