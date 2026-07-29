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尖沙咀好去處︱The ONE巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介
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尖沙咀好去處︱The ONE巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:The ONE

　　Snoopy粉絲注意！今次終於由Snoopy好友 Woodstock做主角，即日至8月31日於尖沙咀The ONE • Woodstock & Friends 盛夏運動會擔大旗，帶來首個Woodstock大型商場裝置。場內設有四大打卡位與體驗區，充滿美式校園運動風，同場更有期間限定店。店內特設 Woodstock 專區，展示逾 40 款 Woodstock必搶單品，還有會場限量Snoopy 及Olaf毛公仔匙扣、盲盒、尼龍萬用袋以及小家電等。

 

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

 

重點推介

 

　　•    3 米高 Woodstock

　　•    四大運動熱點打卡位

　　•    期間限定店逾 50 款新品

　　•    特設 Woodstock 專區

 

　　全場「C 位」由 3 米高的 Woodstock 鎮守，戴上頭帶手握球拍，臉上掛著自信的表情。Snoopy 粉絲一定要坐在龍門架內的「神座」，擺出高難度的倒掛金鉤勁射姿勢打卡。

 

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

 

　　識歎識玩的 Snoopy 兄弟 Olaf 懶洋洋地躺平在彈床的尾端，等你替他上場迎戰！ 你可以借助彈床力量成為「灌籃高手」，與籃球健將 Snoopy 比拼飛身入樽姿勢。美式校園更衣室以色彩鮮艷的金屬儲物櫃、掛著運動服飾的架子，成為打卡最強場景。

 

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

 

期間限定店必搶Woodstock單品

 

　　以巨型運動鞋盒設計的Woodstock & Friends活力限定店，有超過300款運動主題周邊產品，當中逾 50 款為全新首度登場，店內特設 Woodstock 專區，展示逾 40 款 Woodstock必搶單品！另外，於限定店內消費滿 $380，更可獲贈低調有型的 Woodstock 或可愛的 Snoopy 及Olaf 環保袋一個，絕對是粉絲必收之選！
 

 

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

會場限量 200 隻 Snoopy & Olaf 限定色毛公仔匙扣 $99
 

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

Snoopy 棒球衫$300 / 件
 

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Woodstock 大頭抱枕$180 / 個
 

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運動系列公仔吊飾盲盒$99/盒
 

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Woodstock 洗水 T 恤$280 / 件
 

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Snoopy 運動亞克力盲盒$50 / 盒
 

尖沙咀好去處︱The ONE 巨型Woodstock 、Snoopy運動會打卡＋期間限定店新品推介

於店內消費滿 HK$380，即送 Woodstock 或 Snoopy 及 Olaf 環保袋

 

The ONE • Woodstock & Friends 盛夏運動會打卡位

日期：即日起至8月31日

時間：10am至10pm

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

 

Woodstock & Friends活力限定店

日期：即日起至8月31日

時間：12nn-9:30pm

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

 

Tags:#尖沙咀#The ONE#商場#Woodstock#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#期間限定店#Snoopy
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