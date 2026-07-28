長鑫科技(滬:688825)昨日（27日）上市，上市的預測市盈率是5倍，發行價為8.66元（人民幣．下同）。

咁平，一定升啦，收報49元，狂升了465%，總市值達3.3萬億元，超越工行(滬:601398)，成為A股一哥。

十分可惜，港股友除了託國內表哥、表妹代認購或買賣外，港股友是食不到這塊肥肉。

投資者可以八卦下，誰吃了千億財富。

這場萬眾矚目的IPO，不僅打響國產DRAM存儲里程碑一戰，也讓蟄伏10年的合肥國資，成為市場最大焦點。

合肥政府最大贏家

複盤這場資本盛宴，合肥政府體系無疑是最大贏家。自2016年布局長鑫科技以來，合肥產投、建投、經開區國資等主體合計初始投入約144億元，合計持股接近37%。按照上市開盤市值估算，對應帳面價值達到1.3萬億元，帳面浮盈接近1.29萬億元，投資回報估算高達90倍。

90倍回報的背後，是合肥聞名全國的「創投城市」故事。不同於多數地方政府偏重基建投資，合肥選擇重倉半導體硬科技，頂著巨大風險押注國產存儲賽道。在海外巨頭壟斷DRAM市場、技術壁壘高聳的年代，長鑫扛起國內DRAM自主化大旗，打破三星、SK海力士、美光三家海外企業長期壟斷格局。如今上市兌現巨額回報，也印證了城市產業投資「長期主義」的巨大價值。

阿里小米騰訊美的大賺

除合肥國資外，這場投資盛宴參與者陣容豪華。國家大基金二期、長鑫集團、合肥清輝集電，阿里巴巴(09988)、小米(01810)、騰訊(00700)、美的(00300)悉數入局。全體投資方合計初始投入超1700億元，如今整體帳面回報均值達到21倍。資本蜂擁而至，本質是押注存儲芯片國產替代的宏大機遇。

碧桂園錯失良機

但人與人的悲歡並不相通，在這場長鑫早期融資中，碧桂園(02007)也曾是其中的參與者。2021年，房企鼎盛時期，碧桂園早早參與長鑫科技戰略投資，一口氣投了9億元，拿到1.56%的股權。但地產行業下行周期襲來，流動性壓力陡增，為回籠資金、化解債務危機，2024年12月，碧桂園以每股2.22元將其1.56%的股權轉讓給合肥建長。該轉讓價格約為發行價的四分之一，為開盤價的4.5%。按午盤價計算，碧桂園錯失了超470億元的浮盈，這筆錯失的浮盈是當前碧桂園港股總市值的6倍。

這次拋售堪稱資本市場經典的「超級賣飛」。倘若持有至今，這筆股權將成為緩衝債務壓力的重磅籌碼，然而受限於房企現金流危機，碧桂園最終無緣這場史詩級投資盛宴，與千億級浮盈擦肩而過。

一邊是合肥國資長期堅守收穫近90倍收益，一邊是房企逼於資金壓力忍痛離場，冰火兩重天的對比，道盡周期之下企業選擇的無奈。

估值遠超SK海力士

熱鬧行情下，長鑫科技與SK海力士的財務對標數據，也讓市場開始冷靜思考估值問題。

當前長鑫科技總市值約3.3萬億元，約為SK海力士5.9萬億元市值近六成。但盈利能力差距十分明顯：2026年一季度，長鑫淨利潤247.6億元，僅僅相當於SK海力士同期利潤的13.6%。估值層面分化更加突出，長鑫預測PE區間29至33倍，反觀掌握高端HBM顯存、AI算力核心芯片的SK海力士預測PE僅5.5倍。

一邊是市值直追全球存儲巨頭，一邊盈利能力、高端產品布局仍存在明顯差距。兩者核心賽道形成鮮明區分：長鑫當前主力產品為DDR5、LPDDR5傳統DRAM，在通用內存市場站穩腳跟，全球DRAM份額7.67%，位列全球第四；SK海力士手握HBM3E/HBM4等高帶寬顯存，深度綁定AI算力產業鏈，HBM全球份額突破50%，佔據高端存儲制高點。

補齊芯片業關鍵一環

長鑫科技上市，代表中國實現通用DRAM規模化量產自主可控，補齊芯片產業鏈關鍵一環。但不容忽視的現實是，AI時代算力芯片需求爆發，HBM等高附加值存儲芯片成為行業增長核心賽道，這也是長鑫後續需要持續攻堅的方向。

從二級市場情緒來看，長鑫上市首日創下1412億元天量成交，大幅超越東方財富、中國石油等歷史熱門個股峰值成交，充分反映資金對半導體國產替代賽道極高的熱情。3.6萬億元人民幣市值，使其一舉超越寧德時代(深:300750)、貴州茅台(滬:600519)、中國移動(滬:600941)等巨頭，躋身A股市值第一梯隊。

但狂熱行情之中，風險同樣值得警惕。極高的估值溢價，建立在市場對於未來國產替代、業績持續釋放的樂觀預期之上。存儲行業周期性極強，價格周期波動會直接影響企業盈利；同時高端HBM技術突破、持續巨額資本開支，都將考驗長鑫長期發展能力。

放眼長遠，長鑫科技的故事遠不止一次資本市場暴漲。合肥模式、國產存儲突圍、芯片自主化，多重敘事匯聚於此。90倍回報是過去10年堅守的獎勵，而未來長鑫能否縮小與海外龍頭盈利差距、攻克高端存儲芯片，將決定萬億市值能否持續站穩。

對於投資者而言，暴漲是機遇更是警鐘。情緒驅動的短期行情終將回歸基本面，國產存儲的星辰大海，依然需要漫長時間去兌現。

另外，不少私募也飲了湯。

據網下配售明細統計，93家公募旗下5419個配售對象合計獲配12.34億股，靜態浮盈約497.9億元。其中，易方達、南方、工銀瑞信分別浮盈約68億元、56億元、47億元。113家私募旗下2460個配售對象獲配1.61億股，浮盈約65億元。其中，九坤浮盈約6.2億元；幻方量化、上海衍復均約6.2億元；海南世紀前沿約6.1億元。上述浮盈按全部獲配股份測算，其中70%限售6個月。

提防吸走市場資金

其他無肉食、無湯飲的塘邊鶴反之要留意，在未來數天，長鑫會否產生虹吸效應，持續吸走市場資金。筆者估計憂慮可以，但又不用太怕，因為49元的長鑫或已到價，是也不是，看3天。SpaceX(US.SPCX)也是升3天便跌了，不同的是SpaceX發行債勁貴，長鑫發行價勁平。後市如何，先看今天（28日）。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）