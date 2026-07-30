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遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙
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遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

主場·日本
Katty
主場·日本
TEXT:Katty WuPHOTO:IRASUTOYA、X@IjichiHiroyuki

　　日本是香港人最愛的旅遊熱點之一，很多人甚至每年會去幾次玩。7月28日熊本大地震發生之後，在電視及網上看到地震時的畫面，大家有否像我一樣，會問自己：「如果我在現場，究竟要怎麼辦？」日本311大地震之後，香港人對地震的「意識」提高了，但畢竟我們不是日本人，沒有年年進行防災演習，若真的遇上大地震時，應該要注意甚麼呢？以下幾點，雖然不想用得著，但大家不防都記下來。

 

1. 在酒店房：把手機、護照、銀包、鞋放在床邊

 

　　這點我覺得是最重要的，所以放在第一點。於酒店check-in完入房後，先了解一下逃生路線。有燈的時候，大家當然覺得很易逃走，但當地震或火災時，如果停電，雖然或者有後備照明系統，但如果有逃生路線的概念的話，會走得快一點。

 

　　建設養成習慣，把手機、護照、銀包等重要物品放在床邊一個固定的地方，無論去到哪個國家，入住任何酒店，都盡量放在同一個地方。因為地震或火災或者發生在夜晚你睡著的時候，如果突然要逃生，你會很快將所有重要物品拿走。另外，最好把鞋放在床邊，逃走時穿鞋比穿拖鞋安全，因為地面可能會有玻璃碎。

 

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

 

2. 在民宿：開窗、開門、熄火

 

　　記得很多年前去日本讀書，第一晚便遇上6級地震，更是人生第一次經歷地震。公寓內只得床及小茶几，沒有電視機，那時還未有iPhone及Wi-Fi！第二天返學，便即刻問老師如果遇上地震應該怎樣做。老師教要把門及窗盡開，因為地震或會影響建築物的結構（特別是較舊的建築），有機會開不到門或窗逃生。

 

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

 

　　而正在煮食的話，應該即刻熄火。但如果地震非常強烈的話，就應該等穩定下來才去熄火，因為怕被掉下來的熱鍋或倒翻熱水灼傷。

 

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

 

3. 在升降機內：按下所有層數

 

　　因為要盡快離開升降機，所以要按下所有層數的按鈕。當然由最接近的一層開始按，直至𨋢門打開，即刻逃離升降機。

 

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

 

4. 在商場／餐廳內：不要急於跑到街上

 

　　地震時最經常發生的意外，是在街上被掉下來的招牌、燈箱或玻璃弄傷，所以，應該依照職員的指示，在適當的時候到適當的地方避難。

 

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

 

5. 最重要：保護頭部

 

　　無論在甚麼地方，都要記得保護頭部，在酒店房內可以用枕頭及被，在民宿可以躲在餐枱下，在街上就用袋子保護頭部，避免被掉下來的東西擊中。今次熊本大地震，都有網民表示MUJI的員工有派枕頭給大家保護頭部。

 

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

 

6. 自駕遊：把車停在道路的左邊

 

　　開車時遇到地震，應該先打死火燈，再減低車速，把車停在路的左邊，留其他行車線給緊急車輛使用。如果要離開車子逃生的話，一定要留下車匙，方便之後其他人把車開走。在山上的話，應該要小心有石頭掉下來。

 

遊日時遇上地震甚麼辦？住民宿要開門開窗 自駕遊逃生時應留下車匙

 

Tags:#日本#玩樂旅遊熱話#旅遊世界#主場日本#熱話#日本地震#熊本地震#地震備忘錄
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