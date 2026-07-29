著數優惠︱無印良品周年慶專車免費茶飲＋遊戲贏手提風扇＋網店會員購物減$30

無印良品25周年慶活動有著數！即日至8月9日期間逢星期五、六、日，「無印良品香港25周年專車」將會走遍多個社區，活動現場設有互動遊戲攤位，免費換茶飲，更有機會獲得無印良品 USB-C 充電式手提風扇或25 周年限定爆谷，超著數！另外，即日起至8月16日期間，登記網店帳戶並完成MUJI app ID綁定後，首次購物輸入優惠碼，即可享滿$300減$30的折扣優惠。

「無印良品香港25周年專車」體驗巡禮已於尖沙咀海防道正式首站啟航，其後將陸續前往銅鑼灣、旺角、觀塘、沙田及元朗等全港15個核心地點出沒。「無印良品香港25周年專車」特設兩大免費禮遇︰

第一重禮遇：免費換領無印良品風味茶飲

活動當日登記成為 MUJI app 會員並追蹤無印良品官方社交媒體（Instagram 或 Facebook），即可免費獲得風味果茶 1 罐（梅子綠茶、百香果綠茶或荔枝紅茶，隨機派發）。

第二重禮遇：挑戰 10 秒互動遊戲贏大獎

完成上述步驟即可參與互動遊戲，於限時 10 秒內抓取特定顏色的幸運球即可獲獎：

紅色球（大獎）：無印良品 USB-C 充電式手提風扇 1 部（價值 $68）

白色球：25 周年限定爆谷系列 1 包（抹茶牛奶、柚子柑橘糖或牛油雞肉咖喱味，隨機派發）（價值 $18）

活動日期:

7月24日至7月26日 | 7月31日至8月2日 | 8月7日至8月9日

活動地點：

【第二星期】

7月31日（五）

12nn–3pm｜觀塘駿業街（近港鐵站及巴士站）

4:30pm–8pm｜九龍灣臨豐街（MegaBox對出位置）

8月1日（六）

12nn–8pm｜銅鑼灣百德新街（近港鐵站）

8月2日（日）

12nn–3pm｜元朗西菁街

4:30pm–8pm｜屯門市廣場

【第三星期】

8月7日（五）

12nn–3pm｜鰂魚涌英皇道

4:30pm–8pm｜寶琳貿業路

8月8日（六）

12nn–3pm｜旺角西洋菜南街

4:30pm–8pm｜旺角砵蘭街（朗豪坊對出位置）

8月9日（日）

12nn–3pm｜青衣青敬路（青衣城附近）

4:30pm–8pm｜東涌慶東街

除此之外，即日起至8月16日期間，凡登記網店帳戶並完成MUJI app ID綁定後，首次購物於購物車輸入"MUJI25online"，即可享滿HK$300減HK$30的折扣優惠。