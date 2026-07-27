歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守
美食情報
美食優惠

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8 月1日舉行，坊間有不同聯乘活動，麥當勞九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街分店已變成期間限定「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店，多個主題佈置佈餐廳不同角落免費打卡。活動推廣期間限定美食，包括升級版黃金蟹堡、蝦堡系列、明太子味Shake Shake薯條、Double OREO新地及焦糖燉蛋批等更換上特展主題包裝，fans珍藏之選。即日起，凡購買$49起滋味蝦堡系列套餐即隨機附送一款幻彩開運御守，fans不可錯過！

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

 

兩大「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店

 

　　CHIIKAWA fans 免費打卡熱點！兩間期間限定的「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店已分別在九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞即日起亮相，fans由德福廣場餐廳入口已經可以開始影相，先有轉轉許願亭及星空夢幻定格照打卡位，處處可見萌爆的「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題佈置，另有凸透鏡、霓虹星夜鏡面牆、星空樂園及海報掛畫等互動打卡位。銅鑼灣怡和街麥當勞則特設御守祈福牆及霓虹星夜鏡面牆等，讓粉絲一同走進CHIIKAWA的夢幻藝術世界！

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

九龍灣德福廣場麥當勞轉轉許願亭、星空夢幻定格照

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

霓虹星夜鏡面牆

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

魔法凸透鏡

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

九龍灣德福廣場麥當勞將點餐櫃檯區域變身成「星空樂園」，又設有海報掛畫等互動打卡位。

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

銅鑼灣怡和街麥當勞特設御守祈福牆及霓虹星夜鏡面牆等

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

銅鑼灣怡和街麥當勞處處可見萌爆的「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題佈置。

 

　　同期麥當勞CHIIKAWA主題美食新登場！香港麥當勞聯同創意品牌 AllRightsReserved（ARR）及官方授權方 Spiralcute International推出一系列期間限定美食，包括人氣回歸的蝦堡系列、全新登場的「黃金蟹堡」，美食以「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主題包裝盛裝，各款的漢堡、飲品杯、甜品包裝及Shake Shake薯條袋，更會印上八位CHIIKAWA人氣角色包括吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺及古本屋的肖像，好可愛！

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

 

　　　不過，最吸引fans一定係共八款、全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於7月28日起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色，寓意健康、常滿、納福及平安。凡於麥當勞App使用App優惠券購買指定套餐包括「$72.5起五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味蝦堡系列」，即隨機附送一款御守，數量有限，送完即止！

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

首輪御守將於7月28日起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

 

　　麥當勞7月28日起正式推出「蝦堡系列」及一系列期間限定美食，全新升級版「黃金蟹堡」外層金黃香脆，內層包裹絲絲蟹肉，搭配美味沙律醬及爽脆生菜。人氣回歸的「菠蘿蝦堡」則以原片菠蘿配搭泰國直送彈牙蝦餅，配上鬆軟扭紋麵包，入口格外清新；而滋味蝦堡同樣選用泰國直送彈牙蝦餅，搭配醒胃惹味的千島醬和芥末醬。麥當勞App用戶可於今日7月27日上午11時起以100分加$39優先試食全新登場的「黃金蟹堡」或以100分加$42品嚐強勢回歸的「菠蘿蝦堡」超值套餐；而晚上6時後，更可分別以180分加$42享用「黃金蟹堡」或180分加$45「菠蘿蝦堡」加大超值套餐，兩款限時積分優惠只限一天！

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

全新升級版「黃金蟹堡」

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

人氣回歸的「菠蘿蝦堡」

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

滋味蝦堡

 

　　顧客可加$9.5升級「大大啖套餐」試期間限定Shake Shake薯條及白桃梳打，甜品方面歎埋Double OREO新地消暑十足，另外焦糖燉蛋批亦會限時供應。

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

麥當勞App「黃金蟹堡或菠蘿蝦堡四道菜套餐減$5」

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

麥當勞App優惠「$11.5焦糖燉蛋批」

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

麥當勞App優惠「$12.5 Double OREO新地」

 

　　晚上6時後，麥當勞將推出「Double滋味蝦堡超值套餐」， App用戶更可享「Double滋味蝦堡配焦糖燉蛋批四道菜套餐減$3」或「Double滋味蝦堡超值套餐減$3」優惠。滋味蝦堡超值套餐則會以套餐優惠價$39供應，無論顧客直接到餐廳或經麥當勞App 選購，均可享受此優惠。

 

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE 期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

 

　　「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展首輪預售門票推出後反應空前熱烈，特展主辦單位現正於獨家售票平台Klook再度驚喜開售限量優惠價「預售門票及套裝」，為粉絲送上最後入手機會。

 

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展
日期：2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）
地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱（如下）
室內展廳：展覽空間及紀念品商店
展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre
戶外體驗：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置
展出位置：K11 MUSEA地下Promenade

Tags:#美食情報#美食優惠#CHIIKAWA ARTIVERSE#期間限定店#麥當勞
Add a comment ...Add a comment ...
唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚
更多搵食地圖文章
唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚

投票區

日本首相高市早苗支持率跌至新低
38
|
0

你認為高市早苗會在今年內下台嗎？

74%
不會
24%
不確定
2%
投票期：2026-07-27 ~ 2026-08-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處