溫傑星期四｜港股期指結算早市軟著陸 | 儲局按兵不動美股照瀉 | 快評微軟Meta業績

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美聯儲最新議息決定按兵不動，宣布維持利率不變，然而美股三大指數卻集體下挫，外圍大市「不加息照跌」。究竟這是利好因素早已被市場消化，抑或背後隱藏着對通脹與政策前景的深層疑慮？

另一邊廂，美股科技巨頭業績重磅登場。微軟與 Meta 最新財報喜憂參半，AI資本開支的巨額投入更引發市場劇烈震盪。面對科技股波動加劇，投資者應如何解讀這股AI開支潮對後市的影響？

港股方面，百威亞太(01876)公布中期純利同比增長逾一成五，績後獲資金追捧。今集 Hot Talk 一點鐘，比比將為大家精準拆解外圍局勢、巨頭業績含意以及百威亞太績後的最新部署策略。

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