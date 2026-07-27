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LOFT回歸香港！超人氣日本雜貨品牌LOFT再度進駐香港 8月下旬登陸旺角MOKO 
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LOFT回歸香港！超人氣日本雜貨品牌LOFT再度進駐香港 8月下旬登陸旺角MOKO 

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty WuPHOTO:LOFT香港

　　常常去日本玩的朋友，應該對LOFT不會感到陌生，這間國民生活雜貨店在日本全國共設有183間門市，不少香港遊客去日本時都喜歡去入貨，特別是化妝品、護膚品及美髮用品，選擇又齊又多。Gen Z的朋友可能不知道，其實香港都曾經有LOFT，不過已經是15年前的事！不過，剛剛收到消息，LOFT將於8月下旬再度登陸香港，大家又多一個shopping好去處了！

 

　　繼成功將人氣生活品牌3COINS引進香港之後，YAICHI集團今日（7月27日）宣布，將把另一個深受港人喜愛的日本國民級雜貨品牌LOFT帶來香港！LOFT曾於36年前首度進駐香港，但於2011年隨金鐘太古廣場西武百貨結業而全面撤出香港。

 

　　闊別15年，LOFT將於今年8月下旬再度登陸香港，在旺角新世紀廣場（MOKO）成立為期一年的期間限定店，為香港人帶來以下5大類精選商品：

 

　　1.    健康與美妝產品：精選日本人氣護膚品牌，涵蓋深受美妝愛好者青睞的日本美妝及護膚品、個人沐浴護理及男士護髮產品等。

 

　　2.    創意家居生活：將以點綴餐桌的精緻餐具為主打，並匯聚藤枝香薰、線香等提升生活質感的居家雜貨，為日常注入美好靈感。

 

　　3.    日本精選食品：嚴選源自日本各地的優質食品與土產，涵蓋限定零食、京都抹茶、手工啤酒以及提升料理質感的道地調味料等。

 

　　4.    文具與經典紙品：文具控與紙品收藏家的天堂，匯聚趣味設計文具、潮流貼紙、及日本高品質筆記本等。

 

　　5.    時令獨特禮品：隨季節更迭推陳出新的新奇佳品、人氣IP周邊商品及「盲盒」玩具、日本設計飾品，亦有融入在地元素的日系禮品。

 

LOFT回歸香港！超人氣日本雜貨品牌LOFT再度進駐香港 8月下旬登陸旺角MOKO

近日經過MOKO的話，會見到LOFT香港期間限定店外已經裝上圍板，黃底黑字，有種親切的感覺！

 

　　YAICHI集團創始人及主席羅盛昌先生（Elmas Lou）表示：「這次LOFT的回歸，不只是一間新店的開業——更是與香港的一次真摯重聚。對許多香港購物者而言，LOFT承載著珍貴的集體回憶。我們希望將那份回憶，化為今日的喜悅。LOFT今次帶著誠意歸來，是對品牌傳承的尊重，以及對每一位顧客的深情珍視，更印證我們對這座城市重新連結的由衷期待。這段漫長的等待，令這一刻更加意義非凡。這次的MOKO期間限定店的開業，體現著LOFT對香港一句全心全意的話：我們很掛念大家。我們將視乎市場反應再研究續期的可能。」

 

　　株式會社LOFT常務董事水野貴思先生表示：「我們非常高興此次能與YAICHI攜手合作，再次向香港大眾呈獻LOFT商品的獨特魅力與充滿趣味的購物體驗。我們期待透過本次的期間限定店，為大家帶來能切身感受日本最新潮流的精選商品，並為日常生活注入更多樂趣與全新發現。」

 

LOFT香港期間限定店

地址：旺角太子道西193號MOKO 新世紀廣場1樓141號舖

預期開業日期：2026年8月下旬（為期一年）

IG：https://www.instagram.com/loft_hk_official/

 

Tags:#Shopping#玩樂旅遊熱話#LOFT#MOKO#LOFT香港#YAICHI集團#日本雜貨#新世紀廣場#旺角好去處
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