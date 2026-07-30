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46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里預計9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會
香港周圍遊
娛樂新聞

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里預計9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

娛樂
娛樂
TEXT:Eunice ChowPHOTO:凝動香港體育基金、方力申fb

　　現年46歲前香港奧運泳手方力申將再度挑戰極限，於今年11月19日「方力申港澳慈善游2026」，展開全程達35公里的極限海域橫渡，由香港大嶼山雞翼角游至澳門黑沙海灘，預計歷時約9小時，絕對是一大考驗！「方力申港澳慈善游2026」由凝動香港體育基金主辦，捐款將用於為基層及有特殊教育需要（SEN）的兒童及青少年提供平等參與體育的機會，活動即日起接受欲公眾捐款支持。

 

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

 

前奧運泳手為下一代而游

 

　　是次「方力申港澳慈善游2026」全程35公里，路線由香港大嶼山雞翼角出發，橫渡公海海域至澳門黑沙海灘。挑戰預計歷時約9小時，途中凝動大使方力申需面對海流、風浪、潮汐及天氣等多變且難以預測的自然環境，對泳手的體力、耐力、意志力及臨場應變能力均是一大考驗。

 

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

 

　　大家都可能對七年前的環島泳記憶猶新，2019年，方力申獨自游向汪洋，挑戰極限，寫下屬於自己的個人紀錄。但方力申認為是次港澳游的距離雖然比七年前的環島泳短，但這次要游出公海，更必須連續橫跨三個地理及水流性質截然不同的水域，對體能與應變能力帶來極致考驗，加上公海有許多未知因素，因此挑戰比環島泳更大。

 

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

2019件環島泳情況

 

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

2019件環島泳情況

 

　　為備戰是次活動，平時游泳練習時間由半小時至一小時，逐步增加到兩、三個小時，並將會安排長距離模擬訓練，目標單次游十多至二十公里，為完成這個35公里的慈善游做好準備。

 

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

2019件環島泳情況

 

　　相比於七年前的環島游，方力申近年最大的轉變是迎來了為人丈夫與爸爸的角色，他不時於社交平台大晒愛女生活照片，絕對是「寵女狂魔」。方力申指他再接受一次挑戰為慈善籌款，是為下一代而游，為下一代籌款，為下一代做些事情，希望女兒長大後能看到爸爸曾經完成這個慈善挑戰，以身作則回饋社會。

 

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

方力申去年12月中喜迎愛女Isla，與太太葉萱（Maple）榮升為父母。

 

　　方力申表示：「可能因為做了爸爸的關係，現在見到小朋友，總會不自覺想知道他們幾歲，然後心想，原來再過幾年，我的女兒也會長大到這個年紀。然後心想，原來再過幾年，我的女兒也會長大到這個年紀。其實如果問我，希望女兒將來成為一個怎樣的人，我覺得最重要的是像今天見到的小朋友一樣，健康、快樂就已經很足夠。」

 

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

今年6月方力申於紅館舉行演唱會騷結實身材。

 

捐款支持平等參與體育機會

 

　　「方力申港澳慈善游2026」活動即日起接受捐款，捐款將用於為基層及有特殊教育需要（SEN）的兒童及青少年提供平等參與體育的機會，讓更多孩子透過運動建立自信、發掘潛能，勇敢追夢，公眾現可透過活動網站即時捐款。

 

　

46歲方力申港澳慈善游︱挑戰35公里歷時9小時＋為兒童體育籌款＋望女兒自豪長大回饋社會

　身為凝動大使，方力申希望透過這次高難度的公海挑戰，向面對資源匱乏及生活逆境的年輕一代傳遞：只要抱持信念、敢於堅持，我們都能游過生命中的大浪。

 

捐款 港幣$100︰可資助一名基層學生獲得一年的運動裝備

捐款 港幣$500︰可資助一名有特殊教育需要嘅學生接受一季體育培訓

捐款 港幣$1000︰可資助兩名基層學生參與全年專業籃球訓練及籃球聯賽

 

凝動全城 破浪傳承：方力申港澳慈善游2026

日期︰2026年11月19日（星期四）

起點及終點︰香港大嶼山雞翼角至澳門黑沙海灘

距離︰35公里

預估時間︰約9小時

活動網站  https://alexswimforihksports.org/zh-hant/

籌款方法/連結 https://alexswimforihksports.org/zh-hant/donation/

 

Tags:#娛樂新聞#方力申#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#凝動香港體育基金#方力申港澳慈善游#慈善捐款
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