著數優惠︱7月31日天星小輪免費乘搭日，8月1日及2日尖沙咀碼頭免費派雪糕

最新著數速報！今個星期五至日，兩大保險公司不約而同推出期間限定優惠，7月31日Sun Life永明請你搭天星小輪，免費乘搭往來尖沙咀及中環，更或有機會免費搭最新CHIIKAWA電影主題天星小輪。如果星期六及日去開尖沙咀碼頭巴士站附近一帶，保誠保險8月1日及2日請你食雪糕消暑，雪糕先到先得，送完即止！準備去最新開幕 K11 MUSEA CHIIKAWA ARTIVERSE特展，或海港城《反斗奇兵5》主題打卡的朋友，可以留意！

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CHIIKAWA電影主題天星小輪7.28起航＋限定燙金套裝包戲票＋磁貼＋送明信片

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7月31日Sun Life永明請你搭天星小輪！今個星期五7月31 日，你可以免費乘搭往來尖沙咀及中環，上午6時30分至晚上11時30分航班的天星小輪，慢遊維港chill 吓，並於中環碼頭大派驚喜禮遇！你或有機會免費搭最新CHIIKAWA《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》特別版天星小輪，船艙內CHIIKAWA、小八、兔兔已經換上電影角色造型，陪大家暢遊維港！Fans打卡之餘亦可於尖沙咀碼頭、中環碼頭及灣仔碼頭加油站集齊角色印章留為記念。

Sun Life永明免費乘搭天星小輪日

日期：2026 年 7 月 31 日

時間： 6:30am-11:30pm

路線：尖沙咀 往來 中環

快閃派禮活動

日期：2026 年 7 月 31 日

時間： 1pm -7pm

路線：中環碼頭連接大樓一樓 (近中環7號碼頭)

保誠保險周末免費派雪糕

另外，保誠保險於今個星期六及日（8月1日及2日）請你食雪糕！屆時兩天上午11時至下午3時尖沙咀碼頭巴士站附近一帶，免費派發雪糕，先到先得，送完即止！留意，派發位置、日期及時間僅供參考，實際安排將視當日情況而定，包括封路措施、交通及天氣狀況。如活動當日因各種因素受影響，保誠有權根據實際情況取消活動，並保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動，恕不另行通知。

保誠保險請你食雪糕

日期︰2026年8月1日及2日

時間︰11am-3pm

地點︰尖沙咀碼頭巴士站附近一帶