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中國品牌出海進入2.0時代：從賣產品到建立海外生態
數碼創科

中國品牌出海進入2.0時代：從賣產品到建立海外生態

跨境營商戰略
Rebecca Wong
跨境營商戰略
PHOTO:相片由作者提供

　　過去，中國企業走向海外市場，更多依靠供應鏈優勢和產品競爭力，通過出口貿易、跨境電商等方式進入全球消費者視野。但隨著國際市場競爭加劇，以及海外消費者需求不斷升級，單純依靠價格和產能優勢已經難以形成長期競爭力。

 

中國品牌出海進入2.0時代：從賣產品到建立海外生態

 

　　如今，中國品牌出海正在進入新的階段。從「把產品賣出去」，到「讓品牌留下來」，企業需要重新思考海外市場佈局。未來的競爭，不只是產品之間的競爭，更是品牌、管道、行銷和本地運營能力的綜合競爭。

 

從產品出口到品牌建設，企業出海邏輯正在改變

 

　　早期中國企業進入海外市場，主要依靠成熟供應鏈和製造優勢，在電子產品、食品、家居用品等多個領域快速打開市場。但隨著全球消費者對於品質、體驗和品牌價值的關注提升，單純依靠價格優勢的發展模式正在面臨挑戰。

 

　　海外消費者購買決策愈來愈複雜，他們不僅關注產品本身，也關注品牌故事、企業理念以及消費體驗。因此，中國企業需要從「出口商品」轉向「經營品牌」。

 

中國品牌出海進入2.0時代：從賣產品到建立海外生態

 

　　以食品行業為例，過去不少中國食品企業進入海外市場時，主要依賴華人管道銷售。但隨著亞洲飲食文化在全球範圍內傳播，愈來愈多非華人消費者開始關注亞洲食品、健康食品以及特色消費品。這意味著企業需要突破傳統消費圈層，通過內容行銷、社交媒體以及本地管道，讓更多海外消費者理解產品價值。

 

澳洲、加拿大市場成為中國品牌出海新增長點

 

　　在全球市場佈局中，澳洲和加拿大正在成為中國企業關注的重要目的地。這兩個市場擁有較高消費水準，同時人口結構多元，對於亞洲文化和亞洲產品的接受程度不斷提高。

 

　　加拿大市場擁有成熟的消費體系，消費者對於食品安全、健康理念以及產品品質較為關注。對於中國食品、農業及消費品企業而言，如何從華人市場進一步進入主流消費者群體，是未來增長的重要方向。

 

中國品牌出海進入2.0時代：從賣產品到建立海外生態

 

　　澳洲市場同樣具有發展潛力。隨著當地消費者對於天然、有機、健康生活方式的關注提升，中國企業在食品、農業和生活消費領域擁有新的機會。不過，海外市場並不是國內市場的簡單複製。不同國家在法規標準、消費習慣、管道體系方面存在差異，企業需要更加深入地瞭解當地市場，通過本地化運營建立競爭優勢。

 

建立海外生態，成為品牌長期發展的關鍵

 

　　進入出海2.0時代，企業需要的不只是銷售管道，而是一套完整的海外生態體系。

 

　　過去企業進入海外市場，可能只需要尋找代理商或出口管道；而如今，品牌需要同時解決市場調研、管道建設、行銷推廣、消費者運營等多個環節。

 

中國品牌出海進入2.0時代：從賣產品到建立海外生態

 

　　線上方面，企業可以借助TikTok、小紅書、Instagram等社交平台，通過內容傳播快速建立品牌認知；線下方面，則需要進入當地零售、餐飲、商超等管道，讓產品真正融入消費者生活。與此同時，本地合作夥伴的重要性也越來越突出。熟悉當地市場環境的團隊，可以幫助企業更快完成市場測試，減少試錯成本，並根據消費者回饋及時調整策略。未來，中國品牌全球化競爭的核心，將不再只是供應鏈能力，而是整合資源、連接市場和持續運營的能力。

 

紅萌出海：構建品牌全球化發展新路徑

 

　　在這一趨勢下，紅萌出海致力於幫助中國品牌建立更完整的海外發展路徑，通過整合澳洲、加拿大市場的管道資源、線上行銷能力以及本地運營支持，協助企業從市場測試、消費者觸達到管道拓展，實現從「產品出海」到「品牌落地」的升級。對於正在探索海外市場的中國企業而言，真正的出海並不是一次交易，而是一場長期的市場經營。只有建立深入當地消費者的連接能力，才能在全球競爭中實現持續增長。

 

中國品牌出海進入2.0時代：從賣產品到建立海外生態

Tags:#技能增值#出海#跨境電商#紅萌出海
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