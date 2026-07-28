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美軍對伊朗連續發動13晚攻擊後，美國總統特朗普突然按下了暫停鍵。事實證明，無論是美軍的高強度攻擊，還是伊朗的封鎖中東航運，仍舊離不開「以武促談」的軌道，美伊和談尚未破局。
國際評論

鎬山核爭端會否改寫人類史？

政經范局
范強
政經范局

　　美軍對伊朗連續發動13晚攻擊後，美國總統特朗普突然按下了暫停鍵。事實證明，無論是美軍的高強度攻擊，還是伊朗的封鎖中東航運，仍舊離不開「以武促談」的軌道，美伊和談尚未破局。

　
　　然而，一個真正有可能改寫人類歷史的危機卻始終陰霾不散。這就是，基於美伊在伊朗核問題上已陷入死結，任何一方鋌而走險而致局勢失控，都會給全球戰略安全帶來無法彌補的、劃時代性的破壞。

 

鎬山核爭端會否改寫人類史？

特朗普和赫格塞斯在機場迎接陣亡美軍回家（美聯社）

 

　　在美國方面，民主黨國會黨團和主流輿論已經敏銳的感知到了，特朗普政府對伊朗核問題的措辭變化。在2月對伊不宣而戰之後，特朗普政府一度刻意「冷處理」伊朗核計劃的迫切危險。然而，戰爭部長赫格塞斯最近向國會申請額外軍費時，卻一再強調美軍的首要任務，就是摧毀伊朗核計劃，並為此與民主黨議員爆發了充滿火藥味的爭執。

 

特朗普：我們準備拔掉鎬山

 

　　7月13日，特朗普本人就伊朗核問題表態，並首次提到了一個陌生的名字——「鎬山(Pickaxe Mountain)」。他在電視節目上突然表示，「我們準備拔掉鎬山，告訴伊朗人做好準備」，美軍很快會對該處發動「漂亮又巨大的重擊」。

 

　　同月21日，當霍爾木茲海峽衝突白熱化時，他第二次提到了鎬山，「我們很快就會對鎬山地區發動非常猛烈的轟炸」。那麼，這突然冒出來的鎬山，究竟是甚麼回事？在過去，美伊雙方其實都沒有交代。

　
　　早在2020年，伊朗納坦茲地面核設施發生原因不明的爆炸，外間普遍相信是由以色列策動。伊朗為了加強防空安全，隨即宣布將在納坦茲南側的「山脈心臟地帶」建造一座更龐大、更安全的地下核設施，相信這就是現在特朗普政府所指的鎬山。

 

鎬山核爭端會否改寫人類史？

鎬山地下核設施突然進入特朗普視線（互聯網）


　　特朗普曾於去年6月發動長達12日的「午夜之鎚行動」，猛烈空襲伊朗納坦茲、福爾多及伊斯蘭罕的核設施。該月21日，他在行動結束後發表講話，宣稱「伊朗關鍵核濃縮設施已被徹底夷平」。然而到了今年2月28日，他又發動「史詩狂怒行動」，理由是伊朗即將突破核武門檻。

　
　　今年4月30日，在推翻德黑蘭政權失敗、美國被迫與伊朗和談後，特朗普再一次宣稱美軍已成功「摧毀」伊朗的核計劃。然而不到3個月，特朗普的口中又突然蹦出一個「鎬山地下核設施」，既反映了其對伊朗核對策的輕率、多變與冒險，又說明了美軍對伊朗向核武門檻邁進的一籌莫展。

　
　　據美國和以色列現在掌握的資料，鎬山核設施先後躲過了去年6月和今年2月的兩輪打擊，原因是其深藏在深達150米的花崗岩地底。根據特朗普最近的發言來判斷，鎬山顯然已成為美軍特戰滲透或重型突襲的頭號目標。然而，一旦美軍對當地發動地面特種作戰，等待他們的會是甚麼？
　

