新皇崗口岸︱預料最快9月通關＋港深過關縮短至5分鐘＋一地兩檢一次放行＋交通攻略懶人包

好消息！新皇崗口岸大樓即將啟用，《皇崗口岸港方口岸區條例》將於7月31日起生效，不過條例生效不代表市民可以即日起於新皇崗口岸通關。據知口岸目前仍在安裝設施及測試，網傳預料最快9月通關。未出發，先了解新皇崗口岸過關需知及交通攻略懶人包。

「一地兩檢」安排、過關縮短至5分鐘

新皇崗口岸是港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，將實施「一地兩檢」安排和「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式。新皇崗口岸的整體通關時間，將從原來落馬洲／皇崗口岸的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘，極速過關！設計通關流量可達每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可提升至每日30萬人次。

香港特別行政區政府7月30日與深圳市人民政府簽署《深圳市人民政府與香港特別行政區政府關於在皇崗口岸實施“一地兩檢”的合作安排》（《合作安排》）。圖示保安局局長鄧炳強（右）和深圳市人民政府副市長羅晃浩（左）簽署《合作安排》後合照。

合作查驗、一次放行

日後市民於新皇崗口岸過關體驗「合作查驗、一次放行」通關模式，每一條快捷通道均採用「三道門」一體化設計，人工通道採用背靠背設計。旅客從新皇崗口岸過關，不用兩頭排隊來回折騰，一套證件和生物信息錄入，香港深圳兩邊系統通用。據知，第一道閘門讀取旅客證件信息，核驗通道使用資質；第二道閘門採集指紋、面相等生物信息，完成身份比對；第三道閘門正常放行。

大樓多層式設計

新皇崗口岸聯檢大樓以多層式設計，參照深圳灣口岸模式，在聯檢大樓內設立港方口岸區；而聯檢大樓的港方口岸區內設有公共運輸交匯處，並在該處提供上落客站點供專營巴士、專線小巴、的士（包括新界、市區及的士車隊的士）及跨境巴士使用。

在「一地兩檢」的安排下，本地公共運輸服務車輛可直達公共運輸交匯處，出境旅客下車後可前往旅客出境大堂辦理出境手續，而入境旅客則在旅客入境大堂完成清關手續後，前往公共運輸交匯處乘搭合適的公共交通工具進入香港。

對於市民來說，於新皇崗口岸聯檢大樓過關最大的分別︰不需要乘搭接駁巴士（即皇巴）往返新田，通關後可以坐巴士或專線小巴直達口岸大樓！在「一地兩檢」的安排下，旅客可在同一地點辦理港深兩地出入境手續更省時。

交通安排—專營巴士服務

運輸署建議以下三條現時於新田公共運輸交 匯處設站的專營巴士路線，總站伸延至新皇崗口岸以善用現有的公共運輸網絡及資源。

(i) 城巴第 976A 號線（新田公共運輸交匯處 - 小西灣(藍灣 半島)）

將總站延伸至新皇崗口岸，並由現時只於繁忙時段服務 提升至全日服務。

(ii) 九巴第 276B 號線（天富–上水(彩園)）

九巴第 276B 號線增設特別班次（皇崗口岸–天富巴士總 站），以提供全日來往新皇崗口岸及天水圍/元朗的服務， 並改經朗屏路及青山公路–元朗段，以滿足現時元朗市 中心一帶使用九巴第 B1 號線來往落馬洲支線管制站的 乘客需求。

(iii) 九巴第 N73 號線（新田公共運輸交匯處 - 沙田巿中心）

將總站延伸至新皇崗口岸，以應付深宵時段來往新皇崗 口岸的跨境乘客需求。

交通安排—新增專營巴士服務

為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線，包括來往葵翠邨、啟德、烏溪沙站及屯門青山灣巴士總站

• 路線（一）：皇崗口岸 – 葵翠邨公共運輸交匯處

• 路線（二）：皇崗口岸 – 啟德(世運道)經中九龍幹線

服務初期， 只提 供每天上午 及下 午繁忙時段 服務（在啟德舉行活動時，可延長服務至凌晨， 或配合相關活動的結束時間提供服務）；路線 途經啟德（包括啟德體育園）及大欖隧道轉車 站一帶。

• 路線（三）：皇崗口岸 – 烏溪沙站公共運輸交匯處

• 路線（四）：皇崗口岸 – 青山灣巴士總站

於星期六、日及公眾假期，提供全日服務；路 線途經屯門市中心及洪水橋一帶。

交通安排—專線小巴服務

運輸署計劃將以下六條專線小巴路線延伸至新皇崗口岸。



以新田公共運輸交匯處為終點站的專線小巴路線 （全日服務）

(i) 第 44B 號線 （元朗(新田)–屯門站公共運輸交匯處）

(ii) 第 44B1 號線（元朗(新田)–屯門碼頭）

(iii) 第 78 號線（元朗(新田)–八鄉路(近大欖隧道轉車站)）

以落馬洲管制站為終點站的專線小巴路線（通宵服務）

(i) 第 N44B 號線（落馬洲管制站–屯門碼頭）

(ii) 第 79S 號線（落馬洲管制站–天水圍）

(iii) 第 616S 號線（落馬洲管制站–旺角）

交通安排—的士服務

公共運輸交匯處內將分別設有的士上客和落客區，供不同的士營運（包括市區、新界和的士車隊的士），方便旅客乘搭的士往返口岸。

交通安排—跨境巴士服務

公共運輸交匯處內將設有跨境巴士上落客區。另外，現時在皇崗口岸 24 小時運作的短途跨境巴士服務，除會在新皇崗口岸繼續提供服務外，運輸署正與相關營辦商研究優化及加強服務，包括調整行車路線及服務範 圍，以進一步便利旅客利用跨境巴士服務往返新皇崗口岸。