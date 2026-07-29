歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
20
六月
荔枝角 D2 Place｜D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot！爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏 荔枝角 D2 Place｜D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot！爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏
節慶活動 商場活動
荔枝角 D2 Place｜D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Sho...
推介度：
20/06/2026 - 30/09/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
英偉達，財大氣粗？命短？
股市動向

英偉達，財大氣粗？命短？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　周一（27日）晚，美科技股大跌，拖累到周二（28日）全亞洲的科技股也大跌，原因是一篇文章。

 

　　美國傳媒周一有文章指，中國已開發出類近DUV機（浸沒式深紫外光光刻機）。此文章於今年1月炒作過，當時累到美科技股大跌。

 

　　周一又出中國又開發出類近DUV機，立馬把ASML(US.ASML)股價打趴，今次打趴得更厲害，是中國的長鑫存儲(滬:688825)一上市，股價狂升400多巴仙，是真打到來了。

 

　　這個真打到來之恐懼，使美股費城半導體指數下滑超過2%，存儲芯片相關指數跌幅擴大至6%以上，其中SK海力士(US.SKHY)下挫7%，閃迪(US.SNDK)跌幅達11%。

 

　　7月28日，受隔夜美股科技股下跌拖累，日韓股市大幅低開，韓國KOSPI指數跌超8%觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘。這是韓國股市今年以來第8次觸發熔斷機制。韓國KOSPI指數恢復交易後跌幅擴大至10%，SK海力士跌超13%，三星電子跌逾12%。

 

　　A股方面，三大指數集體低開算力硬件、煤炭、貴金屬、半導體芯片等方向跌幅居前。截至收市，滬指跌1.2%，深成指跌4.5%，創業板指跌7.3%。

 

　　附表只截至昨日中午（表一），到午後港股見回升，作個對比，是欲指出，港股是有韌力的。

 

　　當前科技股市場的大混亂主要是由於科技股受到重新估值，是下行估值，非上行估值的影響。

 

國泰海通：科技主題震盪階段

 

　　國泰海通認為，當前AI板塊進入預期混沌與樽頸期，隨著估值快速下殺有望逐步走穩，寧德時代大額回購註銷為市場提供了新的交易可能。科技主題整體進入震盪階段，但也將迎來錯峰配置時機，關注板塊輪動與產業新催化。建議聚焦國產模型與出海加速，能源與供應鏈安全。

 

招商證券：科技板塊分化築底

 

　　招商證券認為，近期證監會、央國企及上市公司密集釋放增持、回購、分紅等穩市訊號，寬基ETF顯著流入，政策底基本顯現；融資資金、ETF與交易結構變化也表明流動性壓力有所釋放，市場正逐步築底。

 

　　二季度公募對TMT配置及個股集中度均創歷史新高，短期擁擠可能引發震盪，但行情是否反轉仍取決於產業景氣和業績趨勢。外部需關注美聯儲議息、美債利率、中東局勢及特朗普政策轉向。

 

　　總體看，市場系統性下行空間有限，但科技板塊去槓桿可能導致反覆震盪、分化築底。配置上可沿半年報業績和產業趨勢布局，重點關注TMT漲價鏈、量價改善資源品、電池、醫療器械、創新藥、自動化設備、航天裝備，以及海外和國產算力方向。

 

中金：AI仍是核心主題

 

　　中金公司認為，7月下旬海外龍頭公司業績開始陸續披露，市場關注度較高。

 

　　1. 硬件方面，存儲擴產訂單按月增強；國產芯片下游CSP/智算定單需求旺盛；PCB隨伺服器、交換機升級持續迭代，龍頭公司優勢較為明顯；光模塊及NPO等模塊在數據中心佔比有望持續提升，頭部企業在行業加速迭代背景下將保持高利潤率。

 

　　2. 軟件方面，AI Infra（AI基建）需求走強，行業景氣度較為確定。

 

　　3. 遊戲，暑期正式上線/測試產品數量陸續增多，同時A股遊戲第二季業績前瞻和預告維持高景氣。

 

信證：看好超跌後投資機會

 

　　中信證券研報指出，2026年二季度公募基金季報披露完畢，電子行業配置比例自2026年一季度繼續上升，處於高位區間：2026年二季度電子行業基金重倉股市值規模合計為1.58萬億元人民幣，按季增長155.5%；電子行業佔基金重倉總規模為39.1%，按季增19.6%，超配16.1%，維持高位。

 

　　子行業而言，元器件在電子行業內部佔比提升，消費電子、半導體、其他電子零組件Ⅱ和光學光電在電子行業內部佔比略降。7月以來板塊大幅調整，相關標的估值已明顯回落，但行業基本面仍保持強勁：半導體設備訂單確定性持續增強，國產算力訂單及供應鏈備貨有望加速，AI伺服器需求帶動PCB、AI電源景氣延續，存儲漲價趨勢進一步明確，同時產業鏈機會正逐步向消費電子擴散。

 

　　研報認為，當前股價調整已使部分優質標的進入估值窪地，後續有望迎來業績兌現與估值修復共振，堅定看好超跌後的投資機會。

 

　　作為國內券商，他們看好三、五、六、七個月後的朝陽，準沒有錯，但作為個人投資者，怎辦好？國內有個峰哥，其炒股經歷堪足借鏡。

 

　　回顧過去一個月，峰哥的炒股軌跡如同一部濃縮的A股悲喜劇。

 

　　7月8日，滬指跌破4000點，他清倉離場。次日半導體板塊大幅反彈，他踏空，隨即全倉追入，倉位拉至99.9%。然而科技板塊旋即調整，他再度被套。7月13日，他發文宣布清倉，坦言「虧損認了」。

 

　　而後便是長鑫科技中籤的消息，像一束光照進來。7月18日，他曬出中籤截圖，評論區有人勸他「開盤就賣，別貪」。7月27日開盤，他果然賣了，獲利近2萬，卻因後續股價繼續走高而感歎「賣早了」。

 

　　但真正讓他重新站起來的，是那滿倉的11.8萬元人民幣浮盈。「讓子彈飛一會兒」，他用這句話宣告自己回來了。

 

　　可子彈終究沒有飛太久。僅僅一天之後，他親自為這場短暫的反擊戰劃上了句號：「曲終人散，夢也該醒了。」

 

　　如果你也有峰哥的經歷，筆者只好建議你一句：多做多錯，少做少錯，唔做唔錯。

 

　　又或者看看粵語殘片，由陳寶珠和蕭芳芳主演的《女殺手》，郁親手就聽打。

 

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

英偉達，財大氣粗？命短？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#股市#科技#半導體#ASML#中國#長鑫存儲#SK海力士#三星#韓國#韓國綜合股價指數 (KOSPI)#港股#人工智能#寧德時代#TMT#美聯儲#中東#特朗普#算力#中信證券#NVIDIA#英偉達#KOSPI
Add a comment ...Add a comment ...
東方出烏雲
更多政政經經文章
東方出烏雲

投票區

納斯達克延長交易時段方案已獲批准
5
|
0

你認為會否對港股造成吸資效應？

60%
不會
40%
難講
0%
投票期：2026-08-10 ~ 2026-09-10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處