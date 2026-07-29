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海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者
美食情報
米芝蓮

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　尖沙咀海港城全新美食廣場正式開業！由連鎖美食廣場「大食代」及富臨集團合作打造的全新概念美食廣場「Food Atlas」，正式登陸海港城，集合12間來自中、日、韓、東南亞地區的特色餐飲品牌，包括3間米芝蓮必比登推介餐廳──本地人氣老字號「文記車仔麵」、知名泰式餐廳「泰排檔．寧記」及海鮮匠人「魚事者」等。

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

新food court「Food Atlas」位於海港城港威商場4樓，city'super的正上方，可使用中庭的扶手電梯前往。（攝影：Katty）

 

　　「Food Atlas」最大的特色，就是12個餐飲品牌都各具特色，食物的種類多元化，而且幾乎所有都使用開放式廚房，大家可以清楚看到師傅的製作過程，由「薔紅宅急便」的炸雞，到「哈芙」的即捲壽司卷，甚至「土司工坊」現烤土司，讓食客食得更安心。

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「Food Atlas」的裝修格局明亮舒適，座位不算多，平日想幫襯最好避開午市繁忙時段。（攝影：Katty）

 

　　12個品牌當中，個人首推「文記車仔麵」。這間位於深水埗的人氣車仔麵店，創業10多年，更連續9年獲得米芝蓮必比登推介，在福榮街足足開了3間分店！賣點是配料有很多很多很多選擇，海港城的分店都有超過40款，各有不同烹調方法，味道各有特色，最多可以揀10款。我最愛是酸齋、瑞士雞中翼、豬皮及蘿蔔。喜歡食車仔麵的朋友絕對要來試試，既不用日曬雨淋在人多車多的福榮街排隊，又坐得舒服，亦無壓力要快食快走！

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「文記車仔麵」是新food court的亮點，在場內自成一閣。（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

食客可以看到有甚麼「車仔餸」可以揀，但當然不是直接跟店員落order，而是用手機自己落單。（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

文記車仔麵的靈魂是自製辣椒醬及牛腩湯底，味道濃郁滋味，令人一試上癮！（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

車仔麵的麵底或菜底各$10-13，配料每款$10-16，如果貪心多點幾款餸，食過百蚊碗車仔麵毫無難度！（攝影：Katty）

 

　　「泰排檔」是香港米芝蓮必比登推介的餐廳，同集團的「寧記」則連續5年獲得泰國米芝蓮必比登推介。在美食廣場內的「泰排檔．寧記」，可以一次過試勻兩間餐廳的招牌美食，包括寧記豬腳飯、和牛船麵、醉貓炒河等。「泰排檔」兩間分店（佐敦及中環）都經常要等位，而且店內都比較逼狹，現在於food court就可以吃到，應該舒適很多！

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

開放式的廚房設計，可以清潔看到師傅煮麵及製作沙律的過程。（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

泰式招牌船麵和牛$108／豚肉$88

 

　　另一間心水推介是「哈芙」，用上北海道七星米製作出多款創意壽司卷，全部即點即造，新鮮又好食。

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「夏威夷」巨大卷 $68

 

　　卷如其名，真的非常巨大！入面捲著蟹柳、吉列蝦及青瓜絲，上面灑上櫻花蝦及炸蒜，又惹味又滿足！（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「芒芒戀」經典中卷 $72

壽司卷入面是吉列蝦及青瓜絲，加上明太子醬及芒果醬，非常醒胃。（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「哈芙」的壽司卷全部即點即製，特別新鮮美味。（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「魚事者」名物「炸魚無薯條」$30

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

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金牌脆皮雞 $88

灣仔地道茶餐廳「薔紅宅急便」，最出名就是「金牌脆皮雞」，即點即炸，皮脆肉嫩。（攝影：Katty）

 

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薔紅宅急便「香脆豬扒炒滑蛋豬仔包」$42

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

香滑沙嗲濃湯鴨血花甲粉 $68、惹味香辣濃湯肥牛花甲粉 $69

「花甲研究所」主打海鮮花甲湯麵，湯底鮮味濃厚，材料豐富，分量十足！（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「潮汕紅」以傳統秘製滷水炮製出多款潮汕滷味，如獅頭鵝肉、粉肝、豆腐等。（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「潮汕紅」的人氣小食，最受歡迎是潮汕蠔仔烙（$38），另外還有炸普寧豆腐及炸蝦盒等。（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

潮汕紅「潮汕紅鵝肉飯」$78

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「金罉記煲仔飯」以智能明火煮食，帶出獨特火候與焦香風味。（攝影：Katty）

 

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金罉記煲仔飯「臘味煲仔飯」$78

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「土司工坊」新加坡椰漿飯配雞扒、星洲海鮮叻沙

 

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「老虎拉麵」鹽葱燒雞肉丼

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

「老虎拉麵」黑蒜豚骨叉燒拉麵 $70

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

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海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

韓式燒肉品牌「冬柏」，主打「一人燒」，供應多款一人份套餐，從嚴選肉品到韓式特製小菜，每一道都精算份量，既滿足又不剩負擔。（攝影：Katty）

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

冬柏「海鮮豆腐湯」

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

 

冬柏「蜂蜜米酒」

 

Food Atlas

地址︰尖沙咀海港城港威商場4樓4102號舖

營業時間︰11am-10pm（土司工坊8am-10pm)

 

海港城全新美食廣場｜必吃3間米芝蓮必比登推介餐廳：文記車仔麵、泰排檔、魚事者

 

Tags:#美食情報#尖沙咀美食#海港城#米芝蓮#美食廣場#港漂生活情報#大食代#富臨集團#必比登推介#文記車仔麵#泰排檔
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