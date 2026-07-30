孔老二曾謂禮失求諸野，股市上有投資者認為港股不濟，便求諸韓日股，結果？野花有刺，沾手者均損手，反之港股唔聲唔聲，沾手有餘香。

7月29日，韓股收市後傳出重磅消息，韓國金融當局當天召開緊急會議，會議於當地時間下午6點（香港時間下午5點）開始。韓國議員Yoo Dong-soo表示，會議由財政部長具潤哲主持，韓國主要金融監管部門負責人參加。

韓股兩日急挫約20%

值得注意的是，在前天出現暴跌之後，昨日韓國股市恐慌性情緒並沒有得到釋放，反而繼續下挫，KOSPI指數因此連續第二個交易日觸發熔斷機制，一度跌近13%，兩日累計跌幅約20%。截至收市，韓國KOSPI指數收跌6%報5663點（圖一），創4月7日以來最低收市水平，較6月的高點已重挫約40%。三星電子跌逾5%，SK海力士跌近10%。

7月29日，韓國主要金融監管機構負責人就單隻股票槓桿型交易所交易基金(ETF)引發的市場爭議公開致歉。此前，部分投資者和市場人士認為，這類產品加劇了市場波動，並導致投資者財富大幅縮水。韓國金融服務委員會主席李億遠表示，對於監管機構未能在多個方面達到公眾信任要求，他感到歉意。韓國金融監督院院長李燦鎮表示，監管機構正在盡最大努力恢復市場信任。

不過，韓國的監管層釋放出的訊號並不統一。

7月28日，李億遠在一場座談會上表示，將優先密切關注7月31日起實施的強化基本預託金等補充方案的政策效果。李億遠同時表示，若需求未能充分平息，也將提前研究和準備追加措施。

據悉，目前正在研究的方案是設定總量管理規則，將個人金融投資產品總投資額中個股槓桿比重限制在20%以內。例如，若金融投資產品投資額為1億韓圜，則最多只能將2000萬韓圜投入單一股票槓桿產品。

據韓國《中央日報》7月29日報道，正隨總統李在明出訪巴西的青瓦台政策室室長金容範表示，政府正在密切監控市場，目前還沒有到啟動股市平準基金的階段。

他將此輪暴跌定性為市場尋找均衡點的「再評估過程」，將韓國股市的高波動性歸因於散戶交易活躍、衍生品氾濫及半導體龍頭股權重過高等結構性問題，並對槓桿ETF的責任作出切割，稱「不能把所有問題都歸結為哪一個原因」。上述表態迅速在韓國網絡社區和投資者群體中引發強烈反彈。

批評者認為，政府此前高調為市場造勢、吸引散戶入場，如今市場崩跌卻以「市場自我調節」為由推卸責任，態度前後矛盾。

韓國政府高級官員周三（29日）在國會接受了議員多輪質詢。議員認為，韓國5月推出的槓桿式單一股票產品是此輪市場暴跌的部分原因。國民力量黨議員李鐘旭在聽證會上對具潤哲表示：「這個國家已經變成了一個賭場，這些根本就是絕不應該獲准上市的產品。我認為這是一次政策失敗。」

截至7月13日，7月累積強制平倉規模達到3442億韓圜（約合18.2億港元），逾120萬個槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線，其中約32萬至36萬個帳戶已經被券商全額強制平倉，部分帳戶甚至出現倒欠券商資金情況。

花旗環球證券亞太交易策略主管穆罕默德阿帕巴伊在之前面向機構投資者發布的市場評論報告中表示，掛勾韓國資產的槓桿ETF總市值，在6月22日觸及525億美元（76.37萬億韓圜）高點後，現已縮水至190億美元（27.64萬億韓圜）。阿帕巴伊指出，槓桿ETF總市值較高點縮水335億美元（48.7萬億韓圜），且在下跌過程中仍有62億美元（9.02萬億韓圜）的新增申購資金入場，綜合兩項數據推算，韓國散戶整體虧損規模達到56.3萬億韓圜。

摩根大通估算，以180億美元為合理存量，韓國國內槓桿ETF去槓桿進度約75%，但AUM縮水部分來自淨值下跌，而非純贖回，帳戶層去槓桿未完成。

老登股逆風反彈

進入2026年7月，此前在今年上半年集體深跌的港股核心權重股（被市場戲稱為「老登資產」）迎來強勁的逆風反彈。截至7月29日的數據統計，多隻核心科技藍籌、資源股及金融股在7月徹底扭轉跌勢，走出大幅回升行情。其中，科技互聯網巨頭強勁領跑：小米(01810)7月累漲47.3%，美團(03690)累漲34.7%，阿里巴巴(09988)累漲22.35%（表一）。

分析人士指出，港股核心大盤股在7月的集體躁動，主要受益於上半年過度悲觀情緒的出清、供應鏈成本壓力的「階段性緩解」，以及全球避險資金向低估值、高現金流的終端及高股息紅利資產再度轉移。

粵曲有唱，路邊的野花不要採，一採便出血，還是家花溫馨。除上述升得較多的股外，一般而言，點都有些進帳，看來8月還是內觀可也。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）