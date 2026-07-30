歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE期間限定...
美食 搵食地圖

美食優惠︱麥當勞CHIIKAWA ARTIVERSE期間限定...
中藥宜忌|中藥粉直接吞服未必正確！衞生署提醒4大服藥守則避免...
醫學通識 健康解「迷」

中藥宜忌|中藥粉直接吞服未必正確！衞生署提醒4大服藥守則避免...
hot talk 1點鐘

Global X ETFs特約Hot Talk Monday 未來佈局：入場大減！恒指 ETF 表現將更貼身？即睇部署邏輯及收益分析！
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
新皇崗口岸︱預料最快9月通關＋港深過關縮短至5分鐘＋一地兩檢一次放行＋交通攻略懶人包
大灣區旅遊
港漂生活情報
玩樂旅遊熱話

新皇崗口岸︱預料最快9月通關＋港深過關縮短至5分鐘＋一地兩檢一次放行＋交通攻略懶人包

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice CjpwPHOTO:百度百科、保安局fb

　　好消息！新皇崗口岸大樓即將啟用，《皇崗口岸港方口岸區條例》將於7月31日起生效，不過條例生效不代表市民可以即日起於新皇崗口岸通關。據知口岸目前仍在安裝設施及測試，網傳預料最快9月通關。未出發，先了解新皇崗口岸過關需知及交通攻略懶人包。

 

新皇崗口岸︱預料最快9 月通關＋港深過關縮短至5分鐘＋一地兩檢一次放行＋交通攻略懶人包

 

「一地兩檢」安排、過關縮短至5分鐘

 

　　新皇崗口岸是港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，將實施「一地兩檢」安排和「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式。新皇崗口岸的整體通關時間，將從原來落馬洲／皇崗口岸的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘，極速過關！設計通關流量可達每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可提升至每日30萬人次。

 

　　

新皇崗口岸︱預料最快9 月通關＋港深過關縮短至5分鐘＋一地兩檢一次放行＋交通攻略懶人包

香港特別行政區政府7月30日與深圳市人民政府簽署《深圳市人民政府與香港特別行政區政府關於在皇崗口岸實施“一地兩檢”的合作安排》（《合作安排》）。圖示保安局局長鄧炳強（右）和深圳市人民政府副市長羅晃浩（左）簽署《合作安排》後合照。

 

合作查驗、一次放行

 

　　日後市民於新皇崗口岸過關體驗「合作查驗、一次放行」通關模式，每一條快捷通道均採用「三道門」一體化設計，人工通道採用背靠背設計。旅客從新皇崗口岸過關，不用兩頭排隊來回折騰，一套證件和生物信息錄入，香港深圳兩邊系統通用。據知，第一道閘門讀取旅客證件信息，核驗通道使用資質；第二道閘門採集指紋、面相等生物信息，完成身份比對；第三道閘門正常放行。

 

新皇崗口岸︱預料最快9 月通關＋港深過關縮短至5分鐘＋一地兩檢一次放行＋交通攻略懶人包

 

大樓多層式設計

 

　　新皇崗口岸聯檢大樓以多層式設計，參照深圳灣口岸模式，在聯檢大樓內設立港方口岸區；而聯檢大樓的港方口岸區內設有公共運輸交匯處，並在該處提供上落客站點供專營巴士、專線小巴、的士（包括新界、市區及的士車隊的士）及跨境巴士使用。

 

新皇崗口岸︱預料最快9 月通關＋港深過關縮短至5分鐘＋一地兩檢一次放行＋交通攻略懶人包

 

　　在「一地兩檢」的安排下，本地公共運輸服務車輛可直達公共運輸交匯處，出境旅客下車後可前往旅客出境大堂辦理出境手續，而入境旅客則在旅客入境大堂完成清關手續後，前往公共運輸交匯處乘搭合適的公共交通工具進入香港。

 

　　對於市民來說，於新皇崗口岸聯檢大樓過關最大的分別︰不需要乘搭接駁巴士（即皇巴）往返新田，通關後可以坐巴士或專線小巴直達口岸大樓！在「一地兩檢」的安排下，旅客可在同一地點辦理港深兩地出入境手續更省時。

