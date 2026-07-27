美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE期間限定店＋升級版蟹堡、$49蝦堡套餐送限量開運御守

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展將於8 月1日舉行，坊間有不同聯乘活動，麥當勞九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街分店已變成期間限定「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店，多個主題佈置佈餐廳不同角落免費打卡。活動推廣期間限定美食，包括升級版黃金蟹堡、蝦堡系列、明太子味Shake Shake薯條、Double OREO新地及焦糖燉蛋批等更換上特展主題包裝，fans珍藏之選。即日起，凡購買$49起滋味蝦堡系列套餐即隨機附送一款幻彩開運御守，fans不可錯過！

兩大「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店

CHIIKAWA fans 免費打卡熱點！兩間期間限定的「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題店已分別在九龍灣德福廣場及銅鑼灣怡和街麥當勞即日起亮相，fans由德福廣場餐廳入口已經可以開始影相，先有轉轉許願亭及星空夢幻定格照打卡位，處處可見萌爆的「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題佈置，另有凸透鏡、霓虹星夜鏡面牆、星空樂園及海報掛畫等互動打卡位。銅鑼灣怡和街麥當勞則特設御守祈福牆及霓虹星夜鏡面牆等，讓粉絲一同走進CHIIKAWA的夢幻藝術世界！

九龍灣德福廣場麥當勞轉轉許願亭、星空夢幻定格照

霓虹星夜鏡面牆

魔法凸透鏡

九龍灣德福廣場麥當勞將點餐櫃檯區域變身成「星空樂園」，又設有海報掛畫等互動打卡位。

銅鑼灣怡和街麥當勞特設御守祈福牆及霓虹星夜鏡面牆等

銅鑼灣怡和街麥當勞處處可見萌爆的「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題佈置。

同期麥當勞CHIIKAWA主題美食新登場！香港麥當勞聯同創意品牌 AllRightsReserved（ARR）及官方授權方 Spiralcute International推出一系列期間限定美食，包括人氣回歸的蝦堡系列、全新登場的「黃金蟹堡」，美食以「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的主題包裝盛裝，各款的漢堡、飲品杯、甜品包裝及Shake Shake薯條袋，更會印上八位CHIIKAWA人氣角色包括吉伊卡哇、小八、兔兔、飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺及古本屋的肖像，好可愛！

不過，最吸引fans一定係共八款、全港獨家「CHIIKAWA ARTIVERSE」幻彩開運御守，首輪御守將於7月28日起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色，寓意健康、常滿、納福及平安。凡於麥當勞App使用App優惠券購買指定套餐包括「$72.5起五道菜蝦堡系列大大啖套餐」或「$49起滋味蝦堡系列」，即隨機附送一款御守，數量有限，送完即止！

首輪御守將於7月28日起推出，分別印有吉伊卡哇、兔兔、海獺師傅及古本屋四位人氣角色

麥當勞7月28日起正式推出「蝦堡系列」及一系列期間限定美食，全新升級版「黃金蟹堡」外層金黃香脆，內層包裹絲絲蟹肉，搭配美味沙律醬及爽脆生菜。人氣回歸的「菠蘿蝦堡」則以原片菠蘿配搭泰國直送彈牙蝦餅，配上鬆軟扭紋麵包，入口格外清新；而滋味蝦堡同樣選用泰國直送彈牙蝦餅，搭配醒胃惹味的千島醬和芥末醬。麥當勞App用戶可於今日7月27日上午11時起以100分加$39優先試食全新登場的「黃金蟹堡」或以100分加$42品嚐強勢回歸的「菠蘿蝦堡」超值套餐；而晚上6時後，更可分別以180分加$42享用「黃金蟹堡」或180分加$45「菠蘿蝦堡」加大超值套餐，兩款限時積分優惠只限一天！

全新升級版「黃金蟹堡」

人氣回歸的「菠蘿蝦堡」

滋味蝦堡

顧客可加$9.5升級「大大啖套餐」試期間限定Shake Shake薯條及白桃梳打，甜品方面歎埋Double OREO新地消暑十足，另外焦糖燉蛋批亦會限時供應。

麥當勞App「黃金蟹堡或菠蘿蝦堡四道菜套餐減$5」

麥當勞App優惠「$11.5焦糖燉蛋批」

麥當勞App優惠「$12.5 Double OREO新地」

晚上6時後，麥當勞將推出「Double滋味蝦堡超值套餐」， App用戶更可享「Double滋味蝦堡配焦糖燉蛋批四道菜套餐減$3」或「Double滋味蝦堡超值套餐減$3」優惠。滋味蝦堡超值套餐則會以套餐優惠價$39供應，無論顧客直接到餐廳或經麥當勞App 選購，均可享受此優惠。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展首輪預售門票推出後反應空前熱烈，特展主辦單位現正於獨家售票平台Klook再度驚喜開售限量優惠價「預售門票及套裝」，為粉絲送上最後入手機會。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）

地點：尖沙咀K11 MUSEA暨海濱（如下）

室內展廳：展覽空間及紀念品商店

展出位置：K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre

戶外體驗：CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置

展出位置：K11 MUSEA地下Promenade