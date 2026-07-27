如果你相信此文文題：AI必泡沫，則閣下應立即檢視手上的AI股，是否在必泡沫之列。

有謂長江後浪推前浪，在今時AI發展洪流中，就是「平」浪推「貴」浪，貴者，將難存。且以DeepSeek V4 Pro、Kimi K3、長鑫存儲以說明之。投資者看罷，便知AI股的風險所在。

DeepSeek使西方芯片不再是剛需

DeepSeek於2025年1月面世，驚鴻之後竟一沉15個月，不少人認為DeepSeek不過爾爾，中國AI，點夠班，等執啦！

到2026年4月24日，DeepSeek推出V4 Pro，針對華為昇騰910C GPU進行高度定製；至6月5日有深圳團隊依托由華為昇騰910C芯片構成的國產AI算力集群，完成1.6萬億參數DeepSeek V4 Pro大模型的全參數後訓練，又再炸裂全球。

英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勛稱之為，DeepSeek率先用華為算力來運行「is a horrible outcome for our Nation」。黃仁勛講的Nation，是美國。

為甚麼DeepSeek V4 Pro使到黃仁勛震驚？因為DeepSeek V4 Pro的API定價僅為GPT5.5 Pro的1/72，你是用家，平成咁，你會用DeepSeek V4 Pro，還是老番的大模型？DeepSeek V4 Pro如搶去大部分生意，即是黃仁勛的Nivida芯片銷路降，而華為昇騰910C（或以後的芯片）會有大需求，事實上亦如是。Nivida芯片生意減，黃仁勛能不覺horrible？

DeepSeek於2025年1月初鳴後，之所以沉寂下去，不是生意唔掂，而是要拼死和華為拍住上（中央旨意）在磨合中，有不少失敗，就算華為工程師駐入DeepSeek，初時也是頭頭碰壁。但DeepSeek與華為都有個中國心（芯），要搞個全程自主自控，免受老番卡脖子，咬牙堅忍，對外界諸多抹黑、惡評不予回應，終於2026年4月24日推出DeepSeek V4 Pro，以技術架構創新加上極致性價比，改寫產業規則。

技術上，DeepSeek V4 Pro仍未能顯著超越GPT 5.5和Claude Opus等對手，他們在處理高端難題上，仍勝一籌，但在普惠市場上，已是平、靚、正，在攻城略地上，已是全取農材，又殺入城中大小巷，只留下幾幢摩天大樓未曾攬入懷中，技術上約差了3至6個月。

DeepSeek V4 Pro宣布大模型新時代（新價錢）的來臨，AI是從奢侈品價跌向廉價，應了「凡中國能做的，都會做成白菜價」。

DeepSeek V4 Pro可怕之處，不是黃仁勛的Nivida芯片銷路少了，而是之前用了高價芯片來發展的AI公司，怎辦好？

芯片一如砌磚牆，用了這一尺寸規格的磚，是不能成很難改用另一呎寸規格的磚者，問題來了，仍用貴價磚去抗平價磚？成本划不過來，競爭不了，便蝕，蝕蝕下就等執笠，AI泡沫由此起。

DeepSeek V4 Pro於今年4月24日登場，距今只不過3個月，再多3個月，6個月，DeepSeek V4 Pro的超平殺傷力就現。屆時美國政府會怎做？將DeepSeek創辦人梁文鋒斬首？又或不許美國公司、個人用DeepSeek，但如等美國的長臂管轄管不到美國之外地區時，美國一眾大模型商的營收將受創，創到幾時就瓜得？走著瞧。

使到老番大模型公司頭痛的是，DeepSeek最近首度集資74億美元，合500億人仔左右，最得老番驚的是，梁文鋒竟自己投入200億人仔，嘩，不少老細都是賺了錢就入自己荷包，如今竟回「饋」與自己公司！用私人銀，養住間公家公司，是有信心，定傻？

梁文鋒尚表示，要發展自己芯片，DeepSeek原是芯片用家，今時用家來指導生產芯片，即是芯片會按用家的專屬要求來度身訂造，上下游一打通，DeepSeek可能會成為Deep「食」，對予將如何哉？

Kimi K3能力勝過西方龍頭

上周中國另家大模型商月之暗面推出Kimi K3，推出24小時內，用家已超越老行尊GPT 5.5，Claude等。何解？因為有實力，Kimi K3的編程能力綜合評分，比美國第一的Claude Fable 5還要更高（見圖）。

上證報中國證券網訊：

7月17日凌晨，月之暗面官方正式宣布，推出迄今為止公司能力最強的大模型Kimi K3。

據披露，K3是一個2.8萬億參數模型，擁有100萬token上下文窗口，是目前全球參數最大的開源模型，也是首個超2萬億級別的模型，面向軟件工程、知識工作和深度推理等前沿智能場景而設計。在官方測評中，Kimi K3展現出前沿級表現。在參與測試的模型中，其綜合智能水平僅次於Claude Fable 5和GPT-5.6 Sol。全球首個2萬億級開源模型

7月17日凌晨，外界關注已久的Kimi新模型終於公布。據官方信息披露，Kimi K3是首個達到2.8萬億參數規模的開源模型。記者注意到，在過去一年時間裏，Kimi模型已多次刷新開源模型的規模上限。

