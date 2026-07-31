AI主導新世界，未來中美誰佔優？

話說當今天下大勢，除了地緣政治外，另一股影響力巨大的力量無疑是科技的迅猛進步，而科技中，人工智能(AI)尤為關鍵。20年後、10年後，甚至只是幾年後，世界會變成怎樣？

我們今天如何能為即將來臨的「美麗新世界」作準備，不致被時代淘汰掉？AI的世界今天只剩下兩個真正玩家——中國和美國，誰會勝？誰會輸？

不少有識之士都在擔憂AI及其共生的機器人帶來的影響，此種擔憂並非杞人憂天。歷史上，工業革命出現的機器也曾威脅過勞工的就業，但工廠的機器也需要人去操作，能創造職位，到後來，就業問題並未變得失控，反而工人每周的工作時間得以大幅減少，又因生產力的進步，人民生活水準並無下降。但今天的AI來勢洶洶，不少現代化工廠只需機器人坐鎮便大致可運轉，連人力資本密集的行業，如律師、醫生、會計師等，大量工作都可被AI替代。

今天在AI的世界，只剩下中國和美國兩個真正玩家。(Shutterstock)

就算是影視業，也可從一個例子中看出問題。內地這幾年來開始流行一些低成本的短劇，雖然都是爛劇，但據說其總收入已逼近正規的影視業，而且西方國家也在模仿。但這些有真人演出的短劇近一年來竟被AI生成的短劇取代，AI劇的「演員」都是數碼的，看似真人但並非真人。網上有種說法，拍一套共1小時左右的真人短劇5萬元人民幣應夠了，但一套AI劇500元已可完成！我不知這些數字的準確性，但近月AI生成的短劇已基本上霸佔了市場，待日後AI技術及劇情創作力更進步時，傳統影視業會否消失？

美先進晶片暫贏馬鼻，華電力足

我們應否阻慢AI的進步，使人類有更多時間去適應？我看不易，因為AI有它的優點，它能做到很多人類做不好的事。戰爭中，或是火災中，用有智慧的機器人、機器狗等去救援，可少死很多人。另一可成經典的例子是數學家張益唐的經歷，他出身北大，30多年前到普度大學讀博士，導師叫他嘗試證明「雅可比猜想(Jacobian Conjecture)」，他花了6年多，證不出來，在美國長期找不到與數學有關的工作，頗為失意，後來他在公餘時間，證明了一道數論百年難題，聲名大噪。但更戲劇化的是，今年7月，Anthropic有位數學家利用AI模型，找出「雅可比猜想」的反例，亦即此猜想根本不成立，張益唐從前無法證明，是必然之事。可惜一個數學奇才因此事而浪費了人生的數十年，若有AI之助，人類犯的錯會少些。

AI繼續主導社會後，我們不想見到大多數人終身失業，只剩下少數人沒被淘汰。較好的局面是人人依然有工可開，但工作時間縮短，生產力卻能保持上升。要做到此點，今天的教育體系便要及早作出調整，使到與AI有關學識與技能都變成是所有年輕人的基本功，就如今天的年輕人絕大多數都懂得使用互聯網、手機及電腦一樣。教育系統亦應研究如何多培養一些AI取代不了的行業之人才。

中美在AI的競爭誰會勝出？現時業內似有一個共識，就是美國因擁有先進晶片，暫時領先一個馬鼻。但美國AI界中人卻並無掩飾其憂慮，他們認為中國隨時可能反超。AI有兩個瓶頸，一是晶片的先進性，二是電力供應。中國晶片進步神速，但美國仍佔優勢，不過，美國電力基建敗壞，今年年底，中國的總發電量幾乎可達美國的四倍！中國不缺電，美國缺電，從前這是神話，今天卻變成了現實。

中國的電力基建先進，總發電量可達美國的四倍。(AP)

中國「開源」普惠更吸引，進步快

另一影響AI前景的是開發AI的企業所使用的商業模型，哪一個會更有效？粗略言之，中國的AI開發商較喜歡用「開源(Open Source)」模型，美國的巨企則較喜歡用「閉源(Closed Source)」。我不懂這些技術，但卻可從它們的商業或經濟含義去研判其前景。

所謂閉源，是整套AI軟件都不是免費的，客戶要付錢才能用，若多付一些錢，還可替你度身訂造，適合你公司的需要，而且有安全保障等服務。有些大模型開發成本數以千億美元計，所以客戶負擔不菲。

開源模型的核心軟件甚至模型經訓練後所得的參數，都是公開免費的，客戶可在原本的模型上自己增磚添瓦，並控制最終發展出的軟件。AI公司靠甚麼賺錢？一些高階的特點或是為個別企業特設的工具是要付錢的，企業亦可委託AI公司替自己設計新的模型，這也是收費的。

中國的AI開發商較喜歡用「開源」模型，美國的巨企則較喜歡用「閉源」。(Shutterstock)

美怕市場被佔，禁民眾用華模型

由此可見，一般而言，閉源的投資成本較高，也可能有很先進的產品，但客戶要付出更多；開源因核心模型免費，更多的客戶會採用，其模型會得到更多的訓練，進步會較快。

兩種模型都有自己的優勢，不同公司會有不同的需要。長遠而言，開源的或會佔優，因為用它的人會愈來愈多，用慣了便不走了。美國政府老是在考慮是否要禁止美國人用中國的開源模型，似乎是害怕市場會被中國佔據了，但中國卻沒有禁止使用美國閉源軟件的說法。據此，我們已可猜測長遠而言，中國的贏面更高一點。

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（本文原載於7月31日《香港經濟日報》）