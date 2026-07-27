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CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋送明信片
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CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋送明信片

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:羚邦集團

　　搭船都見到CHIIKAWA！CHIIKAWA首度與天星小輪聯乘合作，7月28日至9月27日期間特設《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特別版天星小輪，船艙內CHIIKAWA、小八、兔兔已經換上電影角色造型，陪大家暢遊維港！Fans打卡之餘，亦可購買限定燙金套裝，及於尖沙咀碼頭、中環碼頭及灣仔碼頭加油站集齊角色印章留為記念。

 

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CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋明信片

CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋明信片

 

　　各位粉絲準備登船！船未到，你已經可以一眼認出主題天星小輪，因為吉伊卡哇、小八、兔兔已於船頂同大家say hello！走入船艙，船艙內掛滿的劇場版主題彩旗，吉伊卡哇、小八、兔兔換上劇場版渡假造型，穿上草裙打扮坐上小木船，fans可抱抱打卡同遊維港！

 

CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋明信片

CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋明信片

CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋明信片

 

　　如果你由尖沙咀碼頭出發往灣仔方向，可佞留意整條主題樓梯 以14款劇場版限定角色造型海報佈置，包括吉伊卡哇、小八、兔兔與飛鼠、栗子饅頭、海獺師傅、風獅爺，以及於今次劇場版中登場的新角色島二郎、賽蓮、人魚、一葉、二葉的限定角色海報，以及兩款電影宣傳海報，未上船先興奮！你更可於尖沙咀碼頭、中環碼頭及灣仔碼頭齊集小八角色、吉伊卡哇、兔兔角色印章。

 

CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋明信片

 

　　除了打卡，Fans 還可以購買7月28日CHIIKAWA與天星小輪推出「《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》期間限定燙金套裝」，套裝包括限定成人單程船票、特別版電影門票及劇場版主題磁石。以燙金線作為點綴的劇場版主題設計船票，正面印有來自人魚島的賽蓮，背面印有吉伊卡哇、小八、兔兔；特別版電影門票同樣配以燙金線設計，正面印有吉伊卡哇、小八、兔兔以及於海上航行的劇場版天鵝船，背面印有劇場版中的吉伊卡哇、小八、兔兔於木船上遇到的神秘場景情節；劇場版主題磁石則以他們奮力航行向前一刻作為設計主題。套裝先到先得，售完即止。

 

CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋明信片

 

　　凡於活動期內到尖沙咀天星碼頭海港遊售票處購買《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》天星小輪限定前賣券套裝或到朗豪坊《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》主題活動CHIIKAWA’S ADVENTURE，均即可免費獲得《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》主題限量明信片一張。

 

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特別版天星小輪

航行日期：2026年7月28日至2026年9月27日

航行時間：6:30am-11:30pm（航班出發時間或因實際情況改變，恕不另行通知）

 

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限定明信片派發

日期：2026年7月28日至2026年9月27日

時間：11am-8pm

 

《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》限定印章活動詳情

日期：2026年7月28日至2026年9月27日

時間：6:30am-11:30pm

印章地點：

1.  吉伊卡哇角色印章：尖沙咀碼頭

2.  小八角色印章：中環碼頭

3.  兔兔角色印章：灣仔碼頭

 

CHIIKAWA與天星小輪推出《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》期間限定燙金套裝

發售日期及時間：2026年7月28日起公開發售（先到先得，售完即止）；營業時間11am -8pm（或因實際情況改變，恕不另行通知）

發售地點：尖沙咀天星碼頭海港遊售票處

套裝包括：天星小輪限定電影前賣券一張、天星小輪限定成人單程船飛一張、限定磁貼一枚

價格︰港幣$180

 

Tags:#天星小輪#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#Chiikawa#劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密#電影#港漂生活情報
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