當前，Coding能力正成為AI大模型商業化落地的關鍵。據官方披露，此次發布的Kimi K3是公司迄今為止編程能力最強的模型。

Kimi K3和DeepSeek V4 Pro兩者是有競爭，但又在兩個不同賽道上各自奔跑。

DeepSeek是技術惠普者，即益「街坊」靠理想、願景來驅動，管理層甚至表示不追求利潤最大化。

Kimi K3則是價值挑戰者，挑戰的是老番的老大哥。雖然也開源，但仍有商業上考量，試圖走出一條「高投入，高定價，高回報」的良性循環。

如覺得上述對DeepSeek與Kimi K3的分野感到模糊，則35元的兩餸飯是DeepSeek，80元的權發兩餸飯就是Kimi K3。都唔明，去食吓便知。不過兩者一出台，便把不少傳統餐廳打趴。

長鑫科技為A股半導體板塊引資

據期貨日報報導：

今日（7月27日）國產DRAM（動態隨機存取存儲器）龍頭長鑫科技(滬:688825)將正式在上交所科創板掛牌上市。

作為科創板史上規模最大的IPO，長鑫科技上市後會帶來那些影響和機遇？

據悉，當前，全球AI算力爆發，DRAM現貨價格持續上漲。市場普遍認為，存儲行業將進入超級景氣周期。作為世界排名第四、國內排名第一的DRAM研發設計一體化企業，長鑫科技上市後有望成為科創板市值最大的上市公司。

對此，一德期貨股指期貨分析師陳暢表示，預計長鑫科技上市後短期會對市場尤其是存儲板塊帶來一定的流動性擾動，但整體影響可控。重點關注長鑫科技上市對存儲板塊和AI國產鏈估值的提振效果。

東海期貨宏觀分析師明道雨同樣認為，短期來看，長鑫科技上市後會分流科創板的存量流動性，中小題材的小票將面臨一定壓力；中長期來看，長鑫科技上市將吸引社保、外資增配科創主線，提振板塊估值中樞。

談及對其他股指的影響，明道雨表示，長鑫科技的上市對科創100、中小盤指數無明顯衝擊。滬深300、中證A500等寬基指數需個股上市滿一年後方可納入，短期擾動有限。從大盤來看，長鑫科技的上市僅會階段性分流打新資金，不會改變整體流動性環境。值得一提的是，長鑫科技的上市將強化國產替代、AI存儲主線行情，帶動全市場半導體板塊的投資情緒，長期來看還能豐富A股硬科技核心資產矩陣，優化市場的行業權重結構。

「此外，未來長鑫科技納入科創50指數後，將深刻重塑該指數格局。」明道雨表示，當前科創50指數中半導體板塊的權重超過45%，長鑫科技納入後將成為該指數的核心權重成分股，被動ETF、指數增強基金都需要進行批量調倉。這一過程會分流原有半導體成分股的存量資金，同時帶動存儲上下游設備、材料板塊的估值修復，推動指數從芯片代工單龍頭格局轉向「代工+存儲」的雙核結構，顯著提升科創50指數對硬科技板塊的代表性。

據陳暢介紹，根據規定，科創50指數對超大市值新股設有快速納入機制：若上市以來日均市值在科創板市場前5位，且上市時間超過3個月，即可被納入指數。科創50指數的樣本調整實施時間為每年3月、6月、9月和12月的第二個星期五的下一交易日。他預計，長鑫科技最快於2026年12月被納入科創50指數，屆時相關被動型資金會增加對長鑫科技的配置。

近年來，A股市場與海外成熟市場的聯動性正在持續提升。美股看科技七巨頭的走勢，韓股看存儲芯片巨頭的走勢，海外市場科技股開始出現實質性的調整行情，在全球科技股聯動性持續增強的當下，或加速A股科技牛市拐點的確立。由此可見，海外科技股的最新動向，也會影響著未來A股科技股的走向。

隨著長鑫科技的上市，本輪科技牛市的任務已經完成大半，但接下來還有宇樹科技、長江存儲等科技公司即將迎來IPO。甚麼時候明星科技公司完成IPO，甚麼時候科技成長股出現業績增速放緩跡象，或甚麼時候外圍科技巨頭正式確立熊市行情，那麼將會是本輪科技牛市步入尾聲階段的重要訊號。

上述三個發展表明有：

1. 凡是中國稱雄者，其價必平，所有內外圍的高價者，必要被降價，應付不了降價潮者，最終要執笠，執得多，就是泡沫了。

2. 泡沫之後又如何？

經濟學家劉煜輝近日表示，AI產業周期剛剛開始，但資本市場體驗或在衝擊一個頂部。從AI自身的產業周期看，走了3年後，內在矛盾已尖銳衝突。就短期矛盾而言，AI產業鏈呈現極其陡峭的成本斜率與極其平緩的收入斜率。上游半導體硬件（生產者）紅利如日中天，毛利驚人；而下游5大雲廠商（消費者）則幾乎燒幹了自由現金流，被逼發債維持。就長期挑戰而言，AI作為最後一次工業革命，替代的是「智能」，從根本上改變了生產函數。但財富分配呈極端K型，大量財富集中於最先掌握AI的資本手中，這可能帶來總需求一次次蕭條的風險。

與互聯網時代「軟件吞噬一切」不同，AI時代的資本密度和強度是互聯網革命的百倍以上，其競爭最終取決於強大的工業體系和工業能力。這恰恰是中國無可爭議的優勢所在。DeepSeek只是一個縮影，未來中國將通過強大的工程優化能力，不斷打破技術壁壘，將AI的Token成本打下來，實現真正的產業普惠。因此，AI未來的競爭優勢，大概率屬於中國。

欲要見到降價殺戮後的明天的朝陽，就得要有諸葛孔明的「苟存性命（財）於亂世，不求聞達於諸侯（立亂炒）」才可。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）