日本人氣二手店RAGTAG登陸香港  7月31日銅鑼灣希慎廣場開業

日本超人氣二手店RAGTAG，繼去年登陸台灣及泰國後，正式進軍香港市場，首間分店將於7月31日在銅鑼灣希慎廣場。品牌除了專注高端設計師品牌和國際一線奢侈品外，同時亦搜羅豐富日本設計師品牌。RAGTAG於1985年在原宿創立，憑藉超過40年嚴格的選品和鑑定標準積極推動「零假貨」，令客人入手高端時尚古著時更加安心。

RAGTAG在日本國內有超過20間分店，是日本潮人入手高端時尚古著的必逛熱點。

RAGTAG自創業以來，一直是追求精選設計師時裝的熱門之選。這次進軍香港，將結合一貫的高端定位及 在地化營運模式盡顯品牌的精準市場策略。同時，RAGTAG專注優質二手時裝，致力為高品質設計師單品賦予第二次生命，提供以信任、真品保證及細心呵護為核心的購物體驗。香港分店不但為追求個性和工藝的顧客精選一系列設計師時裝及配飾，還會提供專業「回購服務」，進一步幫助顧客在本地解鎖二手奢侈品的價值。

大家最關心應該是有甚麼品牌吧！除了Chanel、LV、Prada、Celine這些國際一線奢侈品外，更有日本設計師品牌及潮牌如sacai、COMME des GARCONS、Yohji Yamamoto、ISSEY MIYAKE、SUPREME等。

RAGTAG社長平野大輔先生表示：「香港是全球最具活力及最成熟的奢侈品市場之一，消費者重視質素、正貨保證與個人風格我們樂見香港日漸有意識地擁抱循環經濟這一時裝消費模式。是次進軍香港是RAGTAG為香港開創以地域為本的專屬二手奢侈品的時尚體驗，結合日本嚴謹的鑑定標準、可靠的產品護理，以及專業回購服務，解鎖設計師品牌的時尚價值。希望透過這種方式，讓二手市場不止是舊物交換，更能轉變為時尚愛好者尋寶及交流的聚集地。」

憑藉在日本、台灣及泰國的豐富經驗，香港分店將呈獻一系列罕有古著、復古系列及特色設計師單品， 而每件單品均經過 RAGTAG嚴格的日本工藝標準精挑細選及細心處理才重新上架。

秉持對品質的堅持和承諾RAGTAG將時尚服飾分為11個類別，包括休閒、時裝、奢侈品等，每位買手在正式開始工作前，均需經過嚴格的內部考察並通過11個時裝類別的考核，以確保從 員工由最根源建立可靠的專業知識。

經過鑑定並購入後，每件單品都將被運回日本 RAGTAG倉庫 ，該倉庫每日平均會處理2,000至3,000件貨品。貨品到達後，均需先進行額外的人工真偽檢查，之後才進入由經驗豐富的專業修復師團隊負責的精細修復程序。這份細膩的工藝在確保每件單品得以仔細修復的同時 ，完美保留其原有特色與完整度。

修復不但是古著文化中不可或缺的一環，更是用以延續設計師品牌單品生命的重要工序。每件貨品都會根據其狀況進行仔細除臭、沖洗及修整，並會特別注重保留原有的設計與工藝細節。 以除臭為例，部分服飾會被放進充滿臭氧的櫃子內進行處理每次處理不超過10件，以確保最佳呵護效果，整個過程約需1小時而鞋類護理同樣講究 ，每一對鞋至少花費15分鐘清潔手工清潔，先仔細挑除鞋底的沙石和污垢，皮鞋則會以柔軟的馬毛刷掃去表面塵埃，再以清潔劑徹底清潔。平均而言，每位專業修復師每日可手工清潔約60對鞋履。

RAGTAG香港1號店

地址：銅鑼灣希慎廣場3樓301號&307號店鋪

IG：https://www.instagram.com/ragtaghongkong/