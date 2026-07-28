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睇相、批命，我從來謝絕，因唔想知道自己人生的劇本，只一條心煮到埋嚟就享受或硬食。
理財智慧

十年一劫似注定（一）

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　睇相、批命，我從來謝絕，因唔想知道自己人生的劇本，只一條心煮到埋嚟就享受或硬食。

 

　　事實，我早早認定人的一切，未出世之前已經整定。老友，你也可以回望過去，諗諗人生之中發生的一切，是否真的由你全盤決定？

 

十年一刧似注定（一）

七十多年人生經驗顯示，我的劇本，未出生已經寫好，無乜信唔信可言。

 

　　幾十年前在大學選修哲學101（基本課程），教授給功課：「請思考一下自己的人生，再寫出來。」

 

　　平時小弟只會求求其其諗吓，嗰次，認真嘞。

 

　　發覺，咦，原來由零開始，生命中的一切，幾乎全非自己決定，包括幾時出生、生在甚麼家庭、身高體重膚色種族樣貌⋯⋯以至興趣及天份，全非自己掌握及設計。

 

十年一刧似注定（一）

不講其他，單講外型、膚色、身高、樣貌、天份⋯⋯有哪一些是自己決定的呢？無！

 

　　甚至到後來的事業發展、結婚生子，以及，一生不停遇上的人，皆冥冥中早有決定，故此，結論係——認為命運在我手？儍啦！

 

十年一刧似注定（一）

茫茫人海中突然遇上結婚對象，再生子女，你估真係自己決定？

 

　　當然，命書寫好後，你若努力去演繹，自然會更有得著，天助自助者。另外，小弟又發覺，原來自己會十年有一劫，多在逢5或逢6那年，又似整定！

 

　　出生後七次尾數5或6的年份，能逃過一劫的，只在1966年。其時大暴動，滿街「菠蘿」（土製炸彈），當時12歲，已經早早要自己照顧自己，日日用「武力」逼巴士返學（當年售票員會用腳頂住你不准逼上車）。細細個已膽生毛，好奇之下，不時走近「菠蘿」察看堅定流。某次，見到拆彈專家在聚精會神察看地上「菠蘿」之際，突然嘭一聲，專家應聲倒下，右手飛脫，痛苦呻吟。

 

十年一刧似注定（一）

我的生命中，每一個尾數為6字的年份，就有一劫，只逃過1966大暴動一劫，未有被炸。

 

十年一刧似注定（一）

當年最喜歡看拆彈專家拆彈，某次近距離見專家炸斷手，我也幾乎難逃一劫。

 

　　其時，我的位置也在附近，這一幕，當然不敢回家告訴父母（必死無疑！），但也知道，往後日子，不會如此好彩的。

 

X            X            X

 

　　10年過去，由小學生變大學生，1976年入讀美國大學，聖誕節租下16人小巴，由溫哥華直踩落墨西哥來回旅遊，各同學輪班駕駛及睡覺。

 

　　回程北上時，剛剛過咗三藩市，公路開始漫天風雪，視野模糊，非常危險。呢段路由我負責駕駛，全速趕路，就在州際五號公路(Inter State 5)飛馳之際，大大鑊！右後轆嘭一聲爆破（當年車呔不似如今的慢慢漏氣，一爆就無得救！），立時全車失控，猛力撞向分隔來往公路的石壆。試想想，120公里車速如此一撞，會點？當然整架小巴飛上天空，彈到對面行車線，再落地翻滾。

 

十年一刧似注定（一）

我1976年在美國州際公路遇上的車禍，極似圖中的一切，結果粉身碎骨仍能生還，純屬天意。

 

　　這一劫，我避無可避了，立時在車頭「大銀幕」彈出，飛墮50米以外，倒卧血泊中。初時，人仍有知覺，但隨著不斷失血，陷入半昏迷，進入了一個非常平靜的國度，白濛濛一片，有人形容這就是「往生境界」（多年後，陶傑在嚴重車禍後也有此體驗）。徘徊生死之間，天注定，死神唔收，只全身粉碎，醒番，醫足半年，又一條好漢。

 

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　　第三個劫，為1985年，移民加拿大，無法適應，日日夜夜惦念香港的事業，恍似海水魚跳咗入淡水湖，每天皆有窒息的感覺，搞搞吓，精神系統出問題，身體急瘦數十磅，說話變漏口（一個專業電台節目主持人搞成咁！），陷入無邊痛苦，遂決定立即部署回港，以免鬱出更嚴重疾病。當然，移錯民變「嚴重不幸」，乃非常「獨特」，可能只有我如此。事實，縱目所及，也有不少人極享受當地生活的。

 

十年一刧似注定（一）

1985年，香港出現移民大潮，人移我又移，結果搞到急瘦幾十磅變深度抑鬱，幸而能夠立即抽身回港，否則⋯⋯

 

　　還有三劫，下次續。

Tags:#快樂退休#命運與宿命#人生哲理#人生經驗#1966年香港暴動#土製炸彈#美國#車禍#瀕死經驗#加拿大#移民#抑鬱#暴瘦#劫數
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