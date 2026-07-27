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假冒Klook網購騙案｜本地六旬男子誤信虛假Facebook廣告網購自助餐券 損失近$80萬
騙局大拆解
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假冒Klook網購騙案｜本地六旬男子誤信虛假Facebook廣告網購自助餐券 損失近$80萬

騙局大拆解
騙局大拆解
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者

　　上星期警方共接獲超過170宗網上購物騙案，損失金額超過$1,200萬港元。其中一名受害人因誤信虛假Klook自助餐Facebook廣告，被騙接近$80萬港元。

 

　　騙徒假冒網購平台Klook於Facebook賣廣告，以優惠價作招徠，本地一名六旬保安員對當中一則酒店自助餐廣告感興趣，點撃廣告後便被轉至WhatsApp。受害人表示想訂購兩人自助餐券，騙徒要求受害人將數百港元自助餐費用轉賬至「不明個人支付寶戶口」。

 

　　其後，騙徒指受害人預訂日子已滿，所以進行退款程序。騙徒要求受害人將約一萬港元轉賬費用至「不明個人轉數快戶口」以進行驗證，其後騙徒以驗證失敗為由，要求受害人轉賬至「不明個人銀行戶口」繼續驗證，騙徒表示稍後會退回所有費用，並一步一步引導受害人將非登記人轉賬限額相應提高以完成轉賬。最後，騙徒失聯，受害人與家人商討後方知受騙，最終損失接$80萬港元。

 

警方提醒大家：

 

　　●    網購前，先查證網購平台/商戶真偽

　　●    切勿轉賬至「不明個人戶口」

　　●    假如要求轉賬以進行退款程序，停一停，諗一諗！

 

假冒Klook網購騙案｜本地六旬男子誤信虛假Facebook廣告網購自助餐券 損失近$80萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#騙案#Klook#支付寶#騙徒#網上購物騙案#Facebook廣告#理財#防騙視伏App#防騙視伏器#提防騙子#網購騙案#守網者#假冒Klook#酒店自助餐#轉數快#理財智慧#熱話
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