 

交通安排—專營巴士服務

 

　　運輸署建議以下三條現時於新田公共運輸交 匯處設站的專營巴士路線，總站伸延至新皇崗口岸以善用現有的公共運輸網絡及資源。

 

(i)    城巴第 976A 號線（新田公共運輸交匯處 - 小西灣(藍灣 半島)）
將總站延伸至新皇崗口岸，並由現時只於繁忙時段服務 提升至全日服務。

(ii)    九巴第 276B 號線（天富–上水(彩園)）
九巴第 276B 號線增設特別班次（皇崗口岸–天富巴士總 站），以提供全日來往新皇崗口岸及天水圍/元朗的服務， 並改經朗屏路及青山公路–元朗段，以滿足現時元朗市 中心一帶使用九巴第 B1 號線來往落馬洲支線管制站的 乘客需求。 

(iii)    九巴第 N73 號線（新田公共運輸交匯處 - 沙田巿中心）
將總站延伸至新皇崗口岸，以應付深宵時段來往新皇崗 口岸的跨境乘客需求。

 

交通安排—新增專營巴士服務

 

　　為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦以下四條新專營巴士路線，包括來往葵翠邨、啟德、烏溪沙站及屯門青山灣巴士總站

 

•    路線（一）：皇崗口岸 – 葵翠邨公共運輸交匯處
•    路線（二）：皇崗口岸 – 啟德(世運道)經中九龍幹線 

　　      服務初期， 只提 供每天上午 及下 午繁忙時段 服務（在啟德舉行活動時，可延長服務至凌晨， 或配合相關活動的結束時間提供服務）；路線 途經啟德（包括啟德體育園）及大欖隧道轉車 站一帶。

•    路線（三）：皇崗口岸 – 烏溪沙站公共運輸交匯處 
•    路線（四）：皇崗口岸 – 青山灣巴士總站 
      於星期六、日及公眾假期，提供全日服務；路 線途經屯門市中心及洪水橋一帶。

 

交通安排—專線小巴服務

運輸署計劃將以下六條專線小巴路線延伸至新皇崗口岸。


以新田公共運輸交匯處為終點站的專線小巴路線 （全日服務） 

(i)     第 44B 號線 （元朗(新田)–屯門站公共運輸交匯處）
(ii)    第 44B1 號線（元朗(新田)–屯門碼頭）
(iii)    第 78 號線（元朗(新田)–八鄉路(近大欖隧道轉車站)）

以落馬洲管制站為終點站的專線小巴路線（通宵服務） 

(i)    第 N44B 號線（落馬洲管制站–屯門碼頭）
(ii)    第 79S 號線（落馬洲管制站–天水圍）
(iii)    第 616S 號線（落馬洲管制站–旺角）

 

交通安排—的士服務

 

　　公共運輸交匯處內將分別設有的士上客和落客區，供不同的士營運（包括市區、新界和的士車隊的士），方便旅客乘搭的士往返口岸。

 

交通安排—跨境巴士服務

 

　　公共運輸交匯處內將設有跨境巴士上落客區。另外，現時在皇崗口岸 24 小時運作的短途跨境巴士服務，除會在新皇崗口岸繼續提供服務外，運輸署正與相關營辦商研究優化及加強服務，包括調整行車路線及服務範 圍，以進一步便利旅客利用跨境巴士服務往返新皇崗口岸。

 

 

新皇崗口岸︱預料最快9 月通關＋港深過關縮短至5分鐘＋一地兩檢一次放行＋交通攻略懶人包

 

 

Tags:#新皇崗口岸#深圳#一地兩檢#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#港漂生活情報#大灣區#旅遊
Add a comment ...Add a comment ...
世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐
更多玩樂假期文章
世界盃2026｜啟德帝盛酒店決賽直播派對＋Keyman 馬啓仁講波＋門票早鳥九折＋$1,033起足球狂熱住宿套餐

投票區

日本首相高市早苗支持率跌至新低
180
|
0

你認為高市早苗會在今年內下台嗎？

62%
不會
31%
不確定
7%
投票期：2026-07-27 ~ 2026-08-27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處