著數優惠｜香港足球盛會＋演唱會門票享酒店餐飲/景點門票95折，商場掃碼拎支付寶/AlipayHK優惠

留住門票有著數！旅發局最近宣布繼夏季主題推廣「香港夏日盛會」的眾多消費禮遇，加碼推出活動門票消費優惠。7 月 31 日起至 8 月 31 日旅客及市民，憑指定盛事或活動的有效門票，可無限次享用全港逾 100 項酒店及旅遊景點提供的額外 95 折消費優惠。另外，旅發局與 AlipayHK、支付寶、Alipay+合作，即日至 8 月 31 日推出「夏日即賞」活動，無論市民和旅客於指定商場推廣位置掃瞄二維碼，即可領取合共超過 150 項商場商戶優惠，精明消費的你不可錯過！







今次門票消費優惠涵蓋的活動包括「香港足球盛會（HKFF）2026」、「足球峰會 2026 拜仁慕尼黑 vs 阿士東維拉」、「古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏」、「2026 TIMA 國際音樂大賞」及「汪蘇瀧 2026『明日世界』世界巡迴演唱會」。旅客及市民在優惠期內，只需出示上述任何一項活動的有效門票（包括實體門票或電子門票，惟截圖、照片及影印本除外），即可無限次享用全港逾 100 項酒店餐飲及旅遊景點額外 95 折消費優惠，當中包括星級酒店米芝蓮食府、自助餐、酒吧、景點門票、紀念品、指定精選商品等。

門票消費優惠的指定活動及有效門票日期：

• 7 月 31 日、8 月 1、4、5 日香港足球盛會（HKFF）

• 8 月7 日足球峰會 2026 拜仁慕尼黑 vs 阿士東維拉

• 8 月1 日至 8 月 31 日古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏

• 8 月 22、23 日2026 TIMA 國際音樂大賞

• 9 月 5、6 日汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會

7 月 31 日、8 月 1、4、5 日香港足球盛會（HKFF）

8 月 7 日足球峰會 2026 拜仁慕尼黑 vs 阿士東維拉

8 月 1 日至 8 月 31 日古埃及文明大展 ── 埃及博物館珍藏



8 月 22、23 日2026 TIMA 國際音樂大賞



9 月 5、6 日汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會

香港旅遊發展局 活動門票消費優惠

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/summer-fun/event-ticket-spending-promotion.html

再次提提你，旅發局與 AlipayHK、支付寶、Alipay+合作，於 7 月 1 日至 8 月 31 日推出「夏日即賞」活動。市民和旅客於全香港、九龍及新界主要商場，包括 AIRSIDE、中環街市、又一城、西沙 GO PARK、MegaBox、美麗華廣場、MOKO 新世紀廣場、新城市廣場、太古廣場、崇光百貨、黃大仙中心、山頂凌霄閣等，於指定推廣位置例如顧客服務中心、入口位置或活動展示區等掃瞄二維碼，即可領取合共超過 150 項商場商戶優惠。

除此之外，旅發局聯同優質旅遊服務協會和香港零售管理協會，即日起至 8 月 31 日於全城推出一系列「夏日處處賞」購物及餐飲優惠，部份優惠以先到先得形式送出或僅適用於 Discover Hong Kong 一站式旅遊資訊平台的註冊用戶。

適用於本地市民的優惠包括麥當勞 巨無霸®套餐買一送一；PHI Coffee & Pancake 凡惠顧單點梳乎厘，即送飲品一杯；美心西餅 美心精緻蛋卷（6 條裝）系列買一送一；CSL Mobile Limited 1O1O／csl 港幣 1,000 元購物優惠劵；萬寧 萬寧自家品牌保健產品港幣 25 元優惠劵；惠康超級市場及品味超市 惠康港幣 25 元優惠券（購物滿港幣 250 元可使用）。

香港夏日盛會

https://www.discoverhongkong.com/tc/events/summer-fun/event-ticket-spending-promotion.html