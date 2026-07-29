GLOBAL Wednesday｜港股連續兩日跑贏亞股 | 美聯儲議息料鷹聲一片！ | 美國次季GDP及通脹數據重磅發布

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

環球金融市場迎來多項重要數據出爐！美聯儲議息前市場的對加息的預期再次升溫，加息機率急升至35%，外圍資金轉趨謹慎。另一方面，英國央行預計維持利率不變。

宏觀經濟數據成為市場焦點，美國即將公布第二季GDP及6月核心PCE平減指數，通脹與經濟動力將如何影響美聯儲貨幣政策走向？與此同時，中國7月PMI預測微降，對中港股市將帶來怎樣的考驗？湯麗鴻Kimmy將為大家深度拆解多項全球數據！

影片網址：https://www.youtube.com/live/MwHA8yvyTAU?si=C_rPewv5jiDviuiB

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