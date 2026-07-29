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在7月接近尾聲之際，烏克蘭總統澤連斯基給了世界一個震撼彈：下令攻擊正在裏海行駛的軍用商船，炸開了俄烏戰爭和美伊戰爭兩個戰場交集的爭論；另外，烏克蘭和以色列最近終於打破過去曖昧的關係，不避嫌地加強在軍事上和情報上的合作。
國際評論

烏克蘭和以色列的命運交集

容我世說
張翠容
容我世說

　　在7月接近尾聲之際，烏克蘭總統澤連斯基給了世界一個震撼彈：下令攻擊正在裏海行駛的軍用商船，炸開了俄烏戰爭和美伊戰爭兩個戰場交集的爭論；另外，烏克蘭和以色列最近終於打破過去曖昧的關係，不避嫌地加強在軍事上和情報上的合作。

 

　　數天後，澤連斯基和內塔尼亞胡一同出現在華盛頓，他們受邀參加美國已故參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)的國葬儀式。這是兩位領導人近3年來首次面對面互動，他們禮貌地握手，展現微笑並短暫交談，這舉動足以吸引不少媒體的眼光，特別其後他們都和特朗普舉行了閉門會議，隨即引發外界揣測：以色列在俄烏戰爭的角色會否轉變？烏克蘭在反伊朗軸心上會否成為美以重要的代理人？特朗普對這兩位同時爭奪美國軍事支持的盟友之態度又如何？

 

烏克蘭和以色列的命運交集

澤連斯基和內塔尼亞胡同現身華盛頓，參加美國已故參議員格雷厄姆的國葬儀式。(AP)

 

　　過去以色列礙於俄羅斯在中東有戰略默契，一直拒絕直接向烏克蘭提供防空武器（如鐵穹系統），在俄烏衝突中採取審慎平衡的旁觀立場。可是，自敘利亞前年年底變天，俄羅斯勢力逐漸退場，以色列和烏克蘭的關係才拉進一步。以色列近年更暗中透過美國，將其退役的「愛國者」防空系統與雷達技術融通至烏克蘭前線，並與烏方展開情報共享。

 

　　雖然烏克蘭並非中東國家，但最近在其鄰近的裏海向伊朗商船發炮，打破了伊朗視裏海為其安全後花園的戰略部署。澤連斯基強調此舉是要阻截伊朗向俄羅斯輸出軍火，不過明眼人一看便知，澤連斯基是要向西方及以色列證明烏克蘭在「全球反伊朗軸心」中的實戰價值，從而換取更先進的電子戰與防空技術支持。

 

烏克蘭和以色列的命運交集

烏克蘭向裏海(Caspian Sea)的伊朗商船發炮，打破了伊朗視裏海為其安全後花園的戰略部署。(Shutterstock)

 

　　至於特朗普，他不再提供盲目的、無底線的軍事預算，而是要求這兩位盟友必須在美國的全球戰略中展現「對等價值」，來換取華府的軍事與政治支持。一方面，他支持烏克蘭武器本土化，另方面，他又力挺以色列的國防預算。與此同時，在不會破壞美國重組中東地緣政治的節奏以及達成俄烏和談上，他亦推動烏克蘭與以色列在抗伊地緣戰略上的隱形連動。

 

　　可是，伊朗表明，由於烏克蘭介入美伊戰爭，該國已成為伊朗的合法攻擊目標，這不僅令阿拉伯國家擔心戰火進一步外溢，擴大地緣衝突，也憂慮可能衝擊國際法與供應鏈安全。

 

　　無論如何，當烏克蘭甘願被綁上中東的戰車上，澤連斯基和內塔尼亞胡這兩位戰時總統和總理，便儼如國際政壇上的難兄難弟。有趣的是，原來烏克蘭是全球除以色列之外，少數曾同時由猶太裔人士擔任總統與總理的國家。

 

烏克蘭和以色列的命運交集

敖德薩是烏克蘭南部的重要港口城市，在19世紀曾匯聚大量猶太精英與財富。(Shutterstock)

 

　　事實上，烏克蘭與以色列有著深厚的歷史淵源，至少在二戰前，烏克蘭在歐洲擁有最龐大的猶太人口，他們在烏克蘭已聚居長達千年之久，對現代猶太復國主義有關鍵貢獻。例如烏克蘭南部港口城市敖德薩，在19世紀匯聚了大量猶太精英與財富，孕育了許多推動現代以色列建國的先驅與思想家。此外，烏克蘭又是東歐阿什肯納茲猶太文化與哈西德主義(Hasidism)的重要孕育地，許多猶太聖人及思想家均出身於此。

 

　　二戰後，以色列建國再加上後來的東歐劇變，大量烏克蘭猶太人移居以色列，目前以色列有相當大比例的人口擁有烏克蘭血統。

 

　　如此看來，雙方在民間與情感上其實有著密不可分的歷史紐帶，而在地理上兩國並無接壤，但在地緣政治上僅隔著黑海與土耳其，因此烏克蘭的長程無人機能奔襲裏海或黑海周邊，與中東局勢產生直接的軍事連結。如今，烏克蘭和以色列在美伊戰場上再次出現命運的交集，這是歷史的偶然或是必然？

Tags:#容我世說#大國博弈#美伊戰爭#伊朗#中東戰火#中東局勢#俄烏戰爭#烏克蘭#以色列#澤連斯基#內塔尼亞胡#特朗普#俄羅斯#裏海#國際關係#中東#軍事#戰略#地緣政治
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