伊朗已跨過核武門檻？


　　這就要看，伊朗核計劃究竟發展到了甚麼地步。有兩個跡象說明，伊朗的核計劃並沒有停下來：其一，如前所述，美國和以色列多輪攻擊伊朗核設施，現在又冒出一個鎬山來，顯然是野火燒不盡，春風吹又生；其二，伊朗在和談過程中，對核計劃問題寸步不讓，顯然是手中仍持有重要籌碼。

　
　　特朗普政府今年2月聯合以色列，對伊朗發動突襲，其中一個主要原因就是「消除迫在眉睫的核武威脅」——美以雙方判定伊朗正加速濃縮鈾進程，即將跨過核武門檻，因此發動「先發制人」打擊以阻止其取得核武。而美方透露的最新情報則指，從去年秋天開始，伊朗疑秘密將數千台濃縮鈾離心機轉移到了鎬山。

　
　　特朗普出於11月中期選舉的需要，正急於從伊朗的戰爭泥淖中脫身，因此不似會自找麻煩，假造「鎬山核陰謀」。但如美國和以色列透露的伊朗核計劃最新情報是真，那就會帶出了一個更為具體的問題——伊朗是否已經跨過了核武門檻？

　
　　核武發展有兩個階段，一是研製核彈本身，二是將核彈小型化，以配合彈道導彈進行精確的長途投射。國際原子能總署(IAEA)指出，伊朗已累積大量純度達60%的濃縮鈾，距離90%的武器級僅差一步之遙。據推算，伊朗現時的離心機設備，僅需數天到兩周內，就能將現有庫存進一步提煉出足以製造數枚核彈頭的武器級鈾。

　

鎬山核爭端會否改寫人類史？

德黑蘭街頭掛上殺死特朗普的巨幅海報（美聯社）


　　而根據西方媒體和軍事智庫的評估，伊朗需要9到12個月時間，完成核彈小型化、引爆裝置設計，並將其安裝到彈道導彈上。根據這個時間表，由美以對伊不宣而戰，至今已長達5個月，如果伊朗的濃縮鈾離心機保存完好，在理論上就已經具備了製造簡陋版核爆裝置的能力。

　
　　這恐怕是導致特朗普政府當前在對伊作戰問題上騎虎難下的關鍵痛點——對伊不宣而戰猶如捅了馬蜂窩，更難掌握伊朗核計劃的動向。現在白宮的難題是，對伊朗展開大規模地面作戰，將肯定會造成美軍重大傷亡，同時令本已虛弱的美國經濟再受重創。為了贏得戰爭，或是徹底清除伊朗核設施，特朗普面對一個誘因，就是動用小型戰術核武來「清場」。

　
特朗普警告「摧毀文明」

　
　　例如在今年4月初，特朗普曾警告要「摧毀伊朗文明」。與此同時，副總統萬斯亦稱，美軍擁有「目前尚未決定動用的工具」，兩人的言論被視為對德黑蘭政權的「核勒索」。甚至一度有傳言指，特朗普在白宮討論過對伊朗動用核武的可能，但被白宮發言人否認。

　
　　基於特朗普執政的冒險和輕率特質，若他率先對伊朗動用小型戰術核武，後果將是巨大的。一個顯著的例子是，這將降低核武國動用小型戰術核武的門檻。目前除了美伊衝突，俄烏戰爭也有一方是核武國，其影響不言而喻。

　
　　基於上述問題，世界各國政府必須深切意識到美伊衝突的潛在影響——一次世界大戰，現代化戰爭機器消除了前線和後方的界線；二次世界大戰，美國在日本投擲了可瞬間毀滅一座城市的大規模殺傷武器；而在當前的美伊衝突中，在油價與通脹浮沉的海峽中，其實暗藏毀滅整個文明的殺機。如果惡夢成真，人類在冷戰後走向和平的願望，將最終被殘酷的殺戮抹除。

Tags:#政經范局#中東戰火#中東局勢#伊朗#美伊戰爭#鎬山#核設施#核武器#軍事衝突#特朗普#外交#地緣政治風險#戰略威脅#大國博弈
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