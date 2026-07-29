中秋月餅優惠2026︱望月新口味流心月餅早鳥78折起＋Pompompurin /Pokémon/褲褲兔限定套裝＋飛行里數大抽獎

今個中秋望月除了流心奶黃、經典奶黃等招牌口味之外，更推出全新5款流心口味月餅，包括：流心榛子朱古力、流心開心果、流心黑芝麻、奶茶及流心咖啡，9 月2日前早鳥優惠價78折起選購。與此同時，品牌限定聯乘可愛的Pompompurin、褲褲兔、Pokémon及本地品牌永樂推出限定套裝，望月首度舉行「望月賞里大抽獎」，凡於香港官方網店單一惠顧滿港幣500元，即可獲得抽獎名額一個，有機會贏得總共50萬的「亞洲萬里通」里數！

望月2026中秋全新口味月餅

品牌重點推介流心榛子朱古力月餅，以可可餅皮包裹甘甜榛子餡，蘊藏比利時黑朱古力流心，三重極致醇厚，香氣四溢，朱古力控必食！喜歡港式鴛鴦的朋友，可考慮「港式鴛鴦」特別版禮盒，內有「流心奶茶」與「流心咖啡」流心月餅，流心內餡將Lipton紅茶醇厚茶韻與香滑奶香完美融合，而流心咖啡月餅選用意大利illy咖啡製成內餡與流心，咖啡幽香醇厚。

流心榛子朱古力月餅4件禮盒裝早鳥價$178 正價$228

港式鴛鴦特別版套裝 4件禮盒裝（流心奶茶月餅2件、流心咖啡月餅2件）早鳥價 $188 正價 $238

流心開心果月餅精挑的意大利開心果經過反覆烤焙磨製，純粹綻放自然而然的濃郁堅果香氣。流心黑芝麻月餅則使用烘烤過的日本黑芝麻製成香濃順滑的流心內餡，令月餅外內都帶有獨特的香氣。當然，流心奶黃月餅、流心抹茶月餅、榴槤奶黃月餅、蛋黃白蓮蓉月餅、陳皮紅豆月餅、流心杏仁茶月餅、流心奶茶月餅等亦有早鳥折扣優惠。

流心開心果月餅4件禮盒裝早鳥價 $188 正價 $238

流心黑芝麻月餅4件禮盒裝早鳥價 $178 正價 $228

流心抹茶月餅4件禮盒裝早鳥價 $178 正價 $228、流心奶黃月餅4件禮盒裝早鳥價$178 正價$228

望月賞里大抽獎

即日起至2026年9月2日期間，凡於官方網店單一消費滿港幣500元，即可獲得抽獎名額一個；單一消費滿港幣1,000元則可獲兩個名額，如此類推。頭獎幸運兒獨享300,000里數，等同香港往返東京頭等客艙來回機票3張！

中秋限定聯乘特別版商品

今個中秋佳節，望月限定聯乘四大IP及品牌推出限定套裝：與SANRIO經典可愛角色Pompompurin、治癒系人氣角色Opanchu Usagi褲褲兔合作推出月餅，另外Pokémon主題蝴蝶酥禮盒再登場，更與本地老字號永樂麵粉廠聯乘，將其馳名鹹香蝦籽融入望月經典蝴蝶酥之中。

流心奶黃月餅 - Pompompurin 特別版套裝4件禮盒裝早鳥價 $198 正價 $258

流心奶黃月餅 - 褲褲兔Opanchu Usagi特別版套裝4件禮盒裝早鳥價 $198 正價 $258

Pokémon特別版蝴蝶酥禮盒 24件禮盒裝早鳥價 $168 正價 $198

Pokémon特別版雙拼蝴蝶酥禮盒12件禮盒裝（經典蝴蝶酥6件+黑白芝麻蝴蝶酥6件）早鳥價 $118 正價 $138

望月×永樂 鮮香蝦籽蝴蝶酥8件裝早鳥價 $68 正價 $78

望月2026中秋早鳥優惠

早鳥優惠日期：2026年6月17日至9月2日

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