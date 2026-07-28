親子好去處︱勁好玩！奧海城兒童透明洗車屋＋6.5米高充氣滑梯＋賽車巨型彈床樂園門票$58起

小車迷必到！小朋友不時見到爸爸媽媽揸車，都有個成為小車主的夢想，未成為小司機之前，先學洗車吧！奧海城設有全港首個兒童透明洗車屋、汽車塗鴉藝術互動區，小朋友化身洗車師傅職場體驗。一眾小小賽車迷更可於極速賽車巨型彈床、6.5米高速滑梯、賽車維修站、迷你方程式極速隧道瘋狂放電，絕對是室內好去處！

即日起至8月31日，奧海城與新加坡兒童室內遊樂品牌 Kiztopia 旗下Jumptopia強勢聯手，於奧海城2期地下主題中庭破天荒打造全港首個「極速車隊訓練基地」，完美結合高能量的充氣彈床挑戰與沉浸式的職業體驗。活動門票即日起於Klook平台獨家發售，充氣樂園平日入場費低至HK$58起，而兒童透明洗車屋平日門票低至HK$88起。Kiztopia遊樂通行證持證人更有專屬優惠，於活動期間到現場購票即可獲得全單88折優惠。S+ REWARDS 會員更可以指定點數換領專屬場次。

「透明洗車室」 獨家創新的汽車清洗互動區，融合塗鴉藝術元素體驗

奧海城商場中庭的「兒童透明洗車屋」是近日親子界的熱話，小朋友可化身專業小小洗車達人，洗刷場內備有多款不同型號的迷你車輛、洗車專用的水壓槍、兒童用安全泡沫、膠水桶、海綿與刷子等全套設備，更貼心地為小朋友準備了專用雨衣與防滑水鞋。

除此之外，小朋友亦可發揮創意成為車身彩繪藝術師，可以拿起顏料在車身上自由塗鴉，設計獨一無二的專屬車款，更可神還原洗車任務，體驗親手拿起洗車槍，泡沫為愛車「洗澡」的樂趣，從中鍛鍊手部小肌肉協調，成為難得的兒童職業體驗！

「小小洗車達人」將穿戴全套裝備: 防水雨衣及雨靴，興奮地拿起安全噴水槍、泡沫、海綿與刷子，為專屬座駕擦洗刷車身，模疑車隊後勤的日常。

極速賽車主題巨型充氣樂園

「極速車隊訓練基地」由充滿高低起伏的極速賽車主題充氣彈床樂園，內有多個精心設計的特訓關卡，包括2.7米高巨型紅色賽車、3D立體賽道滿佈輪胎障礙賽、巨型黃金冠軍獎盃打卡位、迷你方程式極速隧道設有迷你賽車組件充氣裝置障礙物等，最矚目的絕對是高達6.5米的極速賽車滑梯，小小車隊成員爬上滑梯頂端一瀡而下，絕對能讓全場小朋友興奮尖叫！Kiztopia 的Tiger更會化身賽車教練，引領穿梭於充氣障礙中的小小賽車手們，挑戰體能與速度的極限，釋放無限能量！

6.5米高速滑梯，小小賽車手需攀上高點，體驗近乎垂直俯衝的驚險快感，感受風馳電掣的速度衝擊。雙賽道設計讓小朋友可以與夥伴並肩狂飆，比拼誰能最快衝過終點線。

「冠軍維修站」，小朋友可以穿梭在賽車座位之中，模擬賽車手與維修團隊的日常，並可在巨型黃金冠軍獎盃旁打卡留念！

除了體能挑戰，為了增添互動性與挑戰性，訓練基地更有平日與週末限定「兩大特訓任務」，考驗手腦協調與團隊協作。凡參與並完成任務，即可獲贈由 Kiztopia 車隊送出的限定精美小禮物，讓小小車隊成員滿載而歸！

在指定時間內完成任務，將可獲得「 Kiztopia極速車隊」送出的小禮物。



場外會放置 3 部缺少車呔的專屬紙板賽車，參加者需進入彈床內搜尋隱藏專屬車呔

商場特設Kiztopia期間限定店，發售多款人氣角色的精品與玩具，小朋友放完電可獲奧海城指定商戶9折優惠券及海城Bouncetopia買90分鐘額外送多30分鐘/購買精品享有半價優惠券。

奧海城 ‧ Jumptopia 極速車隊訓練基地

日期︰即日至 8 月 31 日

地點︰大角咀奧海城 2 期地下主題中庭

時間 ︰星期一至五12pm – 8pm、星期六、日及公眾假期11am – 8pm

線上購票平台︰Klook 手機應用程式/網頁

線下購票︰活動日期內於奧海城 2 期現場購票

門票收費︰奧海城彈床 【車手極限挑戰營】平日$58起 / 假日$68起

奧海城【創意塗鴉洗車室】 (包括一大一小)平日$88 起、假日$108起