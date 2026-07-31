一間連鎖便利店的架上，整齊放著一排迷你酒版。對收藏愛好者來說，未必是想即場喝酒，而是看到款式齊全，總會忍不住多望兩眼。我忽然想起爸爸多年來常說的一句話：「Hennessy is the best」。

我不懂酒，以前只知道那是爸爸的個人口味。後來才發現，每一個「最好」，背後都有一套自己的判斷標準。有人偏愛干邑，有人鍾情威士忌，也有人只喝紅酒或日本清酒。真正的品評，不只看品牌；即使同一支酒，也會因人、因場合而有不同感受。

專業機構一般會綜合現金流折現、可比交易、盈利倍數、抵押品質素，以及流動性折讓等因素，再按企業最新營運情況更新估值。同一項私人資產，不同投資機構可能得出不同結果，並不一定代表其中一方錯誤，而是各自採用的假設、資金成本、持有期限及風險要求有所不同。

不少投資者認為私募市場估值較主觀，其實公開市場同樣受資金流、情緒、政策及預期影響。同一家公司，一年內股價可以相差數倍，企業本身卻未必出現同等程度的改變。因此，市場價格反映的是當刻成交，不一定等同企業的內在價值。

近年不少大型機構投資者增加私人市場配置，希望賺取流動性溢價，並分散公開市場波動帶來的影響。上市股票每天都有成交價，市場容易把價格視為價值；但近年發展迅速的私人信貸、私人股權及其他另類資產，卻沒有交易所每天提供報價，估值一般按國際私募股權及創業投資估值指引重新評估。

市場每天都有價格，價值卻從來沒有標準答案。(Shutterstock)

波爾多名莊的期酒，每年未裝瓶已開始交易。雖然當時沒有官方定價，價格卻隨市場預期、評分及需求不斷變化。每個年份的品質、產量及市場評價都會影響估值。收藏市場亦然，一瓶 The Macallan 1926 威士忌曾在拍賣會以逾二千萬港元成交。即使沒有官方定價，市場仍願意為它付出真金白銀。

「世事無絕對，只有真情趣。」自己有了女兒後，我終於理解爸爸的價值觀。無論投資、收藏，還是人生抉擇，市場每天都有價格，價值卻從來沒有標準答案。真正重要的，不是市場如何定價，而是每一項判斷背後，是否有充分理據。