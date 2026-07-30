WhatsApp帳戶騎劫騙案｜騙徒疑用AI偽造聲音 兒子收「爸爸」語音訊息 失$1,000萬
TEXT:Katty WuPHOTO:Facebook@CyberDefender 守網者
過去兩星期，警方共接獲超過150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損金額失逾$2,600萬港元！
近日，一名受害人收到來自爸爸的WhatsApp語音訊息，表示需$100萬港元轉賬給朋友。原來爸爸的WhatsApp帳戶已被騙徒騎劫，不過受害人認為該語音訊息的聲線及說話方式與其爸爸極其相似，所以信以為真，並按指示完成轉賬。
其後，騙徒再以不同藉口，要求受害人將款項轉入多個不同銀行戶口，受害人一一照辦，直至受害人表示其儲蓄戶口存款已歸零，騙徒便失聯。最終，受害人是在警方主動聯絡後，才驚覺受騙，最終損失超過$1,000萬港元。
警方提醒市民，WhatsApp帳戶騎劫中，騙徒有機會利用人工智能（AI）偽造身邊人的聲音，不想自己成為下一個騙案嘅受害者，請緊記：
● 切勿單純相信語音訊息，即使聲線相似亦不代表真確
● 收到任何人提出轉賬或匯款要求，應先致電對方本人親身核實
● 啟用雙重認證功能
● 定期檢視帳戶所連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置
（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）
Add a comment ...
Comment
暫無回應