英偉達，財大氣粗？命短？

周一（27日）晚，美科技股大跌，拖累到周二（28日）全亞洲的科技股也大跌，原因是一篇文章。

美國傳媒周一有文章指，中國已開發出類近DUV機（浸沒式深紫外光光刻機）。此文章於今年1月炒作過，當時累到美科技股大跌。

周一又出中國又開發出類近DUV機，立馬把ASML(US.ASML)股價打趴，今次打趴得更厲害，是中國的長鑫存儲(滬:688825)一上市，股價狂升400多巴仙，是真打到來了。

這個真打到來之恐懼，使美股費城半導體指數下滑超過2%，存儲芯片相關指數跌幅擴大至6%以上，其中SK海力士(US.SKHY)下挫7%，閃迪(US.SNDK)跌幅達11%。

7月28日，受隔夜美股科技股下跌拖累，日韓股市大幅低開，韓國KOSPI指數跌超8%觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘。這是韓國股市今年以來第8次觸發熔斷機制。韓國KOSPI指數恢復交易後跌幅擴大至10%，SK海力士跌超13%，三星電子跌逾12%。

A股方面，三大指數集體低開算力硬件、煤炭、貴金屬、半導體芯片等方向跌幅居前。截至收市，滬指跌1.2%，深成指跌4.5%，創業板指跌7.3%。

附表只截至昨日中午（表一），到午後港股見回升，作個對比，是欲指出，港股是有韌力的。

當前科技股市場的大混亂主要是由於科技股受到重新估值，是下行估值，非上行估值的影響。

國泰海通：科技主題震盪階段

國泰海通認為，當前AI板塊進入預期混沌與樽頸期，隨著估值快速下殺有望逐步走穩，寧德時代大額回購註銷為市場提供了新的交易可能。科技主題整體進入震盪階段，但也將迎來錯峰配置時機，關注板塊輪動與產業新催化。建議聚焦國產模型與出海加速，能源與供應鏈安全。

招商證券：科技板塊分化築底

招商證券認為，近期證監會、央國企及上市公司密集釋放增持、回購、分紅等穩市訊號，寬基ETF顯著流入，政策底基本顯現；融資資金、ETF與交易結構變化也表明流動性壓力有所釋放，市場正逐步築底。

二季度公募對TMT配置及個股集中度均創歷史新高，短期擁擠可能引發震盪，但行情是否反轉仍取決於產業景氣和業績趨勢。外部需關注美聯儲議息、美債利率、中東局勢及特朗普政策轉向。

總體看，市場系統性下行空間有限，但科技板塊去槓桿可能導致反覆震盪、分化築底。配置上可沿半年報業績和產業趨勢布局，重點關注TMT漲價鏈、量價改善資源品、電池、醫療器械、創新藥、自動化設備、航天裝備，以及海外和國產算力方向。

中金：AI仍是核心主題

中金公司認為，7月下旬海外龍頭公司業績開始陸續披露，市場關注度較高。

1. 硬件方面，存儲擴產訂單按月增強；國產芯片下游CSP/智算定單需求旺盛；PCB隨伺服器、交換機升級持續迭代，龍頭公司優勢較為明顯；光模塊及NPO等模塊在數據中心佔比有望持續提升，頭部企業在行業加速迭代背景下將保持高利潤率。

2. 軟件方面，AI Infra（AI基建）需求走強，行業景氣度較為確定。

3. 遊戲，暑期正式上線/測試產品數量陸續增多，同時A股遊戲第二季業績前瞻和預告維持高景氣。

信證：看好超跌後投資機會

中信證券研報指出，2026年二季度公募基金季報披露完畢，電子行業配置比例自2026年一季度繼續上升，處於高位區間：2026年二季度電子行業基金重倉股市值規模合計為1.58萬億元人民幣，按季增長155.5%；電子行業佔基金重倉總規模為39.1%，按季增19.6%，超配16.1%，維持高位。

子行業而言，元器件在電子行業內部佔比提升，消費電子、半導體、其他電子零組件Ⅱ和光學光電在電子行業內部佔比略降。7月以來板塊大幅調整，相關標的估值已明顯回落，但行業基本面仍保持強勁：半導體設備訂單確定性持續增強，國產算力訂單及供應鏈備貨有望加速，AI伺服器需求帶動PCB、AI電源景氣延續，存儲漲價趨勢進一步明確，同時產業鏈機會正逐步向消費電子擴散。

研報認為，當前股價調整已使部分優質標的進入估值窪地，後續有望迎來業績兌現與估值修復共振，堅定看好超跌後的投資機會。

作為國內券商，他們看好三、五、六、七個月後的朝陽，準沒有錯，但作為個人投資者，怎辦好？國內有個峰哥，其炒股經歷堪足借鏡。

回顧過去一個月，峰哥的炒股軌跡如同一部濃縮的A股悲喜劇。

7月8日，滬指跌破4000點，他清倉離場。次日半導體板塊大幅反彈，他踏空，隨即全倉追入，倉位拉至99.9%。然而科技板塊旋即調整，他再度被套。7月13日，他發文宣布清倉，坦言「虧損認了」。

而後便是長鑫科技中籤的消息，像一束光照進來。7月18日，他曬出中籤截圖，評論區有人勸他「開盤就賣，別貪」。7月27日開盤，他果然賣了，獲利近2萬，卻因後續股價繼續走高而感歎「賣早了」。

但真正讓他重新站起來的，是那滿倉的11.8萬元人民幣浮盈。「讓子彈飛一會兒」，他用這句話宣告自己回來了。

可子彈終究沒有飛太久。僅僅一天之後，他親自為這場短暫的反擊戰劃上了句號：「曲終人散，夢也該醒了。」

如果你也有峰哥的經歷，筆者只好建議你一句：多做多錯，少做少錯，唔做唔錯。

又或者看看粵語殘片，由陳寶珠和蕭芳芳主演的《女殺手》，郁親手就聽打。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

