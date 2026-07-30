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AI失控危機｜在失控與加速之間，為甚麼人類必須手握方向盤？
數碼創科

AI失控危機｜在失控與加速之間，為甚麼人類必須手握方向盤？

科技思
楊文銳 Gary
科技思

　　過去十年，人類文明很少出現像人工智能這樣，幾乎在所有層面同時產生影響的技術浪潮。它既是工具，也是基礎設施；既能提高效率，也可能重塑權力結構。當算力、模型與資本以近乎失重的速度疊加，我們正站在一個關鍵節點：AI 究竟會成為人類能力的延伸，還是一個逐步脫離人類控制的「異類智能」？

 

　　這個問題，已不再只是工程師或科技公司的內部討論，而是關乎制度、倫理與文明走向的公共議題。

 

AI 不是「更聰明的工具」，而是「不同類型的智能」

　　長期以來，大眾對 AI 的理解往往停留在「是否像人一樣聰明」。但這種比較方式本身就存在誤導性。人類智能是多維度的集合，包括語言、空間、情感、社會協作與價值判斷，而當前 AI 的能力呈現出一種「不均勻超越」的狀態——在某些維度上遠勝人類，在另一些方面卻仍顯得笨拙。

 

　　這意味著，AI 並不是沿著一條線性進化路徑逼近人類，而是在不同領域以不對稱方式擴張。正因如此，簡單地用「是否達到人類水平」來判斷風險，反而可能掩蓋真正的問題：當一個系統在關鍵節點上比人類更快、更準、更廉價時，控制權是否仍掌握在人類手中？

 

速度，正在壓倒審慎

　　當前 AI 發展最顯著的特徵不是突破本身，而是「沒有減速的餘地」。企業之間的競爭、國家層面的博弈，以及資本對回報的期待，共同構成了一個單向加速系統。在這個系統中，「先做出來再說」往往比「先想清楚再做」更具市場優勢。

 

　　問題在於，技術一旦被廣泛部署，就很難再回收。無論是演算法偏見、深度偽造，還是對勞動結構的衝擊，幾乎都呈現出「先擴散、後治理」的特徵。歷史經驗告訴我們，當一項技術的外部性遠大於其使用者的直接責任時，單靠市場自律幾乎不可能解決問題。

 

風險並非只存在於「終極失控」

　　談及AI風險，公眾往往容易被「機器反叛」或「超級智能統治人類」的敘事吸引，但現實中的威脅其實更加日常，也更難防範。
第一類風險，來自於被刻意濫用的AI。當生成技術的門檻不斷降低，製造虛假資訊、操縱輿論、進行精準詐騙的成本也同步下降，這對社會信任體系構成長期侵蝕。

 

　　第二類風險，來自於以效率與收益為導向的「無意傷害」。推薦系統、內容生成與自動化決策，往往並非出於惡意，但它們在優化某一指標的同時，可能放大極端情緒、固化偏見，甚至加劇社會撕裂。

 

　　至於第三類、也是最極端的風險，則是當 AI 系統在關鍵決策上逐步脫離人類理解與干預能力時，是否仍存在「有意義的控制」。這個問題目前沒有確定答案，但其不確定性本身，就已構成風險。

 

監管不是煞車，而是方向盤

　　在科技敘事中，監管常被描繪為創新的對立面，彷彿任何規範都會扼殺進步。然而，這種二分法忽略了一個基本事實：沒有方向的速度，並不等於進步。

 

　　真正有效的監管，並非限制技術本身，而是設定邊界、責任與問責機制，確保技術發展與公共利益保持一致。就像交通規則的存在不是為了讓汽車變慢，而是讓更多人安全地抵達目的地。

 

　　更重要的是，AI的影響具有高度跨國性。如果監管只在少數地區生效，而技術與產品可以輕易流向其他市場，那麼風險並不會消失，只是被轉移。這對國際合作提出了前所未有的挑戰。

 

我們真正缺乏的，不是技術，而是耐心

　　回顧歷史，每一次重大技術革命都伴隨著一段「先失控、後修正」的過程。不同的是，AI的調整空間可能更小，修正成本也更高。一旦深度嵌入金融、軍事、醫療與治理系統，其後果將難以逆轉。因此，當前最稀缺的資源，或許不是算力，也不是人才，而是集體層面的耐心與自制力。是否願意放慢一點速度，為安全、倫理與長期影響留出足夠空間，將決定AI是成為人類文明的放大器，還是分裂器。

 

　　AI 的未來並非早已寫好。它不是自然災害，而是人類主動設計、部署與擴散的系統。正因如此，責任無法被推卸給「技術必然性」。在全面加速的時代，真正困難的，從來不是「能不能做」，而是「該不該做」、「甚麼時候做」以及「由誰來決定」。AI 的方向，最終將反映出人類對自身角色的理解——是駕駛者，還是只負責踩油門的乘客。

 

Tags:#AI #數碼創科#AI失控危機
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