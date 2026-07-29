尖沙咀好去處︱The ONE巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

Snoopy粉絲注意！今次終於由Snoopy好友 Woodstock做主角，即日至8月31日於尖沙咀The ONE • Woodstock & Friends 盛夏運動會擔大旗，帶來首個Woodstock大型商場裝置。場內設有四大打卡位與體驗區，充滿美式校園運動風，同場更有期間限定店。店內特設 Woodstock 專區，展示逾 40 款 Woodstock必搶單品，還有會場限量Snoopy 及Olaf毛公仔匙扣、盲盒、尼龍萬用袋以及小家電等。

重點推介

• 3 米高 Woodstock

• 四大運動熱點打卡位

• 期間限定店逾 50 款新品

• 特設 Woodstock 專區

全場「C 位」由 3 米高的 Woodstock 鎮守，戴上頭帶手握球拍，臉上掛著自信的表情。Snoopy 粉絲一定要坐在龍門架內的「神座」，擺出高難度的倒掛金鉤勁射姿勢打卡。

識歎識玩的 Snoopy 兄弟 Olaf 懶洋洋地躺平在彈床的尾端，等你替他上場迎戰！ 你可以借助彈床力量成為「灌籃高手」，與籃球健將 Snoopy 比拼飛身入樽姿勢。美式校園更衣室以色彩鮮艷的金屬儲物櫃、掛著運動服飾的架子，成為打卡最強場景。

期間限定店必搶Woodstock單品

以巨型運動鞋盒設計的Woodstock & Friends活力限定店，有超過300款運動主題周邊產品，當中逾 50 款為全新首度登場，店內特設 Woodstock 專區，展示逾 40 款 Woodstock必搶單品！另外，於限定店內消費滿 $380，更可獲贈低調有型的 Woodstock 或可愛的 Snoopy 及Olaf 環保袋一個，絕對是粉絲必收之選！



會場限量 200 隻 Snoopy & Olaf 限定色毛公仔匙扣 $99



Snoopy 棒球衫$300 / 件



Woodstock 大頭抱枕$180 / 個



運動系列公仔吊飾盲盒$99/盒



Woodstock 洗水 T 恤$280 / 件



Snoopy 運動亞克力盲盒$50 / 盒



於店內消費滿 HK$380，即送 Woodstock 或 Snoopy 及 Olaf 環保袋

The ONE • Woodstock & Friends 盛夏運動會打卡位

日期：即日起至8月31日

時間：10am至10pm

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

Woodstock & Friends活力限定店

日期：即日起至8月31日

時間：12nn-9:30pm

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