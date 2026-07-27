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日本著名推理小說家東野圭吾離世 享壽68歲 8月5日出版《神探伽利略》最新長篇小說《永遠の記憶》成最後遺作
大腸癌
娛樂新聞

日本著名推理小說家東野圭吾離世 享壽68歲 8月5日出版《神探伽利略》最新長篇小說《永遠の記憶》成最後遺作

娛樂
娛樂
TEXT:Katty

　　日本著名推理小說家東野圭吾離世，享壽68歲。日本出版社講談社今日發出公告，指東野圭吾因為大腸癌，於7月23日與世長辭，並已經完成葬禮。東野圭吾自1985年起共推出105本小說，總銷量超過1億本，當中以《神探伽利略》系列最受歡迎，更多次改編成電視劇及電影，由福山雅治主演，在香港亦大受歡迎。原定於8月5日出版的第106本小說 ── 《神探伽利略》系列的最新長篇小說《永遠の記憶》，將會成為老師的最後遺作。

 

日本著名推理小說家東野圭吾離世 享壽68歲 8月5日出版《神探伽利略》最新長篇小說《永遠の記憶》成最後遺作

日本著名推理小說家東野圭吾離世，享壽68歲。

 

日本著名推理小說家東野圭吾離世 享壽68歲 8月5日出版《神探伽利略》最新長篇小說《永遠の記憶》成最後遺作

社講談社今日發出東野圭吾離世的訃聞。

 

　　東野圭吾於1958年2月4日在大阪府出生，於大阪府立大學修讀電機工程。畢業後一邊當工程師一邊寫小說，1985年憑《放課後》獲得「第31回江戶川亂歩賞」，隨後正式成為推理小說家。東野圭吾的代表作包括《秘密》、《白夜行》、《幻夜》、《嫌疑犯X的獻身》、《流星之絆》、《白金數據》、《解憂雜貨店》等，《神探伽利略》系列中的《嫌疑犯X的獻身》除了獲得第134屆直木賞及本格推理大獎外，去年日本舉行的「東野圭吾　104冊1億部　全國民投票」活動當中，被書迷投選為no.1最喜愛的東野圭吾作品。

 

日本著名推理小說家東野圭吾離世 享壽68歲 8月5日出版《神探伽利略》最新長篇小說《永遠の記憶》成最後遺作

《神探伽利略》系列中的《嫌疑犯X的獻身》被改編成電影，由福山雅治及柴咲幸主演，票房達49.2億円。

 

日本著名推理小說家東野圭吾離世 享壽68歲 8月5日出版《神探伽利略》最新長篇小說《永遠の記憶》成最後遺作

8月5日出版的《神探伽利略》系列的最新長篇小說《永遠の記憶》，將會是東野圭吾最後遺作。

 

Tags:#娛樂新聞#名人離世#東野圭吾#日本小說家#推理小說#神探伽利略#大腸癌#逝世
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